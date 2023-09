Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi.

Capitale della cultura, intanto si festeggia

Partito ieri alla volta di Roma il dossier a sostegno della candidatura di Rimini e della Romagna a capitale italiana della cultura 2026. “Questo momento premia quello che abbiamo fatto non in anni recenti, ma in oltre duemila anni di storia”, ha sottolineato il sindaco Jamil Sadegholvaad. A sostegno del gioco di squadra tra le città, il video del violinista Federico Mecozzi che suona ‘Romagna mia’ in giro per la Romagna (ilCarlino, Corriere).

Ex nuova questura, le prossime mosse di Asi per Rimini life

Oggi tra le 17 e le 18 i vertici di Ariminum sviluppo immobiliare, la proprietà, incontreranno i riminesi per ragguagli sugli sviluppi relativi al progetto proprio davanti all’immobile in abbandono su via Bassi. “Per il Sindaco non c’è interesse pubblico in una proposta che riqualifica l’area e la sottrae ad un degrado pericoloso per la città… Per il Sindaco c’è invece l’interesse pubblico nel costruire residenze sociali e pubbliche destinate anche a famiglie fragili che si affacceranno su un’area del genere”, ribadisce il responsabile del progetto Marco Da Dalto (ilCarlino, Corriere).

La riqualificazione dello stadio

‘Aurora immobiliare’ dovrà presentare entro ottobre uno studio di fattibilità, “inserito nell’ambito di una più ampia riqualificazione del quadrante urbano in cui il ‘Romeo Neri’ si colloca”, spiega il comune di Rimini. Nel frattempo l’amministrazione, per lo studio della proposta e il procedimento nel suo complesso, sta pensando di istituire un apposito gruppo di lavoro (Corriere).

“Basta attacchi ai tedeschi”

Alludendo ai finanziamenti della Germania alle ong che effettuano salvataggi in mare, qualche giorno fa il sottosegretario leghista Crippa ha innescato l’incidente diplomatico, sostenendo che i tedeschi vogliono invadere il bel Paese, “per interposta persona in stile Polonia 1939”. Oggi sui giornali il segretario del Pd Filippo Sacchetti commenta con un ricordo del 2003 e la sua risoluzione tutta riminese (ilCarlino, Corriere).

Migranti: nuove misure, nessuna soluzione

Il punto della situazione sulle pagine del Ponte. “Il Governo punta sul rafforzamento delle capacità di respingimento, ampliando i Centri per il rimpatrio (Cpr). Ma si ignora la dimensione dell’accoglienza, molto presente a Rimini” (ilPonte).

Università, a Rimini tanti stranieri

Dagli ultimi dati disponibili risulta che la percentuale di studenti stranieri del campus riminese dell’Alma Mater sfiora il 22 per cento, si tratta del miglior risultato italiano. “L’internazionalizzazione è garantita dai nove corsi in inglese e dall’appeal della città” garantisce la preside Alessia Mariotti (ilPonte).

Sfruttamento della prostituzione, “il fenomeno non è calato”

“Non è facile convincerle a tirarsi indietro. Ad uscire da quel mondo. Perché questi criminali, che sono loro connazionali, le obbligano con la forza, pestandole a sangue, o col terrore, raccontando loro che mamme o sorelle e fratelli potrebbero farne le spese”, spiega al Corriere Silvia Argenti, volontaria del gruppo Antitratta della comunità Papa Giovani. “Quest’anno abbiamo convinto quattro ragazze a cambiare vita… speriamo che non ci ripensino. Perché è successo, in passato… Ad una fu addirittura rapita la sorella” (Corriere).

Droghe, tra i giovani va di moda il mix

Secondo i dati rilevabili dagli ultimi ingressi a San Patrignano, la cocaina è diffusa anche tra i 40-50enni, mentre il crack tra i trentenni. Si rilevano inoltre sempre più mix tra dipendenze. “Si finisce spesso per associare la cocaina con l’alcol oppure con la ludopatia”, spiega il responsabile sanitario di SanPa Antonio Boschini. Nel caso specifico del crack, talvolta se ne associa il consumo “all’uso di psicofarmaci o coniugandolo all’eroina fumata” (Corriere).

Archeologia a Riccione, apre al pubblico la ‘tomba bianca’

L’area in questione è quella della ‘tomba bianca’ al castello degli agolanti, che oggi aprirà al pubblico dalle 16 alle 18. L’evento è a conclusione della seconda campagna di scavi guidati dall’archeologo Enrico Cirelli ed eseguiti dagli studenti dell’università di Bologna. “Le indagini di scavo a ovest del castello hanno rivelato strutture risalenti all’epoca imperiale romana, suggerendo la presenza di una villa rustica”, rivela Cirelli (Corriere).

Made in San Marino

Il congresso di Stato ha istituito due marchi: ‘Made in San Marino’ e ‘100% made in San Marino’. Con l’obiettivo di far risaltare le eccellenze sammarinesi nel mondo è stato istituito, inoltre, il Registro delle botteghe e dei mercati storici. Previste sanzioni da 500 a 15mila euro per contrastare l’uso ingannevole dei marchi (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Non sparate sugli amici tedeschi” | La sfida più bella

CorriereRomagna: Ex questura, altro scontro | Capitale per la Romagna

IlPonte: Di fretta si muore | Parlo e studio straniero

