Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 13 maggio 2024

Oggi in edicola, 13 maggio 2024

“Mi aspetto la stagione migliore di sempre”

Si avvicina la Pentecoste, il 19 maggio, con le consuete ferie in Germania, che i tedeschi tendono a trascorrere anche in riviera romagnola. “Le prenotazioni volano”, spiega Antonio Carasso di Promozione Alberghiera. Prosegue la promozione di VisitRimini che “mira a fidelizzare i villeggianti dell’Est, in primis i polacchi, attratti dalle nuove rotte dell’aeroporto che vede atterrare aerei pieni al 95%” (Corriere).

Minacce di morte

La 34enne si stava separando dal marito. Ha iniziato a scriversi su Whatsapp con un quarantenne, ma dopo il primo incontro di persona ha deciso di troncare. L’uomo ha iniziato a minacciare (anche di morte) prima lei, poi il marito e un’amica in un’escalation di aggressività sempre maggiore. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri, integrandola diverse volte successivamente. Chiede l’applicazione del divieto di avvicinamento e il divieto di comunicare con lei in qualsiasi modo. Ultimo atto dell’uomo, in ordine di tempo, far contattare la vittima da una sedicente assistente sociale, per convincerla a cancellare la denuncia facendo leva sulla figlia minorenne della 34enne (ilCarlino, Corriere).

Morbillo, crescono i casi a Rimini

Tra il 2020 e il 2023, nella provincia di Rimini, erano stati segnalati 4 casi, su pazienti di età tra i 7 e i 24 anni. Pochi, forse per effetto delle misure restrittive antivcovid, rispetto a quanto si registra tra 1 gennaio e 6 maggio 2024: 39 contagi. L’età media è 28 anni, con una forbice tra i 30 e i 39 anni. “Un andamento a picchi epidemici ricorrenti ogni 35 anni è tipico del morbillo”, spiega Elizabeth Bakken, direttrice Unità operativa Igiene Pubblica Rimini, ma la fascia di età colpita non è stata raggiunta “in maniera ottimale dall’offerta vaccinale in età pediatrica”. L’Asl Romagna ha quindi deciso di avviare una campagna vaccinale per le persone che potrebbero essere scoperte (Corriere).

Elezioni europee

“Le elezioni europee hanno molto a che fare con l’energia, settore di cui mi occupo per lavoro”, spiega il candidato riminese di Fratelli d’Italia Piergiacomo Sibiano, che ha presentato ieri il suo programma nell’incontro ‘Per una nuova energia in Europa’ al centro Tarkovskji. Rispetto alla questione balneare, entro l’anno i comuni dovranno espletare i bandi, a norma di legge, “bisogna gestire politicamente quest’aspetto, ma avendo a cuore il principio di tutela del tessuto sociale del territorio”, sottolinea Sibiano (ilCarlino).

Elezioni a Misano

Antonio Mignani è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per anni funzionario dell’ufficio urbanistica del comune, se diventerà sindaco il suo obiettivo sarà “offrire una reale alternativa alla città, che non vuol dire demonizzare quanto è stato fatto finora, ma cambiare l’atteggiamento e il modo di affrontare le sfide. Un atteggiamento proattivo verso l’iniziativa privata” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Coltello in buchetta e minacce di morte: perseguitata dall’ex” | Sibiano punta all’Europa: “Tuteliamo i bagnini”

CorriereRomagna: Morbillo, scatta l’allarme. A Rimini già 39 infezioni | Fuoristrada in auto, 4 feriti

IlPonte: Natalità. Politiche serie, non mode | Il caffè di Matilde

Oggi a Rimini

Alle 11,30 nella sede della Provincia l’inaugurazione della mostra ‘Donne al voto in Italia e a San Marino’

Alle 20,30 al cinema Tiberio il film inchiesta ‘Food for profit’ di Giulia Innocenzi

Alle 16,30 al Castello degli agolanti di Riccione conferenza dell’antropologo Mario Turci sul tema ‘Le radici progettuali’, a seguire narrazione animata ‘Un nonno in cortile’ (Scuola e comunità educante… le radici per innovare)