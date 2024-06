BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 24 giugno 2024

Oggi in edicola, 24 giugno 2024

Via Bassi, il nuovo accordo

Mercoledì in commissione urbanistica a Rimini approderà la nuova proposta di accordo tra il comune e Asi, Ariminum sviluppo immobiliare, i proprietari dell’area in via Bassi dove sarebbe dovuta trasferirsi la questura e che invece versa da anni nel degrado. La proposta prevede modifiche definite “importanti” da palazzo Garampi. Una tra tutte: 4.940 metri quadri di commercio e piccola quota di pubblici esercizi e servizi accessori, rispetto ai 6.500 richiesti in precedenza (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Aggressione al bagno 44

Stavano trascorrendo la serata in spiaggia a Rimini, quando verso le 19,20 di ieri due egiziani li hanno aggrediti con lo scopo di rapinarli. I quattro cesenati, appena diciottenni, alla minaccia di consegnare cellulare e catenine hanno reagito e uno dei due rapinatori ha tirato fuori un coltellino con cui ha ferito di striscio due ragazzini, uno al polso, l’altro all’addome. La vigilanza del bagno è intervenuta appena vista la scena. E’ arrivata anche la polizia che ha arrestato uno dei rapinatori e si è messa sulle tracce del fuggitivo (ilCarlino, Corriere).

Il ricatto d’amore

L’uomo, ormai 83enne, per decenni ha intrattenuto una storia extraconiugale con una donna originaria di Rimini, da cui ha avuto una figlia. Le due, dal 1988 al 2020, anno in cui le ha denunciate, gli hanno chiesto e ottenuto decine di migliaia di euro per non rivelare alla moglie la relazione clandestina. Ora sono a processo per estorsione (ilCarlino, Corriere).

Bellaria, stop alla ristrutturazione

L’edificio, un ex albergo che diventa residenziale, si trova in via Caduti della libertà. I lavori per la realizzazione di 35 appartamenti e 18 garage sono partiti e si sono anche già fermati. Non sarebbe infatti stato rispettato l’unico vincolo imposto nella dismissione alberghiera: la riduzione del 10% del volume iniziale. Pare che dopo i controlli, infatti, siano emersi “macroscopici scostamenti, di quasi il 12%, tra i dati reali e quelli dichiarati dal progettista dell’intervento” (Corriere).

Verso le elezioni regionali, casa Pd

Per il dopo Bonaccini, sono tre i nomi dei possibili candidati alla presidenza della Regione in ambito centro sinistra. Ci sarebbe l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla, piacentino, ci sarebbe il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, e ci sarebbe la vicepresidente uscente, bolognese, Irene Priolo (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Far west al Bagno 44 |Ricattato per 30 anni da amante e figlia

CorriereRomagna: Fermato per un controllo, investe un carabiniere | Fuga di gas dal metanodotto

IlPonte: Politica, cosa conti? A Bruxelles non si parlerà romagnolo | Sotto… esame

Oggi a Rimini

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano ‘Gran Varietà’ con la ‘Combriccola dei lillipuziani’

Alle 21 al salone Snaporaz a Cattolica il Mystfest apre con Abel Ferrara e la proiezione del film ‘King of New York’