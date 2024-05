Buon giorno Rimini. Oggi in edicola, 6 maggio 2024

Oggi in edicola, 6 maggio 2024

Verità per Pierina

Una svolta nel caso sarebbe vicina. Ne sono certi i figli della signora Pierina Paganelli, l’ex infermiera 78enne uccisa la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel garage del condominio dove abitava al Villaggio San Martino a Rimini. “Confidiamo che arrivino in tempi brevi risposte supportate da prove forti e ponderate”, hanno fatto sapere attraverso i loro avvocati Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi. Nella trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, inoltre, un giornalista ha rivelato: “Gli inquirenti si sono già fatti l’idea precisa su chi sia l’assassino di Pierina… La vicenda presto sarà chiusa… Non c’è alcun quinto uomo” (ilCarlino).

Sole e spiaggia

Prenotazioni in aumento per gli stabilimenti balneari. “A Rimini ha riaperto il 90% degli stabilimenti”, conferma il presidente dei bagnini di Rimini sud Mauro Vanni. Sabato e domenica la spiaggia riminese è stata popolata da residenti, turisti italiani per lo più del nord est e stranieri, in particolare dalla Germania e dall’Europa dell’est (Corriere).

A Riccione, stabilimenti in balia del malviventi

Due colpi la scorsa settimana e un altro nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino dei ladri alcuni stabilimenti balneari di Riccione. I danni provocati per entrare sono spesso di entità superiore a quella delle suppellettili prelevate. Qualche giorno fa un 33enne dell’est è stato fermato nel tentativo di vendere un tablet riconducibile a uno stabilimento oggetto di scasso. A disposizione dei carabinieri, che indagano sul caso, anche le immagini della video sorveglianza (Corriere).

Verso l’estate, Cau: “siamo pronti”

Da metà maggio a metà settembre 2023 gli ingressi al pronto soccorso di Rimini sono stati 450 al giorno, fuori stagione dai 250 ai 300. Da qualche giorno a Rimini è operativo anche il Centro assistenza urgenza a dare una mano. “I vari Cau sono aperti a tutti, quindi anche i turisti troveranno risposta a diversi problemi sanitari urgenti di basso livello di entità”. Il servizio per i turisti prevede anche visite domiciliari e sarà operativo dall’8 giugno all’8 settembre (Corriere).

Il ricordo di Gianni Fabbri

Amici ed ex collaboratori della discoteca Paradiso, un tempo a Covignano, sabato si sono ritrovati prima nella chiesa di San Gaudenzo a Rimini, poi sulla spiaggia di Rivabella per ricordare il patron Gianni Fabbri a 20 anni dalla morte, il 6 maggio 2004. “Gianni è stato unico, ha fatto la storia della Riviera”, ha ricordato il suo collaboratore Giulietto Turchini (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Il delitto di Pierina. I figli: “Prove forti, presto la svolta” | L’ultima polemica in spiaggia: “Parco giochi solo ai clienti”

CorriereRomagna: Travolto dalla piattaforma, titolare a processo | Spiaggia, è già voglia d’estate

IlPonte: Imparare dagli errori, ora | Volontariato a ostacoli

Oggi a Rimini

Dalle 9 all’archivio di Stato la mostra storico documentaria ‘Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione’

Alle 15 al parco Marecchia pomeriggio dedicato al ‘Gioco inclusivo in ambiente naturale: la motricità naturale come mezzo espressivo di tutti’