BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 agosto 2024

Oggi in edicola, 14 agosto 2024

Delitto Paganelli: “Niente prove contro Dassilva”

Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, si mostra convinta della sua innocenza. “In questa fase siamo sufficientemente convinti che gli elementi a carico di Dassilva tali da trattenerlo in carcere non siano sufficienti”, ha detto. In generale, rispetto alla vicenda, “ci sono diversi aspetti da chiarire”, ha aggiunto riferendosi alla telefonata di Manuela Bianchi al 118 la mattina del ritrovamento della vittima. “Quella chiamata ci ha fatto fare delle riflessioni che saranno contenute nel nostro lato di esame… Ci sono molti elementi di perplessità su quella telefonata” (ilCarlino, Corriere).

Emergenza mucillagini

In questi giorni i camion di Eco Demolizioni, per conto di Hera, sono costretti al doppio turno in spiaggia per raccogliere la mucillagine depositata. Proprio ieri mattina, poco dopo le 10, alcuni bagnini riminesi hanno segnalato il passaggio dei camion in mezzo ai bagnanti a una velocità giudicata troppo elevata e soprattutto in un orario inusuale. “Hera ci ha chiesto di fare un doppio turno. Colpa delle mucillagini”, è stata la risposta di Eco Demolizioni (Corriere).

Spiagge, il piano del governo

Rinnovare le concessioni fino al 2025 e nel frattempo emanare una legge di riforma, concordando con l’UE tempi e regole dei bandi, e prevedendo indennizzi per chi perderà la concessione. Sarebbe questo il piano a cui sta lavorando il consiglio dei ministri italiani. “Leggiamo sui giornali tante ipotesi ma la realtà è che ora non siamo stati convocati da Roma”, commenta Mauro Vanni, presidente dei balneari di Confartigianato (ilCarlino).

5Stelle: Croatti subentra a Gennari

Ieri la notizia dell’addio di Mariano Gennari (ex sindaco di Cattolica) al movimento, di cui era fino a poche ore fa coordinatore locale. Per motivi familiari e lavorativi, ma anche perché il movimento non è più quello di una volta. Al suo posto, comme coordinatore, subentra il senatore Marco Croatti. “Io e Gabriele Lanzi saremo coordinatori provinciali fino a ottobre, quando si farà l’assemblea costituente del partito e sapremo come sarà riorganizzato il M5s nei territori. Mariano era stato scelto direttamente da Conte. Proprio come io e Lanzi siamo stati nominati da Conte coordinatori regionali dell’Emilia Romagna”, spiega Croatti (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Droga solo per uso personale” | Ferragosto, è qui la festa

CorriereRomagna: La criminologa Bruzzone: “Contro Louis niente prove” | Mucillagini, sfrecciano i camion