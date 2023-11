BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 11 novembre 2023

Oggi in edicola, 11 novembre 2023

“All’Ina casa non si può”

Il comune di Rimini ha reso noti i risultati di uno studio effettuato nel secondo semestre del 2022. Attraverso una rete di cavi stesi lungo il manto stradale, è stata calcolata la mole di traffico che ruota attorno al centro storico: il numero di veicoli circolanti su vari assi dopo la chiusura del ponte di Tiberio. Obiettivo dello studio è capire dove costruire un’alternativa adeguata. Una risposta è attesa nel giro di due mesi. Nel frattempo, però, si è già capito che non sarà all’Ina casa “per via di una concentrazione abitativa troppo elevata” (Corriere)

Intervista al figlio di Pierina

“Non sono riuscito a scendere nel garage”. Reduce da una lunga convalescenza a causa delle ferite di un incidente e da poco rientrato nell’appartamento che condivide con moglie e figlia al Villaggio San Martino, parla il figlio di Pierina, la donna uccisa il 3 ottobre con 29 coltellate nei garage dell’edificio dove lei abitava, proprio sullo stesso pianerottolo (ilCarlino).

Guai per il consulente

E’ in corso un procedimento presso il tribunale per l’avvocato Davide Barzan, consulente legale della nuora della signora Pierina e di due vicini di casa. L’accusa è di truffa aggravata in occasione della compravendita di un immobile a Riccione. Il processo è iniziato il 9 gennaio, il 13 novembre inizierà l’audizione dei testimoni (ilCarlino, Corriere).

In vacanza col baratto

La proposta della Village Hotel (tredici alberghi, per lo più due stelle, tra Rimini, Bellaria, San Mauro Mare, Valverde, Cesenatico e località di montagna) vale per i periodi di bassa stagione. “Noi offriamo servizi basilari, i turisti non pagano ma in cambio portano oggetti che magari hanno tirato fuori dalla soffitta. Ad esempio biciclette, quelle davvero tante, macchine da caffé, culle, giochi per bambini, phon. Con queste cose noi aumentiamo i servizi delle strutture, che sono semplici e datate, senza spendere un euro”, spiega Giovanni Passeri (ilCarlino).

Attrazioni natalizie

Si chiamerà ‘Il sogno di Natale’ il programma di luminarie per le festività riminesi. Si parla già di una stella tridimensionale all’arco di Augusto e di un bosco stilizzato in piazza Cavour, ma la vera novità sarà la passerella luminosa lungo le dune in spiaggia dal bagno 1 al 65. Lo spettacolo raggiungerà anche San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò. Tutto si accenderà il 25 novembre (ilCarlino).

Riccione, le spese legali dell’ex sindaco

L’amministrazione comunale di Riccione ha chiesto indietro a Renata Tosi 87.135 euro e 13 centesimi ottenuti dall’allora prima cittadina per sostenere alcuni processi che l’hanno vista protagonista, in particolare quello legato al Trc, da cui è comunque uscita con l’assoluzione piena per la maggior parte delle accuse. La determina con la quale il dirigente Luigi Botteghi a nome del Comune ha chiesto il rimborso nasce nel periodo commissariale. E’ successo che l’assicurazione a cui l’amministrazione si affida per le spese legali non ha ritenuto che vi fossero i presupposti per dare la somma relativa a due procedimenti già conclusi dei tre per cui le spese sono state pagate, valutando la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge (ilCarlino, Corriere).

E’ morto il parroco storico di San Patrignano

Don Fiorenzo Baldacci aveva 72 anni. Fin dai primi anni Novanta era arrivato a San Patrignano in quanto parroco di Ospedaletto. Con il venir meno di nuovi parroci aveva preso anche cura in solido delle parrocchie di Cerasolo, Coriano, Passano. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 alla chiesa parrocchiale di Coriano, mentre la veglia di preghiera sarà domani alle 20,30 (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

ilRestodelCarlino: “Ho paura di scendere in garage” | Baratto le vacanze

CorriereRomagna: Pedopornografia, prete condannato a 4 mesi | Tiberio, soluzioni alternative

IlPonte: Tu da che parte stai? | Il riflesso della violenza