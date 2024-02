Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 1 febbraio 2024

Oggi in edicola, 1 febbraio 2024

Imprese straniere in calo

A influire sul trend negativo sono i settori commercio e costruzioni. Il dato Infocamere-Movimprese è stato elaborato dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Al 31 dicembre 2023 in provincia di Rimini si contavano 4.790 imprese straniere attive, con un calo dell’1,6 per cento rispetto allo stesso dato al 31 dicembre 2022 (BuongiornoRimini, Corriere).

Spiaggia, i bagnini annunciano battaglia legale

“Il nuovo piano dell’arenile del Comune è stato imposto dall’alto, senza nessun confronto con la nostra categoria: ci vediamo costretti a ricorrere alle vie giudiziarie”. Sono le parole di Giorgio Mussoni presidente nazionale dell’associazione di bagnini Oasi. Sono due gli stabilimenti soppressi dal nuovo piano sul litorale nord, il 7 e il 22 (ilCarlino).

Cabine in fiamme

Tre le cabine completamente distrutte e una trentina quelle danneggiate a causa dell’incendio appiccato allo stabilimento Adriatic Village di Marina Centro a Rimini, bagni 35,36,37. Il fuoco è stato appiccato da sconosciuti nella notte tra martedì e mercoledì. Non si tratta di un caso isolato. “È dalla fine di dicembre che siamo finiti nel mirino”, spiega uno dei soci (ilCarlino, Corriere).

A sostegno di Fleximan

L’associazione Pro Italia ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese di assistenza legale per Fleximan, l’uomo (o il gruppo) che nelle ultime settimane sta abbattendo gli autovelox sulle strade del nord Italia. Pro Italia definisce gli atti di Fleximan “nient’altro che la reazione popolare all’attacco che le istituzioni stanno portando alla mobilità privata” (Corriere).

Aria: bollino nero

In gennaio a Rimini il valore di Pm10, le polveri sottili, è stato superato dodici volte, un terzo del numero annuale di sforamenti concessi. Un anno fa gli sforamenti durante gennaio erano stati 4. “Stiamo subendo gli effetti di un’alta pressione di origine subtropicale molto vasta che sta interessando oltre al nostro Paese anche parte dell’Europa centro meridionale”, spiega Pierluigi Randi di MeteoRomagna (ilCarlino).

“Disuguaglianza: il potere al servizio di pochi”

E’ il titolo del rapporto Oxfam presentato nei giorni scorsi al vertice economico internazionale di Davos. Ne risulta che le uguaglianze crescono. Risulta, per esempio, che la ricchezza dei cinque miliardari più ricchi al mondo è più che raddoppiata dall’inizio del decennio, mentre la ricchezza del 60% più povero dell’umanità non ha registrato alcuna crescita (ilPonte).

“Senior housing” per sbloccare il mercato immobiliare

Come dare una nuova vita alle ex pensioni 2 stelle, agli alberghi chiusi e abbandonati, alle ex colonie? Mauro Santinato, imprenditore turistico e fondatore di Teamwork, ha un’idea. Riqualificarli per creare “complessi abitativi pensati per i bisogni dei pensionati over 65, che tanto successo hanno riscosso e continuano a riscuotere negli Stati Uniti: Florida e California in primis, e nelle località di mare” (Corriere).

Tempo di Carnevale

Colorate e creative, tornano feste e sfilate di Carnevale. Il grosso degli appuntamenti è atteso tra 11 e 13 febbraio, come a Bellaria, Santarcangelo, in centro a Rimini. Ma già questo week end sono previste diverse iniziative. Domenica, con inizio tra le 14 e le 14,30, per esempio, a piazzale Tosi e Torre Pedrera a Rimini e a Trebbio di Montegridolfo. Novafeltria sfila il 18 febbraio (ilPonte).

Riccione, caso rimborsi

L’ex sindaca di Riccione Renata Tosi deve alle casse del comune 87mila euro di rimborsi ricevuti per spese legali, ma pare non dovuti. Lo ha stabilito la commissaria straordinaria, dopo aver ricevuto un no da parte dell’assicurazione che avrebbe dovuto rimborsare quelle spese all’amministrazione. Il Comune ha avanzato un’azione giudiziaria per ottenere il rimborso. “La vicenda del rimborso delle spese legali è una questione prettamente tecnica, che deve essere risolta con la compagnia di assicurazione”, spiega Tosi (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Piano spiaggia, bagnini in rivolta | Bruciano le cabine

CorriereRomagna: Picchetto alla Fontanot: “Stop ai licenziamenti” | Vandali all’Adriatic Village

IlPonte: Disuguaglianze inaccettabili | Su la maschera

Oggi a Rimini

Alle 11,30 al teatro Tarkovskij lo spettacolo in lingua inglese ‘The Picture of Dorian Gray’ libero adattamento da Oscar Wilde

Dalle 20 al centro sociale Grotta Rossa stage di danze irlandesi

Alle 21 al teatro degli Atti Mario Perrotta in ‘Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino e la libertà’

Alle 21 al Salone Snaporaz di Cattolica Silvio Castiglioni in scena con ‘Il silenzio di Dio’

Alle 21 al Teatro sociale di Novafeltria presentazione del libro di Laura Fontana ‘Gli italiani ad Auschwitz (1943-1945)’