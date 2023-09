Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Oggi in edicola, 14 settembre 2023

Alluvione, gli indennizzi

Dal 15 novembre sarà operativa la piattaforma per la richiesta degli indennizzi. Lo ha confermato ieri il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, in visita alle località maggiormente colpite nel riminese. Nel frattempo la struttura commissariale è al lavoro per l’ordinanza fiumi, per la messa in sicurezza del territorio, del valore di 234 milioni. “I soldi ci sono”, ha assicurato Figliuolo, dicendosi certo di riuscire a recuperare anche quelli per coprire al 100 per cento gli indennizzi a famiglie e imprese. Il commissario ha anche rassicurato i piccoli comuni: le strutture tecniche saranno supportate nella gestione dei fondi e della progettazione (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Nuove nomine in diocesi

Nelle ultime ore, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha provveduto a riordinare la Zona Pastorale di Coriano e Montescudo, “da tempo in sofferenza per la malattia e le cattive condizioni fisiche di alcuni sacerdoti”, spiega il settimanale ilPonte. Don Osvaldo Caldari, che resta anche rettore del Santuario di Saiano, e don Stefano Sargolini saranno parroci di Ospedaletto, Cerasolo, Coriano, Passano ed effettueranno il servizio pastorale alla Comunità di San Patrignano. Don Massimo Sarti oltre che di Croce di Montecolombo sarà parroco anche di Montescudo, Trarivi, S. Maria del Piano (ilPonte, Corriere).

Via Euterpe

Entreranno nel vivo lunedì i lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile che collegherà via Euterpe con via della Repubblica. L’opera sarà composta da 250 metri di rampe e sarà affiancata da un nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi per l’attraversamento della rotatoria sulla statale collegando il lato mare con il percorso ciclo-pedonale già presente all’interno del parco della Cava (ilCarlino, Corriere)

“Nel turismo si vince con il bello”

Intervento del presidente di Teamwork Mauro Santinato sul Corriere. Secondo lui Rimini “ha smesso di puntare” sul comparto vacanze perché “ha smesso di puntare sul “bello”, sull’unico elemento, cioè, capace di attrarre turismo di qualità”. La zona turistica di Rimini “è un trionfo del vecchio sul nuovo, del decadente sul moderno, del conservativo sull’innovativo, del design anni 70-80 sulle architetture del 2023” (Corriere).

Aeroporto, vertice Italia-San Marino

Si sono incontrati ieri a Roma i segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per le Finanze Marco Gatti e il viceministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami. A tema l’istituzione di un tavolo tecnico “che dovrà concretizzare le traiettorie di sviluppo che si è deciso di realizzare fondate sullo sviluppo turistico, sullo sviluppo del cargo, sull’aviazione generale, con la valutazione anche degli spazi che sarà necessario individuare”, spiega il viceministro Bignami (ilCarlino).

Condannato per violenza sessuale e sequestro di persona

L’uomo, un 59enne gestore di un negozio di kebab a Rimini, era stato arrestato nel 2018 per aver violentato una 23enne nell’ottobre dello stesso anno. Per la violenza era stato condannato in primo grado. Ora i giudici della Corte d’appello hanno riconosciuto anche il sequestro di persona (ilCarlino, Corriere).

Vive per miracolo

Un’auto con due suore dentro è finita fuoristrada precipitando lungo una scarpata per una decina di metri. Le due 84enni erano partite ieri da San Marino dirette all’ospedale di Santarcangelo. Alle 14,30 circa, all’altezza di Ponte Verucchio, la Fiat Punto su cui viaggiavano non ha più risposto ai comandi. Dall’abitacolo sono uscite fuori illese (ilCarlino, Corriere).

Graduatorie e algoritmi

Un’insegnante riccionese, 37 anni, ha perso l’incarico che le spettava perché l’algoritmo del Ministero lo ha assegnato ad un’altra persona, posizionata 80 posti sotto nella graduatoria. Adesso la supplente non solo lavorerà due mesi in meno e guadagnerà meno di stipendio, ma sarà costretta a spendere di più per gli spostamenti (Corriere).

Riminesi a Roma

Il senatore dei 5Stelle Marco Croatti entra a far parte del comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in termini di immigrazione. Il deputato del Pd Andrea Gnassi interroga il governo sul “caro bollette”. Non solo per “i prezzi troppo alti rispetto a quelli precrisi”, ma anche per “il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei che mettono a disposizione di imprese e famiglie energia a prezzi più bassi rispetto a quelli italiani”, spiegano i firmatari (ilCarlino).

