BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 17 maggio 2024

Oggi in edicola, 17 maggio 2024

In spiaggia prevale l’interesse privato

Sono tre le sentenze depositate l’altro ieri dal Consiglio di stato. Dicono che nonostante le concessioni siano scadute, l’attività degli stabilimenti balneari prosegue (fino alle aste). “Nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità”, spiegano i giudici (BuongiornoRimini, Corriere, ilCarlino).

Il giorno del Giro

Alle 13 da Riccione partirà la tappa quotidiana del Giro d’Italia. Dalle 7 sarà chiuso al traffico viale Milano, da piazzale San Martino al porto, dalle 11 vietato il transito lungo il percorso di gara. Per raggiungere Rimini è consigliato transitare lungo viale Veneto, via Coriano e viale Rodriguez. Prendere l’A14 fino a Rimini Nord per raggiungere la zona settentrionale del capoluogo. Sul territorio riminese, le Statali 16 e 9 saranno chiuse dalle 10,30 alle 13,50 circa. A Santarcangelo il passaggio del Giro è atteso tra le 13,30 e le 13,45 preceduto dal “Giro-E” riservato alle bici con pedalata assistita. Oggi si uscirà dalle scuole in anticipo (ilCarlino, Corriere).

Nuovo stadio Neri

Aurora immobiliare e Rimini football club hanno consegnato in comune a Rimini le integrazioni urbanistico economiche richieste dall’amministrazione in merito al progetto per la ricostruzione dello stadio di calcio. Lo studio di fattibilità sarà valutato dal comune e una risposta in merito è attesa per il 21 maggio. Una volta ricevuto l’ok dell’amministrazione, lo studio dovrà essere valutato e votato dai consiglieri comunali (ilCarlino, Corriere). Intanto il comune ha deciso di farsi affiancare da uno studio legale specializzato in valutazioni tecniche relative ai nuovi stadi (ilCarlino, Corriere).

Abbellire gli alberghi… o demolirli

Il 23 maggio aprirà i battenti in via Rosaspina a Rimini un nuovo sportello del comune dove saranno illustrate tutte le possibilità messe a disposizione dal Rue, Regolamento urbanistico edilizio, compresi incentivi di volume e deroghe per interventi di rigenerazione sostenibile. L’iniziativa sarà presentata sempre il 23 in un incontro in sala Ressi (ilCarlino, Corriere).

I 2mila euro per Louis

Si torna a parlare del delitto di Pierina Paganelli a ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3. E’ stata intervistata Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina e del figlio, che abitava lì con moglie Manuela Bianchi. Valeria è moglie di Louis Dassilva, ex amante di Manuela. Ha raccontato di 2mila euro ricevuti da Louis in estate proprio da Manuela e riferito particolari relativi al giorno dell’incidente di Louis in moto, qualche ora prima del delitto di Pierina, quando Manuela aveva accompagnato Valeria in ospedale (ilCarlino, Corriere).

Cori e insulti contro l’arbitra

Durante la partita del campionato di Terza categoria, tra le squadre di calcio della Polisportiva Fontanelle di Riccione e l’Asd Latino di Rimini, i tifosi riminesi si sono fatti notare per gli insulti sessisti diretti alla direttrice di gara. Il giudice sportivo ha disposto una multa di 500 euro per la società di Rivazzurra, la squalifica per due giocatori e ha stabilito che i riminesi giocheranno a porte chiuse i primi tre incontri del prossimo campionato (ilCarlino, Corriere).

Pizza e birra, ma gratis

Il trentenne, alloggiato nel campo nomadi di via Islanda, altre volte, a fine serata, aveva ricevuto dai titolari della pizzeria al taglio di via Castelfidardo alcuni pezzi gratuitamente. Martedì però si è presentato alle 19, già ubriaco pretendendo lo stesso trattamento. “Se non mi dai da mangiare ti ammazzo”, ha detto al titolare a cui ha successivamente dato un pugno. L’uomo è ora agli arrestati (ilCarlino, Corriere).

Rimini, una città cara

L’Unione nazionale dei consumatori rende noti i dati Istat relativi all’inflazione in aprile. Nella classifica delle città più care d’Italia Rimini è al terzo posto, preceduta da Venezia al primo e da Siena sul secondo gradino del podio. Milano, per farsi un’idea, risulta meno cara di Rimini. Una famiglia di Venezia ha avuto mediamente un aumento di 501 euro in termini di costo della vita, una di Siena 485 euro, una riminese 435 (Corriere).

Raibano, un canale anti allagamenti

I comuni di Riccione e Coriano hanno dato il via libera a un progetto finanziato dal Commissario straordinario per la realizzazione di un canale scolmatore, in area corianese, che avrà lo scopo di diminuire la portata delle acque del rio Raibano a monte della zona urbanizzata di Riccione, in occasione di eventi di piena significativi. I lavori per un investimento di due milioni di euro saranno eseguiti dal Consorzio di binifica della Romagna (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Non paga e aggredisce il ristoratore | Insulti sessisti e offese all’arbitra

CorriereRomagna: “Vestiti sporchi di sangue, Manuela li ha fatti sparire” | Nuovo stadio, scatto in avanti

IlPonte: 25 anni di episcopato, i due pani e cinque pesci di Francesco | Super malus

Oggi a Rimini

Dalle 9 al palacongressi Congresso nazionale dell’Anmco

Alle 15 nell’aula Falcone-borsellino del tribunale di Rimini l’incontro ‘Il ruolo del magistrato nella Costituzione alla luce delle riforme’ organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati

Alle 17 in cineteca Michele Marziani presenta il libro ‘Dove dormi la notte’

Alle 21 al teatro degli Atti spettacolo del laboratorio Alcantara ‘Al/Quaranta’

Alle 21 alla Riconciliazione incontro sull’iconografia mariana a cura di Pier Giorgio Pasini

Alle 17 al centro polivalente di Cattolica incontro con l’artista Lionel Estève

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il docufilm ‘Un trampolino verso la gloria’ di Piero Barazzoni, in sala lo sceneggiatore Luca Sorcinelli

Alle 21,15 al Kursaal di San Marino Roberto Mercadini in ‘La bellezza delle parole’