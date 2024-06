Buon giorno Rimini. Oggi in edicola, 4 giugno 2024

Oggi in edicola, 4 giugno 2024

Elezioni europee, l’invito al voto del sindaco e istruzioni per l’uso

“La campagna elettorale più deludente della storia d’Italia”. Perché il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad dice così? “Con leader di partito candidati solo e comunque per misurare la loro forza interna… tutto è sospeso per evidenti fini elettorali: spiagge, agricoltura, perfino i già annunciati tagli ai Comuni virtuosi sul pnrr”. Ma proprio per questo, il sindaco invita ad andare a votare. “Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno sono fondamentali in sé e non per i riflessi sui partiti italiani, in questa campagna elettorale eterna in cui tutto, soprattutto se complesso o problematico, è rimandato al giorno dopo” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Presentato il rapporto sulle povertà

“Ad aver inciso di più, in questo 2023, è stato il caro vita”, ha spiegato Isabella Mancino, responsabile dell’Osservatorio Caritas, presentando il nuovo Rapporto, peggiore rispetto a quello del 2022. Cresce il numero dei nuclei familiari in difficoltà, da 4.416, di cui 2.598 residenti nella diocesi, a 4.754. Cresce il numero degli accessi alla Caritas, da 70.498 a quota 74.624. Qualcuno ha avuto bisogno di chiedere aiuto più e più volte. La percentuale di anziani che si è rivolta alla Caritas è passata dal 14% al 18%. Aumenta del 12,5% il numero delle persone che pur avendo un lavoro sono costrette a chiedere aiuto alla Caritas. La fascia più consistente di persone bisognose è composta da uomini tra i 55 e i 64 anni, soli oppure separati o divorziati (ilCarlino, Corriere).

Eolico offshore, il ministero dà l’ok

Anche il Ministero della cultura ha dato il suo parere favorevole al progetto di impianto eolico offshore lungo la costa riminese, indicando alcune raccomandazioni a Energia Wind, la società che lo ha progettato e che lo realizzerà. Per limitare l’impatto visivo, per esempio, gli aerogeneratori dovranno essere ulteriormente allontanati dalla costa e dovranno essere di dimensioni minori (Corriere).

Sanità, rinforzi per la guardia medica

Nei giorni scorsi la Asl ha stabilito che saranno 33 i medici che da sabato 8 giugno all’8 settembre andranno ad rafforzare la dotazione professionale della riviera riminese in vista dell’aumento dei flussi turistici. Saranno distribuiti capillarmente tra i distretti di Rimini e Riccione (ilCarlino).

La protesta dei salvataggi

I marinai di salvataggio di Rimini si sono dati appuntamento ieri pomeriggio a piazzale Boscovich per protestare contro l’ordinanza della capitaneria di porto per la sicurezza in spiaggia. La nuova disciplina a loro avviso intralcerà le operazioni di soccorso. L’obbligo di installare centinaia di boe di plastica per delimitare il confine delle acque sicure, ma ancorate a blocchi di cemento, potrà generare il rischio per i bagnanti di inciampare o ferirsi. Perplessità anche per la doppia bandiera rossa visibile a 300 metri di distanza, da issare in caso di temporanea assenza dell’assistente (ilCarlino, Corriere).

Paralizzato, chiede 2,5 milioni di risarcimento

L’operaio nel 2022 era caduto da un ponteggio, a sette metri di altezza. Lavorava alla manutenzione di un hotel di viale Vespucci a Bellaria. Le macrolesioni fisiche e cerebrali riportate lo hanno reso invalido all’85 per cento, vive in stato vegetativo. Gli accertamenti nel cantiere avrebbero evidenziato diverse violazioni alle norme di sicurezza. Per questo sono state rinviate a giudizio due ditte riminesi e i cinque legali rappresentanti. La famiglia dell’operaio ha chiesto 2,5 milioni di risarcimento (ilCarlino, Corriere).

Avevano pianificato tutto

I due rapinatori della gioielleria di corso Garibaldi, sabato, avevano pianificato il colpo nei minimi dettagli. Risulta dalle chat che si sono scambiati nelle ore precedenti. Qualche giorno prima avevano anche fatto un sopralluogo sul posto, presentandosi, tra l’altro, con addosso gli stessi abiti che avevano per la rapina. “Increduli e disperati”, si dichiarano i genitori del 20enne e del 17enne italiani, il primo di Gambettola il secondo di Cesenatico, protagonisti del gesto (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: I baby rapinatori avevano studiato tutto | “Sventoliamo bandiera rossa”

CorriereRomagna: Caro vita, dilaga la povertà. “In Caritas 74mila accessi” | Cashmere, il vello d’oro

Oggi a Rimini

Alle 17 alle Befane Lorenzo Biagiarelli presenta il suo libro ‘Ho mangiato troppa carne. Perché mangiamo gli animali e cosa succederà se non smettiamo di farlo’

Dalle 19 in piazza Pascoli ‘Sagra degli artigiani, antiquari e collezionisti’

Alle 21 nell’arena Francesca da Rimini concerto di Giovanni Cricca