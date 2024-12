Buone Feste da Pharmalab ed EVA: Insieme per un Anno Straordinario!

Carissimi clienti e collaboratori,

con l’arrivo delle festività, vogliamo condividere con voi la gioia e la gratitudine per i successi che abbiamo raggiunto insieme nel corso di quest’anno.

Per Pharmalab si chiude un anno ricco di novità

Pharmalab è diventata un punto di riferimento per la salute e il benessere dei vostri animali, e il merito è soprattutto vostro e della fiducia che ci avete dimostrato. Dalla consulenza personalizzata ai migliori prodotti per cani, gatti e cavalli, abbiamo lavorato per soddisfare ogni esigenza, supportati dalla nostra passione e dal vostro entusiasmo.

Tra gli eventi che hanno reso speciale il 2024, ricordiamo gli appuntamenti “Masticando da Cani” e “Chiacchierando da cani” insieme a Montescudog, durante i quali abbiamo insegnato ai proprietari di cani come gestire al meglio il rapporto con il proprio pet.

Grande successo anche per la nostra giornata di sensibilizzazione “Prevenire è meglio per pestare”, grazie a cui abbiamo ripulito il Parco Ausa dalle deiezioni dei cani, e per il primo evento “6 Zampe per Castelli”, il ciclo di passeggiate guidate dedicate al rafforzamento del legame uomo-cane. Un’occasione unica per scoprire il territorio di San Marino e condividere momenti preziosi con i propri pet, che prevede altri incontri anche nel 2025.

EVA, la rete che ha salvato più di 100 vite

Un pensiero speciale va anche a EVA – Emoteca Veterinaria Adriatica, un progetto che rappresenta il cuore della solidarietà animale. Grazie alla rete di donatori e al supporto di proprietari consapevoli, EVA ha salvato oltre 100 vite e si prepara a un grande passo avanti: una nuova sede per ottimizzare spazi e procedure, offrendo un servizio ancora più efficiente e sicuro.

Quest’anno abbiamo ampliato le nostre collaborazioni con cliniche veterinarie e sensibilizzato i proprietari sull’importanza della donazione di sangue.

Ora guardiamo al 2025 con entusiasmo! Sarà un anno di nuovi progetti, eventi e opportunità per rafforzare il rapporto di fiducia che ci unisce. Vi invitiamo a seguire le pagine social di Pharmalab ed EVA su Instagram e Facebook per non perdere aggiornamenti e novità imperdibili.

Segui PharmaLab sui social

Grazie per averci scelto come partner per la cura dei vostri animali. Vi aspettiamo il prossimo anno per continuare insieme questo viaggio!

Buone feste a voi e ai vostri amici a quattro zampe!

Il team di Pharmalab