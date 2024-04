Buongiorno Rimini. L’edicola di oggi

Il freddo congela le prenotazioni per i ponti di primavera

Neve nell’entroterra, pioggia e massime a 10 gradi sulla costa, negli alberghi arrivano richieste di cancellazione. “Di gente ce ne sarà comunque perché abbiamo tanti eventi in città che portano migliaia di persone, dagli Europei di ginnastica artistica all’appuntamento di Rinnovamento dello spirito fino al Memorial Papini di basket. Congressi e sport portano presenze assicurate”, spiega comunque Antonio Carasso di Promozione alberghiera. Il meteo inciderà in ogni caso sul resto (ilCarlino).

I balneari tornano a parlare di concessioni

“Urgente emanare un provvedimento legislativo chiarificatore sulla scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti”, chiede il Sib Confcommercio. Assobalneari Confindustria chiede inoltre una “una norma che dia la possibilità di aprire nuove imprese là dove ci sono spiagge da valorizzare in quelle aree a maggior rischio di povertà” (Corriere).

La Tari cresce

L’Atersir, Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ha ridefinito le tariffe con un aumento fino al 4,96, rispetto alle entrate approvate nel 2023. Il Comune di Rimini, però riuscirà a limitare l’aumento tariffario al 4,15 per cento utilizzando i fondi derivanti dal recupero dell’evasione fiscale (ilCarlino, Corriere).

C’è anche chi vuole andare ai Casetti

Sessantaquattro anni, invalido al 100 per cento, diversi precedenti alle spalle e una condanna del tribunale di Verona per rapina da scontare nella sua abitazione in provincia di Brescia, l’uomo è evaso, è andato alla stazione e ha preso il primo treno per Rimini. Raggiunta la riviera si è diretto verso la più vicina caserma del carabinieri per costituirsi, chiedendo di essere trasferito nel carcere di Rimini. Ha detto di avere problemi di salute e che l’aria di mare gli farebbe bene, lo ha ripetuto anche al giudice che però ha potuto solo convalidare l’arresto e ordinato il ripristino dei domiciliari nel comune in provincia di Brescia (ilCarlino, Corriere).

Condannata la mamma che difese il figlio

Un giorno, era ancora il 2017, a scuola due dodicenni iniziano a litigare, uno di origini russe, l’altro ucraine. L’ucraino torna a casa in lacrime. La madre il giorno dopo va a scuola insieme al nuovo compagno. Cercano tra i banchi il ragazzino russo, lo afferrano per il braccio, lo strattonano (in ospedale gli daranno una prognosi di 5 giorni). Il figlio scoppia a piangere chiedendo ai due adulti di allontanarsi, l’insegnante li invita ad uscire. Lunedì i due sono stati assolti dall’accusa di interruzione di pubblico servizio, ma condannati per lesioni (ilCarlino, Corriere).

Quanto costa nel 2024 il primo anno di vita di un figlio?

Secondo uno studio di Federconsumatori da un minimo di 7.431,58 euro, il 5% in più rispetto al 2023, a un massimo di 17.585,78 euro, +3%. Tra i costi che sono aumentati di più ci sono quelli per il passeggino: da un minimo di 199,95 euro, +38% rispetto al 2023, a un massimo se griffato di 881,90 euro, +18%. Tra i costi più alti, poi, ci sono quelli per il seggiolino per auto che varia dai 209,90 euro ai 329,25 euro e quelli per la culla dai 200,49 ai 519 euro (Corriere).

Riccione, la presidenza di Federalberghi

I soci dell’associazione degli albergatori di Riccione si incontreranno alle 15,30 del 4 giugno all’hotel Corallo per eleggere i consiglieri del futuro direttivo che a sua volta eleggerà il presidente. Chi sarà il successore di Bruno Bianchini? C’è chi parla di Giorgio Fortunato, ex presidente dell’associazione Alba, chi di Alberto Arcangeli, ex segretario del Pd. Ma non si escludono ribaltoni (ilCarlino).

