BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 gennaio 2025

Oggi in edicola, 14 gennaio 2025

Tempo di burrasca

Alberi in bilico, rami spezzati, le onde che impazzano sotto venti gelidi e velocissimi, ma per ora nessun danno agli stabilimenti. “La duna ha tenuto”, spiega il presidente dei bagnini Mauro Vanni. Anche a Riccione la duna ha tenuto grazie all’abbassamento della marea, ma hanno ceduto le paratie attorno a Savioli spiaggia ed Excelsior. A Cesenatico e Milano Marittima stanno sperimentando dune speciali, con all’interno un materiale protetto da un telo geotessile di rinforzo, riferisce ilCarlino.

Sabato inizia il Sigep: piano anti traffico

Il salone del gelato e del dolce si svolgerà in fiera dal 18 al 22 gennaio. Sarà come sempre una manifestazione dai grandi numeri: 80% di camere occupate negli alberghi, 1.300 aziende espositrici, 3mila buyer stranieri, 180mila presenze complessive lo scorso anno. Per questo il comune di Rimini ha disposto la presenza di 70 vigili, impegnati su 3 turni ogni giorno, a presidio di oltre 20 snodi viari di collegamento con autostrada, Statale 16, mare, quadrante centro-sud della città, quartiere espositivo (ilCarlino, Corriere).

Punito per un incidente del 2023

Un 28enne riminese, professione barista, si è visto ritirare nei giorni scorsi la patente perché con la propria auto si è scontrato con un altro veicolo a cui non aveva dato la precedenza. Il fatto è avvenuto a un incrocio di Riccione. Positivo al test antidroga, gli è stata ritirata la patente con un anno e due mesi di ritardo. L’incidente, infatti, è avvenuto nell’ottobre del 2023 (ilCarlino, Corriere).

Riqualificazione alberghiera, per Rinaldis è “urgente dare una risposta attuativa”

Da qualche giorno il tema della riqualificazione del patrimonio alberghiero riminese è tornato sui giornali. Oggi, i punti di vista di Patrizia Rinaldis di Federalberghi e di Mauro Santinato di Teamwork. “Non ci deve essere chi fa domande e chi è tenuto a dare risposte. Ma bisogna operare uniti per trovare e costruire insieme le risposte”, dice Rinaldis (ilCarlino, Corriere). “Serve far decollare gli investimenti privati, trovare soluzioni per gli oltre 350 alberghi in disuso”, dice Santinato (Corriere).

Ricostruzione dopo l’alluvione: base operativa in Emilia Romagna

Il nuovo commissario straordinario per l’alluvione Fabrizio Curcio ieri era a Bologna. Ha incontrato i vertici della Regione, in primis il presidente Michele De Pascale. Due in particolare le novità apprezzate. La struttura commissariale si doterà di una ‘succursale’ in Emilia Romagna. Inoltre, c’è l’intenzione di ricalibrare i piani speciali da 4,5 miliardi per renderli attuabili nel minor tempo possibile anche grazie a una gestione unificata delle alluvioni del 2023 e del 2024 (Corriere).

Caro bollette: le imprese sono preoccupate

Gli aumenti di luce e gas annunciati per il 2025 “potrebbero determinare forti ripercussioni sulle piccole aziende riminesi”. Lo sostiene Gianluca Capriotti, segretario provinciale Confartigianato imprese. In particolare, il settore “è già sottoposto ad un esborso di elettricità il 9,9% maggiore della media Ue, con un gap di prezzo che, nel biennio 2022-2023, si è tradotto in 11,8 miliardi di euro di maggiori costi rispetto ai competitor europei” (Corriere).

Rifiuti: bollino giallo per conferimenti errati

Da ieri gli operatori Hera possono appiccicare bollini gialli sui contenitori e sui sacchetti con anomalie. E’ un modo per far capire ai cittadini che hanno fatto uno dei seguenti errori: esposizione del rifiuto in contenitore non corretto, esposizione nel giorno sbagliato, raccolta differenziata non corretta, mancato ritiro del bidone dopo lo svuotamento, conferimento di quantità superiori rispetto a quelle consentite di rifiuto indifferenziato, conferimento di rifiuto non consentito. Si parte dai quartieri extra urbani (Corriere).

Torna Vasco Rossi?

La domanda corre tra i fan da alcune settimane. Sarà vero o no che Rimini si è di nuovo proposta per ospitare la data zero del tour estivo 2025 che partirà ufficialmente il 31 maggio dallo stadio Olimpico di Torino? “Vasco è sempre benvenuto a Rimini, lo aspettiamo sempre a braccia aperte perché il suo attaccamento alla nostra città è vero, affettuoso, reale. Capiamo bene le esigenze organizzative che determinano scelte delle location ma saremmo naturalmente felici di poterlo ospitare ancora”, dice l’amministrazione (Corriere).

“Mi ha insegnato tutto”

Il designer Marco Morosini ricorda Oliviero Toscani, del quale negli ultimi 25 anni è stato tra i più stretti collaboratori e amici. “Ci eravamo sentiti pochi giorni fa, gli ho detto che sarei andato a trovarlo, ma non ho fatto in tempo”, spiega. “Con Oliviero ho viaggiato in tutto il mondo”. Tra le collaborazioni, quella per la campagna contro la pena di morte ‘Until you are dead’ nel 2000 (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Patente in fumo, ma un anno dopo | Aria di burrasca

CorriereRomagna: Per gli inquirenti, lo sfratto era evitabile | La Gambalunga cresce

Oggi a Rimini

Alle 16,30 alla scuola Panzini la conferenza ‘Il lupo nella provincia di Rimini: dalla presenza alla convivenza con l’uomo’ con Giampiero Semeraro e Tania Bascucci

Dalle 19 al cinema Fulgor ‘aperitivo corto’ con ‘Un poeta nel cinema: Andrej Tarkovskij’ di Donatella Baglivo e ‘D.o.m’ di Francesco Galli

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica in scena la commedia Pluto di Aristofane

Alle 21 al teatro Titano di San Marino Vladimir Luxuria in ‘Princesa’ di Fabrizio Coniglio