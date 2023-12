Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 15 dicembre 2023

Oggi in edicola, 15 dicembre 2023

“Puntiamo al pienone”

“Siamo già a tre quarti delle camere dei 500 alberghi aperti a Capodanno vendute. I telefoni squillano, puntiamo al sold out”. Sono le parole del presidente di promozione alberghiera, Antonio Carasso. Le mete privilegiate per l’ultimo dell’anno sarebbero Rimini e Riccione, almeno secondo il traffico di e-mail del portale Alberghi.it (ilCarlino).

Rivabella, protesta contro il cemento

Alcuni residenti non approvano le previsioni urbanistiche accordate a un privato per la ‘ex area orti’. “Perdita di spazi verdi pari a ben 31mila metri quadrati, che nel caso specifico verranno cementificati con 4 palazzine e 100 appartamenti”, denunciano. Secondo il comune di Rimini, invece, il piano particolareggiato taglia del 44 per cento le superfici edificabili (ilCarlino, Corriere).

Pio Manzù, una svolta possibile

“Siamo stanchi di assistere a una sequela di aste, che vanno regolarmente a vuoto, dei beni appartenuti al Centro ricerche fondato da Gerardo Filiberto Dasi”. Così al Carlino, Giacomo Manzoni, figlio del designer Pio, in arte Manzù, nonché presidente della Fondazione a lui dedicata. “Siamo pronti a fare una nuova offerta al liquidatore. Ma siamo anche pronti ad adire le vie legali per i danni di immagine” (ilCarlino).

L’asilo svizzero alla ex questura

Per via Bassi, il consigliere comunale della Lega, Luca De Sio, propone una soluzione inedita al degrado. Rispetto all’area, le ultime notizia dicono che i proprietari sarebbero pronti a donare il lotto al comune, affinché ne disponga come ritiene, eccetto la superfice commerciale prevista: 1.500 metri quadri per la vendita e 4.500 per locali “accessori”. De Sio chiede al Comune di accettare e trovare così una nuova casa al Ceis, che attualmente sorge sopra i resti dell’anfiteatro romano (ilCarlino, Corriere).

Intelligenza artificiale? “Alla guida servono le persone”

Oggi il campus universitario di Rimini propone l’intervento dell’ex rettore dell’Alma Mater Francesco Ubertini, docente di Scienza delle costruzioni e presidente del Cineca. Il Carlino lo ha intervistato in anteprima. “L’intelligenza artificiale è come un’auto: l’infrastruttura di supercalcolo è il motore, i dati sono la benzina e la guida sono le persone, con le loro competenze. Se l’infrastruttura è pubblica, possono avervi accesso sia università e centri di ricerca, sia le imprese” (ilCarlino).

Paura a Riccione

Dopo le spaccate dell’altra sera in zona viale Dante i commercianti hanno deciso di darsi un coprifuoco. “La paura c’è. I negozi quando sono le 19,30 chiudono”. Tuttavia, “i timori non emergono oggi. Ne parliamo da tempo, da prima del commissariamento: c’è la necessità di aumentare il presidio in città”, spiega Pasquale Lonero presidente del comitato Dante (ilCarlino).

Capodanno rock a Santarcangelo

Niente fuochi d’artificio, ma musica ed eventi diffusi in centro con lo staff del Bradipop Club e gli storici deejay del Velvet e videomapping a cura dell’artista e visual designer Luca Agnani sulla facciata del municipio in piazza Ganganelli. E’ il programma della città clementina per la lunga notte di San Silvestro (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: La riviera regina del capodanno | Paradiso perduto

CorriereRomagna: Aeroporti, soldi a Bologna. Corsini: Rimini non tema | Tre asili, arrivano 250 nuovi posti

IlPonte: Cop28 a Dubai. Il colpo di coda | Sanità ai raggi x

Oggi a Rimini

Dalle 9,15 nella sala Alberti del Campus di Rimini il convegno ‘Come l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite: nuove opportunità e sfide per la PA e l’impresa’

Alle 21 allo Stadium Venditti e De Gregori in concerto

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il male non esiste’

Alle 22 all’House of rock ‘Graziani canta Graziani’