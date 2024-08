Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 12 agosto 2024

Oggi in edicola, 12 agosto 2024

Hotel a ferragosto

Misano è la cittadina della riviera che regista ad oggi la percentuale di occupazione più alta: oltre il 98 per cento per la notte del 15 e il 95 per cento per il week end 15-18 agosto. Passando al parametro delle tariffe, quella più bassa si registra a San Giuliano a Rimini, 164 euro per una quadrupla economy in un 3 stelle, quella più alta a Marina Centro di Rimini, 840 euro in un 4 stelle per una camera doppia più camera standard, e a Riccione, dove in zona Marano, si possono spendere anche mille euro in quadrupla in un 3 stelle al porto. (IlCarlino)

Concessioni, tempo e parole

Entro fine anno scade l’ultimissimo ultimatum per mettere a bando le concessioni demaniali balneari. Di fronte a ciò il governo, più volre sollecitato dalle amministrazioni locali, non ha ancora fornito regole chiare per ingaggiare le aste per le spiagge. E anche i bagnini ultimamente hanno fatto sentire ai palazzi romani la loro voce critica. Dopo la notizia che la Regione Emilia Romagna sta lavorando a un corpus di norme per le gare sulla base dei contenuti del decreto Draghi, da Roma trapela la notizia secondo cui il governo sarebbe al lavoro su un nuovo piano per le concessioni balneari da presentare alla Commissione Europea: una proroga automatica fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di ulteriori estensioni fino al 2027 o addirittura fino al 2029. “Soluzioni già bocciate da numerose sentenze in Italia e Europa”, fa notare il senatore 5Stelle Marco Croatti (Corriere).

Palazzina a fuoco a Viserba Monte

La scorsa notte dopo le 3 le fiamme si sono sviluppate a partire dal porticato della palazzina che si trova nella zona dell’Ikea. Proprio lì il padrone di casa raccoglieva legno, metallo e oggetti di varia natura che in pochi attimi sono rimasti avvolti nelle fiamme. Fumo e calore hanno raggiunto il primo piano danneggiando balconi e pavimento dell’abitazione. Gli otto vigili del fuoco intervenuti hanno impiegato quattro ore per domare il rogo. Il proprietario e un suo ospite sono stati evacuati, non hanno riportato ferite. Non è ancora chiara la causa dell’incendio, ma non si pensa a un fatto doloso (ilCarlino, Corriere).

Gli olimpionici preferiscono i kitefoil romagnoli

Alle Olimpiadi di Parigi, ieri la cerimonia di chiusura, la quasi totalità dei kitefoiler ha utilizzato i foil realizzati dall’azienda sammarinese Chubanga, 9 dipendenti, del riminese Luca Filippi. “Ho iniziato una decina di anni fa, quasi per scherzo, in un capanno di lavoro a Rimini”, spiega Filippi vigile del fuoco vicino alla pensione. “Dopo un anno di selezioni olimpiche, 19 atlete su 20 e 16 atleti su 20 hanno utilizzato a “Paris 2024” il nostro foil. E questo per me e per i miei collaboratori è un’enorme soddisfazione” (Corriere).

Matrimoni in crisi? Sì, ma forse non proprio

I dati del primo semestre 2024 in possesso del Comune di Rimini dicono che i matrimoni religiosi sono passati da 61 a 54, mentre quelli civili da 131 a 122, rispetto allo stesso periodo del 2023. Ma alcuni parroci hanno una percezione diversa. “Ho già celebrato undici matrimoni e addirittura effettuiamo un corso prematrimoniale a numero chiuso. Quest’anno siamo arrivati a 14 coppie, l’anno scorso mi fermavo a 10”, spiega don Danili Manduchi di San Martino in Riparotta. “Il calo, nel corso degli anni, c’è stato. Ma non sono numeri rilevanti”, spiega don Aldo Amati di San Gaudenzo. “I promessi sposi oggi sono più adulti, magari hanno già dei figli, e sono molto più motivati” (Corriere).

