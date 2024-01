Buon giorno Rimini. Oggi in edicola, 4 gennaio 2023

Oggi in edicola, 4 gennaio 2023

Uno Bianca, nuova inchiesta

La procura di Bologna ha riaperto le indagini. Il reato è concorso in omicidio volontario. L’ipotesi su cui lavorano Digos e Ros è che qualcun altro abbia aiutato i componenti della banda mortifera. Qualcuno finora sfuggito ai radar degli investigatori. La nuova indagine parte dall’esposto depositato dai parenti delle vittime su eventuali mandanti della strage del pilastro e dall’informativa dei informativa dei carabinieri sull’intercettazione di Marino Bersani, padre della ’superteste’ che accusò i Santagata della strage di cui oggi ricorre il 33esimo anniversario (Corriere della sera, ilCarlino).

Pierina: a tre mesi dal delitto tante domande

Chi ha ucciso l’ex infermiera nel garage del condominio dove abitava in via del Ciclamino? Perché? Dov’è l’arma del delitto? A chi appartiene la figura ripresa dalla video sorveglianza della farmacia del Villaggio San Martino negli attimi immediatamente successivi al delitto? L’assassinio di Pierina è legato in qualche modo all’incidente subito qualche mese prima dal figlio Giuliano? Domande che non trovano risposta a tre mesi dal delitto Paganelli (ilCarlino, Corriere). “L’assassino è nel palazzo” torna a ribadire Ezio Denti, il criminologo che per qualche giorni ha fatto parte del pool difensivo della nuora Manuela Bianchi, di suo fratello e dei vicini di casa (ilCarlino).

Nuovo piano spiaggia, le prime difficoltà

Ieri il Comune di Rimini ha pubblicato il nuovo piano spiaggia e dato il via alla raccolta delle osservazioni. Una prima riguarda l’aumento del 37% delle spiagge libere, con conseguente riduzione degli stabilimenti, ha rilevato il presidente di Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni. Inoltre, “il Comune intende porre dei vincoli sugli accorpamenti che, a nostro avviso, rischiano di essere molto penalizzanti e di rendere impossibili, in molti casi, gli accorpamenti stessi”, rileva Fabrizio Pagliarani, presidente del consorzio dei bagnini di Confesercenti (ilCarlino, Corriere).

Sigep, alberghi pieni

A due settimane dal via del salone dedicato al gelato e alla pasticceria, gli hotel riminesi segnalano un riempimento delle camere all’85% e un prezzo medio di 150 euro a camera nei 4 stelle. Inoltre, “molte aziende espositrici, per ottimizzare i costi, hanno trovato alloggio tra Riccione, Bellaria, Cesenatico, Milano Marittima e anche San Marino”, spiega il presidente di Promozione Alberghiera Antonio Carasso (ilCarlino).

Finanziaria, tagli ai comuni

“La legge di Bilancio per il quadriennio 2024-2028, stabilisce un taglio di risorse per un miliardo nei Comuni italiani, che mette a rischio la tenuta sanitaria, scolastica e la sicurezza. Per Rimini una decurtazione di quattro milioni di euro”. E’ l’analisi della manovra del governo da parte dell’assessore al bilancio Juri Magrini. “E’ necessaria una correzione al più presto” (ilCarlino, Corriere).

Nuova vita per via della Fiera

Nell’area della mancata nuova piscina comunale ci saranno parcheggi e verde pubblico. “Lì abbiamo tre destinazioni: sportivo, verde pubblico e parcheggi. Adesso dobbiamo attendere la fine dei lavori legati alla viabilità che interessano tutto il quadrante, vogliamo capire quali sono le migliorie prodotte, poi all’interno del Pug, d’intesa con i cittadini studieremo il nuovo assetto generale”, spiega al Corriere l’assessora Roberta Frisoni.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pierina, la chiave del giallo è nel dna | La corsa al bonus

CorriereRomagna: Polizia arresta 18enne, era il terrore del centro | Via della Fiera, eppur si muove

Oggi a Rimini

Alle 20,30 al teatro Galli ‘Tosca’ di Giacomo Puccini

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo ‘Mattia Sberlati. Il concerto’

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il duo Electrosphere