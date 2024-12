BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 12 dicembre 2024

Oggi in edicola, 12 dicembre 2024

De Pascale ha presentato la sua giunta

Sono tre i romagnoli della nuova giunta regionale. C’è la riminese Roberta Frisoni, che per prendere le deleghe al turismo, commercio e sport dovrà lasciare la giunta comunale. Ci sono la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, con deleghe a cultura, forestazione e pari opportunità, e il ravennate Giovanni Paglia, AVS (Alleanza Verdi e Sinistra), con deleghe a politiche abitative, lavoro e giovani. C’è anche la 5Stelle Elena Mazzoni. Restano Irene Priolo, Alessio Mammi, e Vincenzo Colla. Entrano Davide Baruffi, Massimo Fabi, Isabella Conti e la sottosegretaria Manuela Rontini (ilCarlino, Corriere).

“Sarà una bella sfida”

Il commento è della riminese Roberta Frisoni, che entra in giunta come quota riminese, alla quale spetta, una giunta sì e una no, la delega al turismo. Inoltre, entra come quota tecnica, in quanto non candidata e quindi nemmeno eletta in consiglio regionale. Lascia la giunta riminese e le deleghe a urbanistica, mobilità e PNRR, che forse il sindaco Jamil Sadegholvaad terrà per sé, almeno per il momento (ilCarlino, Corriere).

Il “retroscena”

Data per certa in giunta nei giorni scorsi, l’ex sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, resta in consiglio regionale. “Cosa sia successo nelle ultime ore lo sanno in pochi. Dicono che il governatore volesse la Parma a presidiare il consiglio regionale. Qualcuno sostiene che tra le due litiganti (Parma e Petitti) sia spuntata Frisoni”, racconta Andrea Barnabè sul Carlino oggi.

Mercato coperto: “La situazione è delicata”

A riportare in consiglio comunale la questione della riqualificazione del mercato coperto di via Castelfidardo è stato il consigliere comunale di FdI, Gioenzo Renzi. A che punto è il progetto? La domanda. “La situazione è delicata e complessa perché siamo in una fase tecnica ed è ancora aperta la conferenza dei servizi”, ha risposto l’assessore Juri Magrini. Una conferma di una fase di stallo che difficilmente permetterà l’avvio dei lavori a inizio 2025, come inizialmente previsto (ilCarlino, Corriere).

C’è l’accordo anti-aggressioni per l’ospedale

Prefettura, questura, comando provinciale dei carabinieri, sindaci di Rimini e Riccione (Jamil Sadegholvaad e Daniela Angelini) e Asl Romagna hanno firmato ieri il protocollo d’intesa per la sicurezza degli operatori negli ospedali Infermi e Ceccarini. Il protocollo prevede il prolungamento del servizio del posto di polizia ospedaliera a Rimini tutti i giorni fino alle 20, un migliore collegamento telefonico diretto con le centrali operative, un aumento dei passaggi delle pattuglie negli ospedali e l’inserimento del pronto intervento sociale da parte dei Comuni di Rimini e Riccione, con un assistente sociale disponibile per interventi urgenti al pronto soccorso (Corriere).

La truffa dei bitcoin

Il fatto. Un 51enne di Misano Adriatico si è imbattuto in un 50enne broker riccionese residente a Londra. Spacciandosi per consulente finanziario, anche se non risulta iscritto all’albo per l’esercizio all’estero, ha indotto l’investitore ad affidargli 262mila euro per operazioni in criptovalute a Dubai.

L’epilogo. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del riccionese per truffa e abusivismo (ilCarlino, Corriere).

Auguri all’ottantenne Morandi

“Ti inviamo un biglietto permanente di invito”. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto al cantante emiliano in occasione dell’ottantesimo compleanno. “Caro Gianni, quando vorrai e potrai, ti aspettiamo da noi per un brindisi o un concerto. Portiamo tutto noi: palco, microfono e migliaia di spettatori. Basta che tu ci dica: ‘Arrivo!’” (ilCarlino, Corriere).

