BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 ottobre 2024

Oggi in edicola, 14 ottobre 2024

Morciano, 14enne rapinato in piazza

Alle 21 di sabato, in piazza Risorgimento il quattordicenne era andato per mangiare una pizza con un amico. Ha incrociato tre ragazzi che lo hanno aggredito per rapinarlo: due lo hanno tenuto fermo mentre il terzo gli ha sfilato il portafogli dalla felpa. La vittima, che ora ha paura di incontrare nuovamente gli aggressori, ha chiamato i genitori, che a loro volta hanno avvertito i carabinieri. “Sappiamo di alcuni gruppi di ragazzi che stanno creando problemi. Per questo abbiamo aumentato i controlli”, spiega il sindaco Giorgio Ciotti (ilCarlino, Corriere).

A Rimini più agenti per controllare la movida

Solo tra la vecchia pescheria e piazza Cavour, sabato sera sono stati in servizio quindici agenti tra polizia, arma ed esercito. Obiettivo garantire sicurezza nel fulcro della movida riminese, quando nei mesi meno caldi si sposta da mare a centro. “Chiederemo un incontro con i gestori per ribadire regole e chiedere massima attenzione. Con loro vogliamo capire come sta cambiando la movida alla vecchia pescheria”, spiega l’assessore Juri Magrini. Nel frattempo però, anche a causa dei disordini registrati negli ultimi anni, molti locali alle cantinette restano sfitti (ilCarlino).

Protesta degli animalisti a Cattolica

Gli attivisti di Legambiente, Wwf e Lav si sono dati appuntamento ieri all’ acquario di Cattolica. Sono arrivati anche da Ravenna, Bologna, Modena e Pesaro per chiedere la liberazione di Cenere, una tartaruga ospitata nell’acquario. “Va liberata e rimessa al più presto in mare”, hanno spiegato gli attivisti. La tartaruga si trova a Cattolica per imparate a nuotare solo con le pinne anteriori. “Le condizioni migliorano di giorno in giorno, siamo vicini alla liberazione”, spiegano dall’acquario (ilCarlino).

Tornano le Giornate internazionali Pio Manzù

Ieri al convegno celebrato in occasione dei dieci anni della scomparsa del fondatore delle Giornate internazionali Pio Manzù, Gerardo Filiberto Dasi, è stato dato l’annuncio. E’ nata un’associazione con lo scopo di dare vita, il prossimo anno a un evento di due giornate che si svolgeranno tra Rimini e Repubblica di San Marino (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: In fiamme l’hotel di Abano Terme di Innocenzi | Terrore in piazza a Morciano

CorriereRomagna: Agricoltori alluvionati, solo un terzo dei ristori | Strage infnita sulle strade

Oggi a Rimini

Musei aperti al pubblico in occasione della ricorrenza del Santo Patrono

Alle 10,30 a piazza Mazzini messa in onore di san Gaudenzo

Dalle 15 in piazza Cavour festa in onore di san Gaudenzo con tombolata e banda musicale

Alle 16,30 in piazza Mazzini musica con Free Message Quartet

Alle 17,30 in cattedrale solenne messa in onore di san Gaudenzo

Dalle 18 al borgo San Giovanni social run e dj set in occasione di San Gaudenzo

Alle 21,15 in piazza Mazzini lo spettacolo Poetica “…e poi Bologna coi suoi orchestrali”

Alle 21,30 in via Melozzo da Forlì musica con ‘il diavolo & l’acqua santa’