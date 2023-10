Buongiorno Rimini. Le notizie e gli eventi di oggi

Oggi in edicola, 10 ottobre 2023

Pensionata uccisa, i colpi fatali

Secondo l’esito dell’esame autoptico eseguito sul cadavere della pensionata riminese, uccisa vicino al suo appartamento di via del Ciclamino, sono quattro le coltellate fatali. Una alla schiena, una ad un braccio, una al torace, una al collo. Le indagini proseguono anche con nuove perquisizioni. La polizia scientifica ha setacciato la casa del fratello minore della nuora della vittima. La sera prima l’uomo aveva cenato a casa della sorella con la nipote (ilCarlino, Corriere).

Reati, Rimini sempre seconda

Non si tratta di un podio ambito. Come ogni anno il Sole24ore ha pubblicato la classifica sull’indice di criminalità tra le province italiane. Nulla cambia al vertice: prima resta Milano, seconda Rimini, terza Roma. La classifica prende in considerazione il numero di reati denunciati ogni 100mila abitanti. Su Rimini pesano le presenze estive di cui però il calcolo non tiene conto. Nel 2022 sono state 21.118 le denunce (ilCarlino, Corriere).

Maurizio Ermeti è il nuovo presidente di Ieg

Dopo la scomparsa di Lorenzo Cagnoni, Italia exhibition group, gestore della fiera di Rimini e altre, ha di nuovo un presidente, che guiderà il gruppo fino al rinnovo del cda, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, nella primavera del 2024. Si tratta dell’ormai ex vicepresidente Maurizio Ermeti, imprenditore alberghiero riminese alla guida di Aia e del Piano strategico, membro non esecutivo del cda della fiera dal 1997 (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Fiera, domani al via il Ttg

Al via domani il salone dedicato al turismo. “Sono oltre 450 le strutture alberghiere pronte a ospitare i partecipanti”, spiegano da Visit Rimini. Con “un’occupazione quasi al completo a pochi giorni dall’inaugurazione”. Visit Rimini parla di prenotazioni “in gran fermento” con “una crescita, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, del 12,8% per i tre stelle e del 13,2% per i quattro stelle” (ilCarlino, Corriere).

Rivabella dice no al progetto del comune

L’amministrazione comunale riminese ha presentato un progetto per la riqualificazione di Rivabella con la previsione di costruire un centinaio di nuovi appartamenti in un’area attualmente verde. “Sentir parlare di distruggere un’area verde come quella degli ex orti in cambio di 100 appartamenti e parcheggi è veramente anacronistico”, scrivono i residenti firmatari della lettera indirizzata al sindaco. “Si pretende di distruggere una porzione di verde, unico polmone per la zona di Rivabella. In un periodo così critico per l’ambiente e la salute delle persone”, spiegano (Corriere).

Riccione, attesa oggi l’udienza sulle elezioni

Dall’esito della sentenza del consiglio di stato potrebbe accadere che: o Daniela Angelini tornerà a fare il sindaco di Riccione, come da esito elettorale, o si tornerà alle urne, probabilmente tra febbraio e giugno 2024, o, infine, si chiameranno al voto solo le sezioni contestate e forse solo per il ballottaggio. Nelle ultime ore, però, si è diffusa la voce che la sentenza potrebbe non arrivare già oggi alla conclusione del dibattimento, ma tra 20 giorni ancora (Corriere, ilCarlino).

Scabbia a scuola

I casi sono due, uno alla primaria di Riccione paese, l’altro in una scuola d’infanzia comunale. I genitori dei clessi interessate sono stati avvisati da una circolare della Asl. “È già la seconda volta che ci viene consegnata una lettera simile nel 2023. La prima volta è successo lo scorso giugno”, ricorda un genitore. Al momento le classi continuano a frequentare regolarmente. Spetta alle famiglie tenere sott’occhio i bimbi nel periodo di incubazione della malattia, da quattro a sei settimane (Corriere, ilCarlino).

In fuga da Gerusalemme

L’avvocato riccionese Giancarlo Pasini e la moglie Letizia Bordoni raccontano il loro viaggio di rientro da una vacanza in Terrasanta. Era già previsto per sabato, ma è stato un po’ più complicato di come lo avevano immaginato. Appena arrivati all’aeroporto “abbiamo avvertito le prime esplosioni della contraerea. Hanno cominciato a piovere missili e a suonare le sirene, mentre arrivava la polizia. Gli uomini della sicurezza ci hanno fatto sdraiare a terra e lasciare i bagagli sul posto”. Poi comunque sono riusciti a salire sull’aereo e sono tornati a casa (ilCarlino).

Il tesoro di Verucchio

I frati del convento di Santa Croce hanno scoperto un ciclo di affreschi del Trecento, attribuibili a Pietro da Rimini. Ieri alla presentazione, presente lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa. “Si ipotizza che dell’arte trecentesca sia giunto a noi meno del 3 per cento. Per questo è eccezionale la scoperta di un nuovo ciclo pittorico di qualità altissima e cosa sta emergendo in una delle più antiche aree francescane in Romagna” (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al palacongressi ‘Hospitality Day’

Alle 16 al palazzo Fulgor il film ‘Lo sceicco bianco’ di Federico Fellini

Alle 17 al cinema Fulgor il critico cinematografico Maurizio Porro presenta il suo libro ‘Io li conoscevo bene’ con Francesca Fabbri Fellini

Alle 21 al teatro Galli concerto della Grande Orchestra Giovanile di Rimini diretta da Davide Tura e Andrea Brugnettini

Alle 21 al cinema Settebello il film ‘Il braccio violento della legge’ di William Friedkin, recentemente scomparso

Alle 21 al cinema Tiberio il film Emily di Frances O’Connor