BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 8 ottobre 2024

Molestie a cosplayer, chiesto il rinvio a giudizio

Il diciottenne, origini tunisine e residenza a Bologna, è accusato di aver molestato una cosplayer la scorsa estate a Rimini, durante la manifestazione Riminicomix. Secondo i racconti, la trentenne torinese era con un’amica vicino alla macchina fotografica di piazzale Fellini quando l’uomo si è avvicinato da dietro per allungare le mani. Alla reazione della donna lui tenta la fuga, ma la gente che è lì intorno lo ferma e lo consegna alle forze dell’ordine in arrivo. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio (ilCarlino, Corriere).

Sicurezza al pronto soccorso

Per dare una risposta agli episodi di violenza al personale sanitario registrati negli ultimi mesi in maniera sempre più frequente anche al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini, è stata disposta la presenza di un poliziotto in più dalle 8 alle 20 nel presidio ospedaliero. La soluzione individuata da Asl, ospedale e forze dell’ordine per le ore notturne, invece, prevede una maggiore programmazione di passaggi dal pronto soccorso da parte delle pattuglie in servizio, non solo di polizia, ma anche di carabinieri, guardia di finanza e militari. “Stiamo ponendo in essere tutte le azioni correttive finalizzate alla maggiore protezione dei professionisti”, commenta la direttrice dell’ospedale, Francesca Raggi (ilCarlino).

Foto false sui social: multe e lettera di scuse

Accordo in tribunale tra Federalberghi Rimini e i gestori delle pagine Facebook ‘Commenti memorabili’ e ‘Pastorizia Never Dies’. La società, responsabile di aver postato sul profilo seguito da milioni di persone foto false del mare di Rimini all’avvio della stagione 2023, preceduta dall’alluvione in Romagna, scriverà una lettera formale di scuse alla città e verserà 2mila euro, che Federalberghi “consegnerà alla Protezione civile che anche in questi giorni è impegnata a portare sostegno nelle zone alluvionate”, spiega la presidente Patrizia Rinaldis (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini Hospitality day

Al palacongressi sono attesi 6mila operatori turistici dall’Italia e dall’estero. L’evento, promosso da Teamwork, arriva in vista del Ttg, il salone del turismo che si svolgerà in fiera da domani. In programma, incontri e approfondimenti, testimonianze di imprenditori e addetti al lavori: oltre 200 i relatori attesi, tra cui il filosofo Umberto Galimberti, il giornalista Edoardo Raspelli e l’attore Paolo Cevoli (ilCarlino).

Superbonus: 100 cantieri fermi

Allarme edilizia in riviera. “Con la decisione del governo Meloni di cancellare il “110”, la crescita della produzione nel settore delle costruzioni si è improvvisamente bloccata”, spiega Ruggero Vitali, di Cna Costruzioni Rimini. “Si sta registrando un appiattimento della produzione nell’edilizia. Con tanto di dinamica congiunturale negativa, che segna un calo dell’1,8% sul primo semestre 2024, che a sua volta era già in flessione rispetto all’ultimo semestre 2023. E una brusca frenata degli investimenti per il biennio 2024-2025, che, secondo il nostro osservatorio, potrebbe provocare un calo del Pil nel settore delle costruzioni del 5,9% per i 2025 e dell’1,7% per il 2026” (Corriere).

La nuova ztl

Dopo sei anni le telecamere a presidio della ztl del centro storico di Rimini si avviano alla riaccensione. I varchi sono diventati 13 e sono stati riposizionati, avranno orari diversi gli uni dagli altri. I residenti potranno ottenere permessi temporanei anche per gli accessi di familiari e amici, fino a un massimo di trenta accessi al mese. “È il colmo autorizzare fino a 30 accessi al mese: praticamente tutti i giorni”, protestano i residenti del Rione Clodio, da tempo alle prese con la congestione di via Ducale (ilCarlino, Corriere).

Cultura, imprese in aumento

Secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio della Romagna, nel 2023 sono 1.936 le imprese dei settori culturali e creativi nella provincia di Rimini. Il 52 per cento nei servizi, come architettura, design e comunicazione, il 35,5 nella produzione di beni e servizi culturali replicabili, cioè audiovisivi e musica, videogiochi e software, editoria e stampa, il 12,3 in arti performative e visive e lo 0,2 in conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Rispetto al 2022 si rileva un incremento del 2,5 per cento delle imprese del settore (Corriere).

Riccione, rinnovo ai vertici del palacongressi

Entro il 31 ottobre l’amministrazione di Riccione dovrà decidere del futuro della New Palariccione, la società che gestisce il palacongressi. Attualmente alla guida c’è l’amministratrice unica Eleonora Bergamaschi, con una proroga del mandato che scade proprio a fine mese. Tra le ipotesi al vaglio della sindaca Daniela Angelini, anche che la Palariccione possa diventare una Dmo, Destination managment organization, per la promozione del turismo sul territorio (ilCarlino).

Cuore 21, la messa in ricordo

Ieri a San Martino, a Riccione, santa messa in ricordo degli operatori e dei ragazzi di Cuore 21, vittime del tragico incidente del 7 ottobre 2022 sulla A4. Chiesa gremita alla concelebrazione del cappellano Jean Claude con altri due sacerdoti, diaconi e accoliti per i sette “angeli” di Riccione: il volontario ed ex sindaco Massimo Pironi, l’educatrice Romina Bannini, e i ragazzi Maria Aluigi, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi (ilCarlino, Corriere).

ELEZIONI

Il campo largo

Michele De Pascale lavora al campo largo. “A Bologna abbiamo fatto una bella iniziativa sul programma. Abbiamo costruito una coalizione molto larga, che non c’è a livello nazionale. Stiamo definendo gli ultimi passaggi, ma sono molto fiducioso”, ha detto ad Agorà su Rai3. Ieri a Roma, scortato da parlamentari emiliano romagnoli dei 5Stelle ha anche incontrato Giuseppe Conte (Corriere).

Gli anziani

Elena Ugolini presenta le sue proposte per gli anziani, a partire da una riforma dell’assistenza e delle rsa. “Si deve immaginare non più un unico ma più modelli, articolati in base ai bisogni di cura e che garantiscano risposte in termini di organizzazione, specializzazione, intensità di assistenza necessaria”. E’ anche necessario l’“aumento consistente del Fondo regionale della non autosufficienza, da utilizzare per l’innovazione nei servizi” (Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al palacongressi Hospitality day

Alle 16 alla scuola Panzini la conferenza ‘Le donne, i cavalier, l’armi, gli amori, e la ricerca del Sacro Graal’ con Silvestro Tonolli

Alle 20,45 a Corpolò l’incontro ‘Il lupo: conoscerlo per conviverci’

Alle 21 al teatro Galli incontro con Fabio Sartorelli ‘Puccini e il volo della rondine’