Buongiorno Rimini. L’edicola di oggi

Gli stipendi sono bassi

Secondo il Sole 24 ore, in Italia è il 20% dei contribuenti a pagare due terzi delle tasse. In pratica il 63%delle imposte è versato da chi dichiara sopra i 35mila. Oltre 12 milioni, le persone che non versano nulla. Ma cosa succede nel riminese (BuongiornoRimini)?

“Rincaro ingiustificabile”

Le associazioni di categoria insorgono contro l’aumento del 4,1% della Tari a Rimini. “La tassa rifiuti cresce, ma i servizi no. C’è qualcosa che non quadra…”, rileva Patrizia Rinaldis di Federalberghi. Fa eco Gianni Indino di Confindustria. “Piacciono ancora meno quando agli aumenti non corrisponde un miglioramento del servizio. A Rimini numerosi bar e ristoranti si lamentano per il livello insufficiente della raccolta di rifiuti”. Mirco Pari di Confesercenti si augura che “il Comune prosegua in maniera sempre più intensa la lotta all’evasione, in modo da poter garantire maggiore equità” (ilCarlino).

Chi vuol fare la stagione?

Alla vigilia dell’estate non si trovano lavoratori stagionali. Il tema è ricorrente e segnala un problema ormai cronico nel turismo. Per quanto riguarda il 2024, le stime parlano di circa 10mila lavoratori da reperire. “Ad oggi nei nostri alberghi ogni struttura deve ancora coprire tre o quattro posizioni. Ma si tratta di una crisi dell’intero mondo del lavoro”, sottolinea Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori di Rimini (ilPonte).

Ex calciatore in manette

Ex calciatore professionista, 44 anni, avrebbe minacciato e picchiato la ex perché usciva con gli amici. Sarebbe successo anche al Vincanto di Villa Verucchio, la sera prima dell’incendio che ha devastato il locale. Il gestore del chiosco, Filippo Malatesta, ha preso le difese della donna ricevendo in cambio la minaccia dell’ex calciatore: “Domani il locale non ce l’hai più”. L’uomo adesso è in carcere per i reati commessi nei confronti della donna (ilCarlino, Corriere).

Scomparsa in Croazia

Di Melissa Neri, 24 anni, non si hanno più tracce da martedì. Melissa abita a Sanatarcangelo, lavora con la madre (che abita a Modena) per una ditta di pulizie, ha una bimba di 4 anni, l’ultima a vederla, in video chiamata. “Ha il telefono spento, non legge i messaggi. Non è da lei”, spiega la madre. Aveva detto che sarebbe andata in Croazia, ma adesso anche su questo si dubita (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a Talamello

Anna Maria Bianconi è candidata sindaca della lista Progetto Talamello Comunità. Il programma si basa sulla “cura e la riqualificazione di Talamello e delle sue frazioni promuovendo lo sviluppo delle aree produttive e valorizzando le risorse storiche, artistiche, enogastronomiche e naturali” (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a Santarcangelo

L’ex calciatore Stefano Protti si è candidato con Alleanza Civica, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Barnaba Borghini. “Ho deciso di candidarmi come consigliere comunale nel comune di Santarcangelo per dare una mano a dei bravi ragazzi, la lista “Alleanza Civica – Borghini Sindaco” che ringrazio per avermi cercato e coinvolto”, ha spiegato Protti (Corriere).

Elezioni a Verucchio

“Nessun aumento dei tributi nel prossimo quinquennio”. E’ la promessa elettorale della candidata sindaca di Verucchio Futura, Laura Gobbi. “Nell’ambito delle politiche sociali saranno creati fondi speciali per il contributo all’affitto e al pagamento delle bollette per le famiglie e le persone più in difficoltà. Saranno infine confermate e potenziate le agevolazioni e le esenzioni tariffarie, anche nell’ambito scolastico, per le situazioni e i nuclei più fragili” (ilCarlino).

Elezioni a San Marino

“Siamo pronti a nuove sfide”. Sul Corriere l’intervista al segretario della Dc, Gian Carlo Venturini. “Dopo aver ereditato un paese in difficoltà economica e con relazioni internazionali tese, il Pdcs ha guidato la Repubblica attraverso un periodo di significative trasformazioni. Le riforme implementate hanno ridotto la disoccupazione al di sotto del 3%, una delle percentuali più basse in Europa”.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Botte alla ex arrestato calciatore | Al lavoro senz’auto

CorriereRomagna: Picchia donna nel locale arrestato ex calciatore | Fdi: “Un comizio al corteo”

IlPonte: Se la politica è disonesta | C’era una volta la stagione

Oggi a Rimini

Alle 17 alla cineteca Leonardo Pivi e Francesco Cavaliere presentano il libro ‘Anubis vs Baboon. Archeofantasie di un mosaico romano nel XXI secolo’ in dialogo con Massimo Pulini e Daniele Torcellini

Alle 21 al teatro degli Atti lo spettacolo ‘L’universo è un materasso (e le stelle un lenzuolo)’ di e con Flavio Albanese, scritto da Francesco Niccolini

Alle 21 alla Serra Cento Fiori Legno in concerto

Alle 21 a Santarcangelo presentazione del libro di Alberto Grandi ‘La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti cosiddetti tipici