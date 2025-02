BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 11 febbraio 2025

Oggi in edicola, 11 febbraio 2025

Cittadella della sicurezza, pubblicato il bando per il progetto

Chi vorrà inviare una proposta per trasformare l’ex caserma dell’esercito Giulio Cesare nella nuova cittadella della sicurezza di Rimini dovrà farlo entro il 9 aprile. Così stabilisce il bando pubblicato dall’Agenzia del demanio. Sono previsti quasi 60 milioni di investimenti per realizzare il complesso che ospiterà polizia di Stato, guardia di finanza, prefettura e carabinieri. Un complesso che, se realizzato “entro il 2030”, permetterà allo Stato di “risparmiare circa 1,7 milioni con la chiusura di locazioni a privati”, ricorda il Comune di Rimini (ilCarlino, Corriere).

Lella al mare si allarga ancora

A piazzale Kennedy sono già in corso i lavori per un nuovo ristorante della piadineria dalla Lella. Troverà spazio nella vecchia sala giochi. Il progetto è stato affidato allo studio riminese Archinow. Nel 2015 Lella approdò a piazzale Kennedy con un piccolo locale per poi allargarsi tre anni dopo negli spazi dell’ex ristorante indiano. Nel 2023, sul nuovo lungomare, era arrivata anche l’apertura del bar estivo L’Ombelico (ilCarlino).

Lupi nel riminese

Nel riminese si stimano una sessantina di esemplari di lupo in branchi, con una distribuzione di 5 o 6 lupi ogni 5mila ettari nelle zone collinari e montane. Nelle zone periferiche delle aree urbanizzate, come Santarcangelo o San Giovanni in Marignano, sono stati anche avvistati esemplari solitari, quelli che, raggiunto un anno e mezzo di età, escono dal branco per cercare un proprio territorio e un compagno con cui accoppiarsi. Spesso, scendendo in pianura, sono vittime di incidenti stradali, ma nel corso del 2024 sono state anche rinvenute carcasse di lupi morti per avvelenamento (Corriere).

Via del Ciclamino: esperimento a rischio

Potrebbe slittare il giorno tanto atteso, oggi, dell’incidente probatorio. ieri, durante l’udienza sui dispositivi elettronici, a qualcuno Dassilva è sembrato ingrassato e questo potrebbe invalidare il tentativo di oggi. “Non mi sembra proprio”, la risposta del difensore Riario Fabbri. “Semmai è dimagrito, comunque prima della prova verrà pesato”. Altra incognita potrebbe essere data dal maltempo (ilCarlino).

La perizia sui dispositivi elettronici

Ieri in tribunale è stato sentito Giuseppe Ferraro, il perito che ha esaminato i dispositivi elettronici (2 cellulari, 4 orologi digitali e 2 laptop) di Dassilva. Tra l’altro, è emerso che sull’iphone non risultano attività fisiche compiute tra le 22,08 e le 22,38 del 3 ottobre 2023. La signora Pierina sarebbe stata assassinata attorno alle 22,13 e il video del passaggio presunto di Dassilva davanti alla farmacia è delle 22,17. Inoltre, il contenuto della memoria del cellulare è stato compromesso: sono state cancellate integralmente tutte le chat di Whatsapp tra Dassilva e la sua amante Manuela Bianchi (ilCarlino, Corriere).

Uccise l’ex compagna, condannato

Maximo Aldana De La Cruz ieri è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’appello per aver ucciso l’ex compagna Noelia Rodriguez Chura. La prima condanna era stata a 24 anni perché erano state riconosciute le attenuanti generiche e non l’aggravante dei futili motivi. Aldana ha ucciso Noelia a coltellate il 19 maggio 2022 nel suo appartamento di via Dario Campana a Rimini (ilCarlino, Corriere).

Il giorno del Ricordo

Si è svolta ieri mattina al molo di Rimini la cerimonia per la Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo dei giuliano-dalmati durante la Seconda guerra mondiale. L’iniziativa è stata animata dagli studenti del liceo classico Giulio Cesare. Presenti l’assessore Francesco Bragagni, la prefetta Giuseppina Cassone, il rappresentante dell’Unione degli istriani Giovanni Ruzzier e le autorità civili e militari. Da anni le celebrazioni si svolgono alla ‘Biblioteca di pietra’, il monumento realizzato con pietra d’Istria dall’artista Vittorio D’Augusta, presente ieri alla commemorazione (ilCarlino, Corriere).

In cammino per il Giubileo

Il Cammino di san Francesco da Rimini a La Verna è stato riconosciuto dalla Cei, Conferenza Episcopale Italiana, tra sette itinerari di pellegrinaggio nell’anno del Giubileo. Quattro sono in Emilia-Romagna. Oltre al Cammino di san Francesco troviamo la Via Matildica, che collega in 200 chilometri, di cui 140 in Emilia-Romagna, Mantova a Lucca; la Via Francigena, che conduceva dall’Europa Nord-Occidentale a Roma e percorre 143 chilometri in Emilia-Romagna; la Via Romea Strata, che collegava l’Europa centro-orientale con la penisola (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Femminicidio, ergastolo per Aldana | Louis più robusto, test a rischio

CorriereRomagna: Nei minuti del delitto il cellulare non si mosse | Lupi, tre casi di avvelenamento

Oggi a Rimini

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Il bidone’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini incontro con Paolo Pagliarani ‘Non solo Disney: il cinema di animazione in Italia’

Alle 17 in cineteca incontro ‘Federico Fellini e i mestieri del cinema’ con Gianfranco Angelucci

Alle 18 alla Casa Ludica A Good Game Space l’incontro ‘Genitori e ragazz* in relazione’

Dalle 19 al Fulgor ‘aperitivo corto’ con il regista Francesco Galli e il produttore Filippo Cavalca, in proiezione ‘Six men getting sick’, ‘The alphabet’ e ‘The grandmother’ di David Lynch

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Amerikatsi’ di Michael A. Goorjian