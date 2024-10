BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 11 ottobre 2024

Vento a 70 all’ora

Sono stati una ventina circa gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco ieri mattina nel riminese. In particolare, sono state tre le auto finite sotto alberi sradicati o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento, a 70 chilometri orari, che si sono abbattute sulla riviera alle 11 circa. A Rimini un albero è caduto su un’auto davanti alla clinica Villa Maria, a Riccione un grande pino è crollato in viale Dante (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, simulazioni in via del Ciclamino

L’altra sera la squadra mobile della questura di Rimini è tornata alle 22 circa al Villaggio San Martino. Si è “munita” di figurante di colore. L’obiettivo del nuovo sopralluogo è infatti verificare la validità della “prova regina”, vale a dire il video della telecamera di sorveglianza della farmacia del Villaggio che ritrarrebbe l’unico indagato, ora in carcere, per l’uccisione della signora Pierina Paganelli: Louis Dassilva. Pare, inoltre, che gli investigatori nell’occasione abbiano anche verificato possibili altre vie di fuga per l’assassino (ilCarlino, Corriere).

L’aeroporto di Rimini

Ieri al Ttg, il salone internazionale del turismo che si svolge in questi giorni in fiera, Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini, ha annunciato grandi novità per il 2025 e per il 2025: più voli per il Regno Unito, con Manchester e altre città che si aggiungeranno al collegamento con Londra, e più voli interni, con il ripristino dei collegamenti per Milano e Roma. Dal 18 al 20 maggio 2026, inoltre, sarà proprio Rimini ad ospitare il ‘Routes Europe’, vale a dire il più importante evento europeo dedicato al trasporto aereo (ilCarlino, Corriere).

Balneari a convegno

“Il decreto infrazioni è sbagliato”. Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari Fipe Confcommercio, è intervenuto ieri al Ttg insieme ai colleghi Maurizio Rustignoli, presidente della Fiba Confesercenti, e al presidente regionale di Oasi Diego Casadei. A tema il decreto del governo che istituisce un periodo di transizione fino al 2027 per le aste delle concessioni balneari. “Pensano di prendere a schiaffi un leone senza che succeda niente”, commenta Capacchione (Corriere). Mauro Vanni confermato alla guida di Confartigianato imprese demaniali (Corriere).

Bus, è ancora caos

Non si risolve la questione delle corse dei bus saltate. il problema è sempre il solito: la carenza di autisti nell’organico di Start Romagna. L’altro ieri sono state 120 le corse saltate. “Abbiamo convocato insieme alla provincia un tavolo di lavoro urgente con Start e Amr per cercare insieme, e senza scaricare colpe a destra e a sinistra, soluzioni nel breve, medio e lungo periodo”, annuncia l’assessora del comune di Rimini, Roberta Frisoni (ilCarlino, Corriere).

Sanità, mancano 11 medici di base

Nonostante lo scorso luglio siano state effettuate delle assegnazioni, sono 11 gli ambulatori di medicina di base rimasti ancora scoperti nella provincia, in particolare a Rimini, Morciano e Bellaria. Lo segnala Giulia Grossi, segretaria provinciale Fimmg. La tendenza alla carenza dei medici di base “si osserva ovunque, per diverse ragioni”, spiega Grossi. “In primis per un’errata programmazione, legata anche al test di ingresso a Medicina, che colpisce tutte le specializzazioni, poi la svalutazione di cui soffre questa professione, poco raccomandata durante gli anni universitari” (Corriere). Intanto, il comune di Rimini annuncia l’introduzione di ulteriori 39 infermieri per il servizio di assistenza domiciliare (ilCarlino, Corriere).

San Gaudenzo, tutte le iniziative per la festa del patrono

Il 14 ottobre si celebra la ricorrenza di san Gaudenzo, patrono della città di Rimini: uffici chiusi e festa. Il primo appuntamento in programma, lunedì alle 10 è la santa messa sul sagrato della chiesa dedicata al santo, a piazza Mazzini, mentre all 17,30 si celebrerà la messa solenne in cattedrale. Convegni, mercatini e stand gastronomici da domani a lunedì , sono previsti al borgo Sant’Andrea. Domani alle 21 in cattedrale torna l’atteso concerto della Cappella musicale malatestiana (ilCarlino, Corriere, ilPonte).

Elezioni, i candidati di Sinistra e Verdi

Alleanza Verdi e Sinistra ha ufficializzato i nomi dei candidati per il riminese. Si tratta del presidente di Fondazione Cetacea Sauro Pari, 75 anni, del segretario regionale di Sinistra Italiana Fortunato Stramandinoli, 42 anni, della studentessa universitaria Domenica Del Prete, 25 anni, e della grafica Simona Monti, 43 anni (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Caso Pierina, ricostruito il delitto | Vento a 70 all’ora

CorriereRomagna: Concessioni, i balneari: “Traditi dal governo” | Il “film” del delitto

IlPonte: Le “armi” della fede | Proteggiamoli

Oggi a Rimini

Dalle 18 in cineteca la presentazione dei libri di Fabrizio Loffredo ‘Miti di caccia. Meleagro e altri cacciatori sfortunati’ e di Francesco Puccio ‘I greci, i romani e … l’amore’ (Libri da queste parti)

Alle 20 al teatro Galli omaggio a Puccini con l’opera in tre atti ‘La rondine’

Alle 21 al teatro Astra di Misano lectio magistralis di Vito Mancuso ‘Etica per giorni difficili’

Alle 21 alla stazione di Bellaria per ‘Viaggiare nel tempo’ la presentazione del libro Filostrokke di Christian Rinaldi