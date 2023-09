Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi del giorno

Tavolini abusivi

Sono decine le multe ai locali per aver posizionato tavolini e sedie all’esterno non autorizzati accanto ai tanti già autorizzati. In diversi casi intralciando marciapiedi e strade, talvolta anche sulle strisce pedonali (ilCarlino).

Salvati dal naufragio

Hanno deciso di salpare dal porto di Ravenna nonostante un’allerta meteo. Arrivati a Torre Pedrera, a 5 miglia dall’imbocco del porto di Rimini, alle 22 di sabato, i tre velisti si sono resi conto di non riuscire a gestire la barca e hanno chiesto aiuto. Con il mare forza 5 e onde alte due metri, sarebbe stato impossibile tornare indietro per i diportisti, due milanesi e un barese. La motovedetta della capitaneria riminese li ha raggiunti e scortati sino all’ormeggio (ilCarlino, Corriere).

“Accogliamo i migranti”

Lo ha chiesto il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ieri a messa in cattedrale, in occasione della giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati. “c’è bisogno di case, cibo, lavoro, documenti regolari, ma soprattutto di amore e accoglienza, per avere una vita bella e felice. Quella che Dio ha pensato per tutti noi” (ilPonte, ilCarlino)

“Steal oil”, la maxi truffa del carburante

Sono 46 gli iscritti nel registro degli indagati a seguito delle indagini della guardia di finanza di Rimini. L’organizzazione criminale avrebbe venduto 900mila litri di diesel ‘truccato’ nelle pompe bianche di tutta Italia. Ma, al momento, sembra che nessun distributore del riminese sia stato coinvolto. Il kerosene usato per truccare il gasolio è stato rubato da una base Nato in Belgio nel 2019 e importato facendolo passare per bitume destinato ad aziende greche. Tra gli indagati, diverse persone in odore di camorra, coinvolte in operazioni quali Mirror, Criminal minds e Hammer (ilCarlino, Corriere).

E’ morto Renzo Casali

“Che fortuna ho avuto ad avere un fratello maggiore come lui”, sono le parole del fratello Werther. Casali è stato uno dei pionieri della comunicazione a Rimini, fondando nel 1976 la sua prima agenzia. Aveva 82 anni. I funerali si svolgeranno domattina alle 10 nella chiesa di San Gaudenzo (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Bezzecchi, trionfo in motogp | Paura in mare

CorriereRomagna: L’ex moglie sapeva che guerra era vivo | Una Novecolli d’altri tempi

IlPonte: Al contrario noi… | Spiaggiati

Oggi a Rimini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Jeanne du Barry, la favorita del re’ di Maïwenn

Da oggi al palacongressi di Bellaria ‘Rumore Bim festival’ contest dedicato a Raffaella Carrà