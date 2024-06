Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 14 giugno 2024

Oggi in edicola, 14 giugno 2024

File al pronto soccorso: “Non è cambiato un bel nulla”

Il Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami) protesta. “L’introduzione dei Cau avrebbe dovuto sgravare il pronto soccorso dai codici lievi ma gli utenti confermano che non è cambiato un bel nulla. Dai Cau, la maggior parte delle volte, si viene infatti dirottati al Ps”, rende noto il presidente Pietro Pesaresi. “Per constatarlo è sufficiente visionare l’app che l’azienda sanitaria mette a disposizione per monitorare le file dei pronto soccorso in tutta la Romagna. File che non mancano mai” (Corriere).

Pierina, un delitto passionale?

La pista passionale è quella che stanno battendo gli investigatori riminesi che indagano sul delitto di Pierina Paganelli, il 3 ottobre scorso nel garage del suo condominio al Villaggio San Martino a Rimini. Una pista secondo cui l’unico indagato, Louis Dassilva, potrebbe aver ucciso per amore di Manuela Bianchi. Un amore che avrebbe lasciato tracce, sotto forma di scritte con bombolette spray nei luoghi in cui la coppia si incontrava (ilCarlino, Corriere).

Rissa in parlamento, Gnassi nella mischia

Le immagini della rissa che si è scatenata l’altro giorno alla Camera dei deputati hanno fatto il giro del mondo. “Durante il dibattito in Aula sull’Autonomia differenziata, come opposizione abbiamo esposto dei tricolori a difesa dell’unità del Paese. A quel punto dai banchi della maggioranza e della Lega sono partite evocazioni fasciste e un deputato ha reiteratamente fatto il gesto della Decima Mas. Una cosa inaccettabile”, spiega il deputato riminese Andrea Gnassi che in quei frangenti, racconta, “mi sono avvicinato al presidente Fontana gridandogli di difendere la Repubblica” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Fiera, tetto in fiamme

Sono ancora da capire bene le cause che hanno scatenato un incendio sul tetto della fiera di Rimini. Potrebbe trattarsi di un corto circuito causato da una scintilla dei pannelli fotovoltaici colpiti dalla violenta grandinata. L’allarme è scattato verso le 15 di ieri, alle 16 le fiamme risultavano domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco (ilCarlino, Corriere).

L’inferno giù dal cielo

L’improvvisa e violenta grandinata che si è scatenata su Rimini nel primo pomeriggio di ieri ha causato diversi disagi. Sono state circa una decina gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o rami pericolanti. Le chiamate di emergenza per il maltempo sono arrivate soprattutto da Covignano, Santa Cristina e in un caso da Riccione (Corriere).

La scossa

Una scossa di terremoto è stata percepita l’altra sera alle 23. Non è stata preceduta né seguita da uno sciame sismico. Pari a 3,5 la magnitudo, epicentro localizzato a 3 chilometri al largo tra Riccione e Misano. “Ci troviamo su una faglia e questi fenomeni possono accadere”, spiega il sismologo Carlo Meletti (ilCarlino, Corriere).

Crisi del commercio: “Rivedere le norme”

Il Corriere Romagna intervista Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna. A tema la crisi del commercio e il boom delle vendite online. Tra 2014 e 2023, la perdita di attività commerciali nel comune di Rimini è stata del 13,9%. “La riforma del commercio è datata 1998. Direi che, da quell’anno, qualcosina nel mondo è successa. Una novità su tutte? Amazon. È chiaro che ci vuole una rivoluzione nel settore. Che però, allo stato attuale, ancora non c’è stata”, ribadisce Battistini (Corriere).

Riccione: condizionatori rumorosi

I riccionesi che abitano nei pressi della sede del municipio di viale Vittorio Emanuele II hanno presentato un ricorso nei confronti del Comune per presunte immissioni rumorose provenienti dagli impianti di condizionamento dell’edificio. Secondo i residenti i rumori supererebbero ampiamente i limiti di tollerabilità acustica stabiliti dalle normative comunali (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Scossa in mare, trema la riviera | Gnassi nella mischia

CorriereRomagna: Negozi, la morìa va avanti | La mia vita sulle onde

IlPonte: Due giorni preti: al servizio della società | Continuità vo’ votando

Oggi a Rimini

Alle 11 e alle 17,30 al palazzo Fulgor visita guidata alla mostra ‘Cinema e libertà’

Dalle 18 a piazzale Kennedy ‘Liscio street parade’

Alle 21 nell’arena Francesca da Rimini spettacolo di Peppe Servillo

Alle 21 al santuario delle Grazie concerto del Coro Carla Amori

Alle 21 all’acquario di Cattolica spettacolo degli youtuber diEffe Bros

Dalle 18 a Pennabilli ‘Artisti in piazza’

Alle 18 al Musas di Santarcangelo incontro ‘La cultura dei musei tra oggi e domani’

alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo Elena Rivoltini incontra il pubblico

Dalle 10 ad Aquafan la ‘Festa di fine anno scolastico’

Alle 18 al bagno 75 di Riccione Margherita Barbieri presenta il libro ‘Fino a qui, Chiara Ferragni’