Buongiorno Rimini. I fatti in edicola oggi e gli eventi di questa sera

Alluvione: 59,7 milioni di ristori

E’ quanto ha stanziato il governo perla provincia di Rimini. Si parla di 222 interventi in totale. La Provincia ne disporrà 20 sulla viabilità finanziati con 3 milioni 350mila euro. Destinati 7 milioni a Casteldelci, di cui 3 per la frana a Villa di Fragheto, 9,4 milioni per Sant’Agata, 9,1 a Pennabilli, 4,8 a San Leo, 4,5 per San Giovanni, 3,8 milioni a Bellaria Igea Marina, 3,3 a Saludecio, 1,6 a Novafeltria, 1,8 a Poggio Torriana, 1,6 a Montescudo Montecolombo, 1,2 per San Clemente, 1,8 per Santarcangelo, 2 milioni per Rimini, 1,4 milioni per Verucchio, 730mila euro a Riccione, 110mila per Cattolica, 400mila per Maiolo, 550mila per Misano, 240mila per Mondaino, 840mila per Montecopiolo, 310mila per Montefiore, 800mila Montegridolfo, 315.000 per Morciano, 500mila per Sassofeltrio, 700mila per Talamello, 450mila euro per Gemmano (ilCarlino, Corriere).

“Chiedete i rimborsi che ve li diamo”

Il commissario per l’alluvione Francesco Paolo Figliuolo risponde sui pochi finanziamenti distribuiti ad oggi invitando le amministrazioni locali a farsi avanti nelle richieste presentando i conti economici. Ma non tutti i sindaci dei comuni colpiti l’hanno presa bene, denunciando procedure complesse e la scarsa presenza del commissario sul territorio. “I Comuni stanno seguendo pedissequamente tutte le procedure, a volte eccessivamente burocratiche, per ricevere le risorse necessarie”, spiega il sindaco di Ravenna Michele De Pascale (Corriere). “Ci sono amministratori di piccoli comuni con più frane che abitanti, senza dipendenti, senza funzionari e che hanno a che fare con opere imponenti come il ripristino di strade essenziali per un’intera regione”, ricorda il deputato del Pd Andrea Gnassi (ilCarlino, Corriere).

Il mare si alza

Uno studio presentato a Ecomondo dice che entro il 2100 il mare Adriatico si alzerà di 57 centimetri mentre la linea di costa indietreggerà per una distanza che potrà andare dai 500 metri al chilometro. “Visto il costante, seppur lento, indietreggiamento della linea di costa, io, ma questo è un parere personale, non consiglierei la costruzione di parcheggi interrati nei pressi della spiaggia”, spiega il presidente dei geologi dell’Emilia Romagna Paride Antolini (Corriere). A Ecomondo tutti i segreti del riciclo (ilPonte).

L’olio è poco e costa caro

Quest’anno la produzione olivicola delle colline romagnole registra un calo tra l’80 e il 90 per cento anche nella provincia di Rimini. “Le scorte sono finite da noi ma anche in Grecia e Spagna, il prodotto scarseggia”, aggiunge il produttore Silvano Pasquinoni. C’è però da registrare anche un altro dato: il calo dei consumi causato dal caro vita. Secondo la società di ricerche Circana a ottobre l’acquisto di olio extravergine è diminuito del 9 per cento (ilCarlino).

Irpef, Rimini comune “virtuoso”

“Il nostro Comune si conferma essere tra quelli più virtuosi con l’aliquota media Irpef tra le più basse (0,57%, 27° dei 30 Comuni italiani più popolosi) e con l’importo medio e procapite versati tra i più leggeri (200 l’importo medio, 79 euro l’importo procapite; 26° su 30)”, spiega l’assessore Juri Magrini sulla base del settimo rapporto ‘Regionalizzazione Itinerari Previdenziali’ riportato dal Sole 24 Ore (ilCarlino, Corriere).

“Tassa di soggiorno per l’aeroporto”

Il direttore della Federalberghi di Riccione, Luca Cevoli, lancia l’idea. “Si potrebbe devolvere una parte dell’imposta di soggiorno all’investimento sull’aeroporto, per spingere il turismo straniero”. Continua: “I dati sull’incoming si attestano su quelli pre-Covid, tuttavia la percezione è che l’ospite straniero opti per mete più “servite” per accessibilità e mobilità. Abbiamo dei mercati che ancora non si sono avvicinati al territorio, tipo la Scandinavia, la Danimarca, la Polonia. La presenza media si è attestata su 3,8 notti. L’idea è di puntare a un turismo che si allunghi almeno a sei giorni” (Corriere).

“L’assassino è fuori”

Sono le parole ai giornalisti della nuora di Pierina, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre. “Il problema non è nel palazzo”, afferma rispondendo anche alle domande riguardo ai rapporti tra lei e il marito, figlio della vittima, e con i dirimpettai (ilCarlino, Corriere).

“Tu Signore da che parte stai?”

Editoriale del settimanale ilPonte dedicato al conflitto in Medio Oriente. “Gesù nel Vangelo, si identifica con i più bisognosi, chi ha fame, sete, cerca casa e affetto. “Ogni cosa che avete fatto ad uno di questi piccoli l’avete fatta me”. Un Dio che prende le parti degli ultimi di questo mondo, ma non in modo generico e ideologico” (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Alluvione, 60 milioni dal governo | Effetto clima, olio più caro

CorriereRomagna: Parcheggi interrati, in zona mare è un rischio | Strade e frane, arrivano i soldi

IlPonte: Tu da che parte stai? | Il riflesso della violenza

Oggi a Rimini

Alle 17,30 in cineteca presentazione del libro di Massimo Baroni ‘Dizionario acquatico felliniano’

Alle 20 al cinema Astoria live di Luca Fol

Alle 21 in cineteca proiezione del film ‘Salsedine’ di Riccardo Stopponi

Alle 21 al teatro Galli Sonia Bergamasco in ‘La locandiera’ di Carlo Goldoni

Alle 21 in piazza Ganganelli a Santrcangelo anteprima della Fiera di San Martino con la musica dei buskers

Fonte: Buongiornorimini.it