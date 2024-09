BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 10 settembre 2024

Oggi in edicola, 10 settembre 2024

Dassilva, il Riesame prende tempo

Il tribunale di Bologna non ha ancora deciso sull’eventuale scarcerazione di Louis Dassilva, unico indagato per l’assassinio di Pierina Paganelli. Troppi i nuovi elementi portati dalla procura di Rimini da analizzare. C’è la maglietta di Louis consegnata agli agenti della squadra mobile dal datore di lavoro di Louis che secondo gli inquirenti sarebbe quella indossata nel video che inchioderebbe Dassilva sul luogo a al momento del delitto. Ci sono degli occhialoni protettivi trasparenti, che l’indagato avrebbe indossato mentre accoltellava la donna. La difesa, invece, insiste: l’uomo del video registrato dalla telecamera della farmacia del Villaggio San Martino non sarebbe Dassilva (ilCarlino, Corriere).

Anfiteatro, la relazione del soprintendente: sotto “pochi reperti”

“L’eliminazione delle costruzioni poste all’interno dell’area dell’anfiteatro non corrisponderebbe di per sé al miglioramento della tutela del monumento e ancor meno potrebbe essere sufficiente ad assicurarne la valorizzazione”. Lo scrive nero su bianco il soprintendente Giorgio Cozzolino, spiegando come il monumento sia stato integralmente scavato e come tutti i dati utili siano stati recuperati. Per il soprintendente, “un intervento di ‘liberazione’ delle strutture a scopo di valorizzazione comporterebbe opere di sterro di notevole portata, che necessiterebbero comunque di una vigilanza archeologica, ma che permetterebbero un incremento dei dati archeologici che possiamo stimare come molto ridotto” (Corriere).

“Un salto di qualità per l’aeroporto”

Lo scalo di Miramare è tra le priorità per Rimini individuate dal sindaco Jamil Sadegholvaad a inizio di un nuovo anno amministrativo. Si appella ai privati ai quali chiede una collaborazione al potenziamento. Alla società di gestione Airiminum dice: “Attendo con fiducia che quanto annunciato in termini di incremento di rotte internazionali e dunque di traffico passeggeri si tramuti in concretezza già nei primi mesi del 2025. Non possiamo più attendere. Adesso occorre agire”. Spiaggia e sanità, le altre sfide dell’autunno (Corriere, ilCarlino).

Concorsi vinti ma niente cattedre

“Ho vinto un concorso per entrare di ruolo nel 2020, ed anche quest’anno non mi hanno chiamata, facendo passare altri davanti a me”. La storia di Giulia Carelli è simile a quelle di molti altri colleghi insegnanti. Si sono incontrati, senza darsi appuntamento, ieri mattina davanti all’Ufficio scolastico provinciale, in corso d’Augusto. Ne è nata una manifestazione spontanea. Tra loro c’è anche chi è precario da 15 anni. “Quest’anno è stata presentata una norma che dà la precedenza anche per posti di ruolo, a chi ha svolto il servizio civile universale. Di fatto abbiamo persone giovani laureate da poco, che hanno svolto il servizio civile e oggi possono passare davanti a insegnanti inseriti nelle graduatorie”, spiegano (ilCarlino).

Arrestati i rapinatori seriali

I due peruviani, in pieno giorno e a cavallo delle loro biciclette, raggiungevano luoghi affollati della città e fermavano le loro vittime con la scusa di chiedere informazioni salvo poi strappargli di dosso i gioielli. Sette in tre mesi i colpi denunciati tra piazzale Kennedy, viale Tripoli, il parco Cervi, le stazioni del Metromare di via Pascoli e Miramare (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Controllori bus, premi sulle multe | La maglietta incriminata

CorriereRomagna: Nuovi indizi contro Louis, il Riesame prende tempo | “Spostare il Ceis non aumenta le tutele”

Oggi a Rimini

Alle 21,30 al teatro Castoro lo spettacolo teatrale ‘Manson’ (Le città visibili)