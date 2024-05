BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 maggio 2024

Oggi in edicola, 14 maggio 2024

Infrastrutture e sicurezza del territorio: la Camera di Commercio spinge per l’altavelocità

Ieri a Forlì, l’incontro ‘Il governo delle infrastrutture per la Romagna’, presenti tra gli altri l’assessore regionale Andrea Corsini e il sottosegretario Galeazzo Bignami. “Abbiamo voluto portare all’attenzione di Governo e Regione sugli obiettivi strategici per il nostro territorio, primi fra tutti, il completamento del tratto da Ravenna a Mestre della E45 e il potenziamento della linea ferroviaria tra Bologna e Rimini, tramite la realizzazione di una linea di alta velocità”, ha ribadito il presidente Battistini. Bignami ha ricordato che il governo “ha inserito nel contratto di programma con Anas la progettazione della tratta tra Ravenna e Mestre della E45 e ha finanziato con 3,6 miliardi la prima tratta dell’Alta Velocità della dorsale adriatica tra Bologna e Rimini” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Una piazza al posto dell’ex colonia Enel

Se ne parlerà domani in commissione: il comune di Rimini vuole acquistare la totalità del complesso di cui detiene il 40 per cento. L’edificio non è sottoposto a vincoli. Il progetto del privato per realizzare un albergo non è mai decollato e adesso il comune vuole togliere il degrado realizzando una piazza (ilCarlino, Corriere).

Rimini perde il primato

Rimini non è più la città balneare più frequentata d’Italia. Lo scorso anno, infatti, la veneta Cavallino Tre Porti ha contato 6,8 milioni di presenze, mentre Rimini ne ha registrate 6,7 milioni. “Cavallino Treporti fa il 96 per cento delle presenze con l’extralberghiero, in particolare con i campeggi. Di quei 6,8 milioni presenze, la gran parte è stata registrata tra aprile e ottobre. È una realtà molto legata al balneare, e al turismo straniero. Gli stranieri rappresentano l’80 per cento”, spiega il presidente di Visit Rimini Stefano Bonini (ilCarlino, Corriere).

Confartigianato e comune: l’incontro

Infrastrutture e cantieri, licenze taxi, concessioni balneari, crisi del commercio e supporto alle attività dei centri storici, il ruolo del turismo. Si è parlato di questo ieri nel confronto tra amministrazione comunale di Rimini e Confartigianato locale. “È stato un confronto utile e costruttivo nel solco dei buoni rapporti che abbiamo instaurato con l’amministrazione”. Una “schietta esposizione sulle questioni cittadine”, racconta il presidente Davide Cupioli, presidente dell’associazione (ilCarlino).

Fogne: a che punto siano?

A Rimini nord al momento sono sei gli scarichi fognari a mare che grazie alla creazione di vasche per le piogge e alla divisione delle reti non scaricano più a mare. A inizio estate partiranno i lavori anche allo scolmatore La Turchia di Viserbella e resterà da sistemare, quindi, solo il bacino Brancona. A sud, saranno realizzati due nuovi presidi idraulici tra Bellariva e Rivazzurra, trasformando in sfioratore di sole acque meteoriche anche il Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella (ilCarlino, Corriere).

Riccione: le multe che fruttano

Nel corso del 2023 gli agenti della municipale hanno quotidianamente staccato dai blocchetti multe per 10mila euro. Basti pensare che solo gli autovelox hanno rilevato infrazioni per 789mila euro, vale a dire oltre duemila euro al giorno. Il conto totale sui verbali emessi lo scorso anno arriva a 3,7 milioni (ilCarlino, Corriere).

A Cattolica il nuovo centro di raccolta rifiuti

Hera ha presentato alle amministrazioni comunali di Cattolica e San Giovanni in Marignano il progetto della struttura che sorgerà in via Bizet, nella zona industriale di Cattolica. Si tratta di un’area attualmente a verde dove in previsione sorgerà anche la nuova stazione dei vigili del fuoco. La realizzazione del Centro raccolta, invece, “dovrà avvenire il più velocemente possibile. È un’opera fondamentale per i cittadini e la stanno aspettando da tempo”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni (ilCarlino, Corriere).

Bordonchio, riapre il castello Benelli

Nel comune di Bellaria Igea Marina, al confine tra San Vito (Rimini) e Igea, era stato inaugurato lo scorso anno dopo i lavori di restauro. Quest’anno ha già ospitato la cerimonia di apertura del Bellaria Film Festival e adesso si appresta a ìd aprire le porte a un calendario di eventi fino a fine agosto, in particolare concerti, ma anche viiste guidate al giardino (ilCarlino).

Gli “angeli del fango” sono Alfieri della Repubblica

Hanno ricevuto ieri l’onorificenza dal presidente Sergio Mattarella il 13enne cesenate Abderrahim Ben Rhouma, il 18enne ravennate Guido Betti, la 17enne forlivese Valeria Frasca, il ventenne faentino Matteo Violani, la 19enne lughese Letizia Galletti, il 17enne di Gatteo Selim Ayach (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Giulietta degli spiriti’ di Federico Fellini

Alle 16,30 in sala Manzoni incontro con Giovanni Carlo Federico Villa sul tema ‘Passeggiando nella storia: i duemila anni di Palazzo Madama a Torino’

Alle 17,30 in sala Ressi presentazione del libro ‘Il ponte perfetto. 2000 anni di storia del Ponte di Augusto e Tiberio’ a cura di Fontemaggi, Piolanti, Minak

Alle 18 a Casa Madiba presentazione del libro di David E. Carpenter ‘Mdma. Una terapia di svolta’

Alle 21 in cineteca a Rimini il film ‘Noi anni luce’ di Tiziano Russo

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Cocoricò tapes’ di Francesco Tavella

Alle 15 al palazzo del turismo di Cattolica il convegno ‘Certificazione della parità di genere. Un passo avanti per le donne, il lavoro, le aziende’

Alle 20,30 al Teatro sociale di Novafeltria incontro di aggiornamento sul progetto per la Marecchiese