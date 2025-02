BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 12 febbraio 2025

Oggi in edicola, 12 febbraio 2025

Un piano strategico per la cultura

L’assessore del comune di Rimini Michele Lari ha promesso per la primavera il lancio di un piano strategico per la cultura. “Raccogliamo il lavoro fatto per il dossier di Rimini 2026 e immaginiamo e disegniamo insieme lo sviluppo culturale per i prossimi dieci anni”, sintetizza l’assessore. “Tra i tanti lasciti dell’esperienza di candidatura c’è soprattutto una presa di consapevolezza collettiva di una città vitale, creativa, curiosa, oltre agli stereotipi e ai luoghi comuni con cui spesso viene percepita dall’esterno e di cui spesso siamo vittime anche noi che Rimini la viviamo ogni giorno” (Corriere)

Cresce l’ospitalità extra alberghiera

Secondo uno studio del comune di Rimini su dati Istat, tra il 2016 e il 2023 nella provincia “siamo passati dalle 2.727 attività del 2016 alle 4.603 del 2023: +48%. Se il numero degli alberghi “tradizionali” ha mostrato una piccola flessione: da 2.238 del 2016 ai 2.137 del 2023, -4,7%, ad esplodere è stato l’extralberghiero, passato da 489 attività a 1.928 nell’arco di un decennio scarso”, nota l’assessora Valentina Ridolfi. Sono cresciute anche le attività annuali: 800 nel 2016, 1.525 quelle attive nel 2023 (Corriere, ilCarlino).

L’indagine in diretta

Via del Ciclamino ieri sembrava un teatro, rileva oggi il Carlino. Con i residenti costretti in casa ma affacciati dai balconi che, come dei loggioni, hanno permesso loro di assistere allo spettacolo in prima fila. Tutt’intorno la folla dei giornalisti. Al centro della scena i protagonisti. Inquirenti, poliziotti, legali e soprattutto Luis Dassilva, unico indagato, ed Emanuele Neri, il vicino di casa che a un certo punto ha avuto il coraggio di dire che l’uomo nel video che incastrerebbe Dassilva, in realtà, potrebbe essere lui stesso. Più volte tutti e due, in diversi orari e cambiando abbigliamento, hanno dovuto passeggiare avanti e indietro alla cam3 della farmacia del Villaggio San Martino per rendere possibile l’incidente probatorio che stabilirà se la prova della procura contro Dassilva è veramente regina (ilCarlino, Corriere).

“Cuore generoso”, l’ultimo saluto a Gianni Indino

Ieri mattina in cattedrale si sono svolti i funerali di Gianni Indino, presieduti dal vescovo Nicolò Anselmi. “Già nei miei primissimi giorni a Rimini mi ha trasportato al Caar, di cui era presidente. Mi ha raccontato delle tonnellate e tonnellate di cibo distribuito annualmente alle persone bisognose della Romagna, attraverso la piattaforma logistica solidale. Era una bella persona Gianni, generosa, come la sua famiglia, fino alla donazione degli organi. Vorrei chiedere a lui di trasferire un po’ di larghezza di cuore in tutti noi. Preghiamo perché possa, dal cielo, continuare a starci vicino”, ha detto nell’omelia. Tra i presenti anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.

Villa Verucchio, il Ris di Parma al lavoro

Il reparto indagini scientifiche dei carabinieri da ieri è al lavoro per stabilire la distanza dei colpi esplosi dal maresciallo Luciano Masini verso Muhammad Sitta la notte di Capodanno, quando il 23enne, dopo aver aggredito con un coltello 4 persone, ha iniziato a dirigersi minacciosamente anche verso i militari che gli chiedevano di fermarsi. Il test che si sta eseguendo è quello dello stub: si analizza la quantità di particelle di piombo, bario e antimonio che si depositano sui vestiti delle persone coinvolte nell’atto dell’esplosione. Maggiore è la concentrazione, minore è la distanza. I risultati si potranno avere tra un mese (Corriere).

Carabinieri e trasporti, nuove assunzioni

Sono 15 i nuovi carabinieri entrati ieri in servizio a Rimini. “Ci permetteranno di intensificare le quotidiane attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità, al fine di assicurare una maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini dell’intera regione Emilia- Romagna. I neo carabinieri garantiranno un ulteriore aumento della percezione di sicurezza”, spiega il comandante Gerardo Rugge (Corriere). Start Romagna ha aperto le candidature per assumere dieci nuovi autisti (Corriere).

Rapine a raffica a Marina Centro

Tutto è accaduto ieri dopo le 18 al parco Maria Callas. Sono state tre le persone aggredite a scopo di rapina in circa un’ora e mezza dalla banda composta da 6 sedicenni di origine nordafricana ed est europea. I responsabili sono stati rintracciati dalla polizia in un sottopasso del Metromare, 2 sono stati arrestati, 4 denunciati (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Louis cammina sul filo del rasoio | Baby gang armata semina il terrore

CorriereRomagna: Passi verso la verità | Baby gang, rapine a raffica nel parco

Oggi a Rimini

Dalle 10 in cineteca il Giorno del ricordo propone l’incontro con il regista Alessandro Quadretti

Dalle15 alle 19 alle Befane ‘Mega game Dinsieme in tour’ con i youtuber Erick e Dominick

Alle 17,30 in cineteca il film ‘L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo’ di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo (Giorno del Ricordo)

Alle 21 al Nuovo cinema di Pennabilli omaggio a David Lynch con il film ‘Una storia vera’