Elezioni a San Giovanni in Marignano

A San Giovanni sono due le liste civiche. La prima ad essere stata presentata sostiene la candidatura a sindaca della vicesindaca uscente Michela Bertuccioli ed è composta da: Lorenzo Bartolini, Dario Casali, Samuele Cinquilli, Federica Cioppi, Giorgia Fraternali, Nicola Gabellini, Luca Gessaroli, Leonardo Mariani, Francesca Pieraccini, Elena Sanchi, Roberta Tomasetti, Emanuela Tonti.

Poche ore fa è stata ufficializzata anche la lista a sostegno di Elisa Bordoni ‘San Giovanni Viva’ (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a Bellaria, i 5Stelle

I 5Stelle scenderanno in campo con una lista a sostegno del candidato del Pd Ugo Baldassarri. La capolista Maria Angela Bigoli critica i cantieri ancora aperti. “Tutto appare frettoloso, utilitaristico e non organico”, mentre la città “è rimasta indietro, visti gli interventi frammentari, privi di un piano organico di sviluppo urbano” (Corriere).

Elezioni a Bellaria, Giovanardi

Giovanni Giovanardi, candidato sindaco delle liste civiche Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina, ha incontrato gli operatori della pesca. A tema dell’incontro, la sicurezza del porto canale (ilCarlino).

Elezioni a Villa Verucchio

Il sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo ha partecipato lunedì a Villa Verucchio, all’incontro della lista ‘Verucchio che vorremmo’ a sostegno del candidato sindaco Fabio Fraternali. A tema il futuro delle aziende e delle produzioni agricole (ilCarlino).

Elezioni a San Marino

Medici, insegnanti, ricercatori, pensionati, giovani, operatori del sociale e persone con lunga esperienza politica nella squadra di Demos, tra cui l’attuale capitano reggente Alessandro Rossi. “La conflittualità tipica della scena politica attuale non solo non ci appartiene ma crediamo sia uno dei maggiori motivi per i quali le persone si allontanano dalla politica. Il dialogo è la nostra missione”, spiega al Corriere Grazia Zafferani.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Vendica il figlio, mamma condannata | Congelati per le feste

CorriereRomagna: Difendono il figlio picchiato, condannati i genitori | Un nuovo gestore per i laghetti

Oggi a Rimini

Dalle 8,30 al palaflaminio Memorial ‘Claudio Papini’

Dalle 10 in fiera i Campionati europei di ginnastica 2024

Alle 14,30 dall’arco d’Augusto partenza della passeggiata di esplorazioni botaniche, fino al palacongressi

Alle 17 in cineteca la storica Antonella Salomoni terrà una lezione sul tema ‘Distruggere e trasformare il passato’

Alle 18 a Casa Madiba presentazione del libro ‘Prima che chiudiate gli occhi’ di Morena Pedriali Errani

Alle 20,15 al cinema Tiberio, in diretta dalla Royal opera house di Londra, il balletto ‘il lago dei cigni’

Alle 21 al palacongressi di Riccione Roberto Vecchioni in ‘L’infinito tour’

Dalle 23,30 al Peter Pan di Misano serata The Fabulous 90’s

Alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana (San Marino) omaggio a Morricone

25 aprile a Rimini

Alle 9,30 al parco Cervi deposizione della corona al monumento della Resistenza

Dalle 10 in fiera i Campionati europei di ginnastica 2024

Alle 11 in piazza Cavour celebrazioni del 25 aprile

Dalle 17 alla Serra Centofiori ‘Balla la Liberazione’

Dalle 11,30 a Villa Mussolini a Riccione ‘La serra nel Giardino sul mare. I percorsi artistici e i laboratori creativi del 25 aprile’

Alle 21 al palazzo del turismo Ezio Mauro in ‘La caduta. Cronache della fine del fascismo’