BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 novembre 2024

“Natale al risparmio”

La previsione arriva da uno studio dell’osservatorio di Federconsumatori. “I riminesi che prenoteranno il ristorante, secondo una nostra analisi, saranno non più del 36-38% della popolazione. Con una spesa media individuale che varierà dai 45 euro per il pranzo di Natale ai 50 euro per il cenone di Capodanno: un buon 7% in più di quanto speso nelle Festività 2023. Che, se lo parametriamo su una famiglia tipo composta da madre, padre, due figli e nonni, ci porta ad un esborso, per sei persone, di 270 per il pranzo di Natale e 300 euro per il cenone del 31 dicembre”, spiega il presidente Graziano Urbinati (Corriere).

“La crisi è strutturale”

Dal settembre 2023 al settembre 2024 in provincia di Rimini ha chiuso il 4,9% dei negozi di abbigliamento, 28 in numeri assoluti, e il 5,9% dei negozi di calzature ha abbassato la serranda. Il dato diffuso da Federmoda è di Confcommercio. “Il momento di crisi del commercio al dettaglio, in particolare quello legato alla moda, è diventato ormai strutturale, non solo sul nostro territorio provinciale o nella nostra regione, ma su tutto il Paese”, spiega il presidente Giammaria Zanzini che chiede tutele ai candidati alle Regionali. “La nuova legge regionale sull’Economia urbana potrebbe rappresentare, se ben messa a terra, un importante strumento” (Corriere).

Troppi incidenti: più autovelox

“Ci sono ragionamenti in corso su alcune strade della città che, più di altre, sono da ’bollino nero’ per il numero di incidenti e feriti, e anche per la quantità di infrazioni per l’alta velocità rilevate”. Lo dice al Carlino l’assessore Juri Magrini. In particolare, l’autovelox di via Euterpe sarà riattivato nel giro di alcune settimane, ma si pensa anche a nuovi impianti fissi da installare sulle strade cittadine in aggiunta a quelli già operativi di Euterpe, via Settembrini e via Tolemaide (ilCarlino).

Piazza Marvelli: gli scavi trovano un ponte del Novecento

Gli operai al lavoro per il nuovo parcheggio hanno trovato una struttura in mattoni, risalente ai primi anni del ’900. Sembra si tratti del ponte sopra la vecchia fossa Patara. “I lavori procedono regolarmente”, dicono dal comune. Ieri, intanto, si è svolto il primo sopralluogo della soprintendenza che vigilerà il cantiere in attesa degli esiti dei rilievi archeologici (ilCarlino).

Stadio: un passo avanti

Le commissioni urbanistica e bilancio del comune di Rimini hanno espresso parere favorevole al progetto proposto da Aurora immobiliare e dalla Rimini calcio per la realizzazione del nuovo Romeo Neri e l’approvazione dovrebbe arrivare in consiglio comunale entro fine mese. Intanto i privati stanno già lavorando al progetto di fattibilità economico-finanziaria da presentare successivamente (ilCarlino, Corriere).

Una politica a misura dei più deboli

“La politica è una forma alta dell’amore perché cerca la pace e pensa al bene di tutti, specialmente di chi è più fragile”. Lo scrive il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, nella sua lettera pastorale. “Mette al centro la persona e non i soldi, secondo un principio di solidarietà fra chi è più ricco e chi è più povero, non si sostituisce alla famiglia, alle imprese, alle associazioni o ai gruppi intermedi secondo uno stile di sussidiarietà, pensa che i beni creati da Dio hanno una destinazione universale, cioè sono di tutti” (ilPonte).

Alluvione “ancora ritardi”

Legacoop manifesta preoccupazione per il ritardo dell’approvazione del Piano speciale del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Era prevista per il 28 ottobre. “Si somma a una lunga serie di rinvii e incertezze”, rileva l’associazione. In particolare, l’accesso alla piattaforma Sfinge risulta “ancora troppo complicato, in particolare per le imprese agricole più grandi” (Corriere).

Novafeltria, Ugolini visita l’ospedale

La candidata presidente per il centro destra, Elena Ugolini, ieri ha visitato l’ospedale di Novafeltria. “Da presidente dell’Emilia-Romagna garantirò agli abitanti di Novafeltria e dei comuni limitrofi la permanenza del pronto soccorso la ’Sacra famiglia’ e le risorse economiche e umane che potranno garantire la piena attenzione e cura delle persone”, promette (ilCarlino).

Don Oreste in formato tascabile

Nel centenario della nascita di don Oreste Benzi è stata pubblicata un’ampia raccolta di suoi detti, provocazioni e aneddoti, con 600 aforismi, a cura di Elisabetta Casadei, postulatrice della causa di beatificazione. In cima a tutti: “Le cose belle prima si fanno e poi si pensano” (ilPonte).

Prete perseguitato

Martedì sera i carabinieri hanno notificato a un 39enne rumeno l’ordine di divieto di avvicinamento al parroco e alla parrocchia, a ridosso del centro storico di Rimini. All’origine dell’atto del magistrato, la denuncia di un parroco, che l’uomo è arrivato addirittura a minacciare. “So dove abiti, ti ammazzo e te la faccio pagare”, ha detto al prete in particolare nel momento in cui, a causa del suo atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei parrocchiani, lo aveva invitato controllarsi. Diverse le occasioni in cui, per evitare che la situazione degenerasse mettendo in pericolo anche i fedeli, il sacerdote è stato costretto a chiamare i carabinieri (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Prete perseguitato da un senzatetto | Nuovi controlli, più sicurezza

CorriereRomagna: “O i soldi o ti ammazzo”, parroco perseguitato | Casa: “Così si libera lo spazio”

IlPonte: Politica a misura dei più deboli | E’ il voto, bellezza!

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al palacongressi ‘Vivere di turismo festival’

Dalle 10 in piazza Malatesta a Rimini la mostra mercato ‘Cioculeda’

Alle 21 al teatro Astra di Misano l’economista Stafano Zamagni interviene sul tema ‘Pace e guerra: l’ingiustizia, matrice di tutte le guerre’

Alle 21 alla Casa della cultura di San Giovanni in Marignano l’incontro ‘Lavoriamo insieme contro la violenza’

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo Alberto Capatti e Antonio Tolo presentano il libro ‘Storia del panino italiano. Un intramontabile boccone di felicità’