BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 10 ottobre 2024

Oggi in edicola, 10 ottobre 2024

TTG, taglio del nastro

L’onore è toccato alla ministra Daniela Santanché che, forbici alla mano, ha dato il via all 61esima edizione del Salone del Turismo. “Dobbiamo smetterla di contare i turisti e avere in testa che l’Italia è una nazione di qualità e non di quantità”, ha detto tra l’altro. Testimoni dell’inaugurazione anche il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca (ilCarlino, Corriere).

TTG, le spiagge

Il vicepresidente del Senato Marco Centinaio al Ttg torna sull’idea di togliere le concessioni balneari dall’ambito della direttiva Bolkestein. La normativa “ha ormai la sua età e siamo all’inizio di una legislazione europea: e allora, visto che la questione interessa diversi altri Paesi dell’Ue, dico che dovremmo provare a fare lobby, attraverso i nostri europarlamentari, i commissari europei e tutti coloro che sono coinvolti, per riportare il tema al centro dell’attenzione del Parlamento e della Commissione europea” (ilCarlino, Corriere).

TTG, gli aeroporti

Quello di Forlì, dal Ttg, annuncia novità. La prima riguarda il mantenimento dei voli verso Atene anche in inverno, il martedì e il sabato. Confermate le rotte su Catania e Trapani, sempre due volte a settimana. Le novità per l’estate del 2025 “nuove destinazioni verso la Grecia e altre due importanti mete europee” (Corriere).

La comunità non è indifferente

La comunità dei credenti non è rimasta indifferente all’appello della Chiesa a una giornata di digiuno e preghiera per la pace. Lunedì sera la cattedrale di Rimini era strapiena per l’adorazione e lunghissima la processione con rosario fino a piazza Cavour. Molto partecipati anche i momenti organizzati nelle singole parrocchie (ilPonte).

Bronchiolite, forse c’è una cura efficace

Il virus sinciziale (rsv), patogeno che causa nei bambini più piccoli la bronchiolite, una insidiosa infezione respiratoria che porta a ricoveri, anche in terapia intensiva e, purtroppo, decessi è tra i timori maggiori per un genitore. In assenza di vaccino specifico, finora la prevenzione è stata possibile solo per i bambini più fragili. Ma a rischio, dati alla mano, sono tutti i nuovi nati. La svolta può arrivare da un farmaco, a breve disponibile, dai risultati impressionanti, che consentirebbe di proteggere tutti i bambini, nessuno escluso. Il dibattito e la situazione a Rimini (ilPonte).

Violenza sulla nipote di 10 anni, chiesti sei anni e mezzo

Il 50enne, compagno della zia della bambina che è accusato di aver molestato, è a processo con rito abbreviato a Rimini. Ieri mattina con la sua requisitoria il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto alla giudice Raffaella Ceccarelli la pena di sei anni e mezzo di reclusione. I fatti nel 2019, quando l’uomo con la compagna e la nipotina erano in vacanza insieme a Bellaria (ilCarlino, Corriere).

Statale 72, il comune chiede modifiche ad Anas

Il progetto per la sistemazione della strada statale 72, da e verso San Marino, prevede la sostituzione dei semafori attualmente presenti con alcune rotonde, ma non di tutti. Per esempio, “all’intersezione con via Grotta Rossa”, rileva l’assessora Roberta Frisoni, mentre “all’altezza di via della Gazzella è previsto un attraversamento ciclopedonale rialzato sulla superstrada, e non una rotonda”. Per questo il comune ritiene che “serva rivedere le previsioni. In quella zona vi abitano tanti residenti” (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 11,30 a Castel Sismondo inaugurazione della mostra ‘Da Picasso a Warhol. Le vinyl cover dei grandi maestri’

Alle 17 alla biblioteca Gambalunga incontro con Gianfranco Miro Gori su Pino Boschetti

Alle 21 al teatro degli Atti ‘Labirinti pianistici’ concerto dedicato al maestro Alfredo Speranza

Dalle16,30 alla biblioteca di Santarcangelo incontro per genitori ‘Consigli per la merenda’

Fonte: Buongiornorimini.it