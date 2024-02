Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 15 febbraio 2024

Il meglio di BuongiornoRimini

Vivere è cominciare sempre. Le Comunità Educanti in Carcere si raccontano

Il 27 gennaio sera, 350 persone si sono ritrovate a cena per sostenere le Comunità educanti in Carcere (CEC), esperienza nata all’interno della comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi, e che, da qualche anno…

Oggi in edicola, 15 febbraio 2024

“Il nostro modello non è in grado di reggere”

Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari, commenta quanto sta accadendo in Veneto in fatto di concessioni balneari. Lì la Regione ha fatto una legge che apre le strade alle aste e in alcuni casi si è già arrivati all’aggiudicazione delle spiagge con l’arrivo di grandi gruppi imprenditoriali italiani, tra cui Mario Moretti Polegato di Geox a Jesolo. “Il nostro modello imprenditoriale basato su piccole imprese non può reggere alle aste… Come potremmo mai concorrere con chi può spendere milioni di euro con questa facilità?”, si domanda Vanni (ilCarlino, Corriere). Il sindaco di Rimini al lavoro per evitare “l’assalto” (Corriere).

Università, cresce la richiesta di un corso in italiano

L’università ha deciso di sopprimere le lezioni in italiano per il corso di economia del turismo. Già qualche giorno fa, per questo aveva protestato Patrizia Rinaldis di Federalberghi e nelle ultime ore decine di mail stanno arrivando al rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari e alla presidenza di Federalberghi. Il testo è lo stesso per tutte, e riprende le motivazioni già introdotte da Rinaldis. Cambiano i mittenti (ilCarlino).

“A rischio il libero pensiero”

L’avvocato riminese Francesco Cucci, esperto in cyber-security spiega: “L’intelligenza artificiale ci regala tante nuove possibilità, ma ci espone anche a gravi problemi”. Per dimostrarlo ha realizzato usando l’ai un video di 58 secondi in cui parla fluentemente in inglese, in cui spiega proprio come lo ha prodotto (ilPonte).

Misano, un nuovo paddock per il circuito

“Non ci fermiamo mai e nel 2024 realizzeremo il paddock 4, un’area di 10mila metri quadrati che connetterà le aree che ospitano team e manifestazioni con quella adiacente alle tribune Brutapela. I lavori si avvieranno a fine aprile”. Sono le parole di Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica SpA, i proprietari del Misano World Circuit, in occasione della presentazione del team SIC58 Squadra Corse. “Stiamo già realizzando una nuova grande barriera fonoassorbente per mitigare l’impatto sonoro dell’attività prodotta, posizionata nella zona della curva del Tramonto”, ha anche spiegato (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, striscione indigesto

Nei giorni scorsi Santarcangelo dei teatri, organizzatore del festival, ha esposto dalla finestra dei suoi uffici uno striscione in cui è scritto “Stop the genocide” (lo “stop al genocidio” di Ghali a Sanremo). L’associazione ha sede a palazzo Francolini, un edificio di proprietà della Fondazione Francolini che ospita anche gli uffici della polizia municipale. E’ per questo che la deputata della Lega Elena Raffaelli della Lega sta segnalando “lo sdegno di diversi cittadini” (ilCarlino).

Quarantadue giorni per morire

Sembrerebbe il titolo di un film e invece è il tempo di un conto alla rovescia definito dalla delibera con cui la giunta regionale dell’Emilia Romagna introduce l’accesso al suicidio assistito. Un atto amministrativo che non prevede un dibattito in aula “perché rischia di non avere voti sufficienti”, spiega al settimanale ilPonte la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini.

La provocazione di Cecchetto

“Non succederà mai, ma se succede… noi siamo pronti a farci avanti e a candidarci, per portare il festival qui in Romagna, a Rimini o a Riccione”. Il produttore musicale Claudio Cecchetto raccoglie il malcontento che serpeggia tra i discografici italiani. Sembra infatti che la città ligure non sia più considerata adeguata ad ospitare il Festival della canzona italiana (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Spiagge all’asta vincono i big | La guerra alla finestra

CorriereRomagna: “Se non paghi il pizzo ti diamo fuoco al bar” | Il circuito scalda i motori

IlPonte: Il sorriso di Cinzia | Intelligenza pericolosa

Oggi a Rimini

Alle 16 al teatro Tiberio incontro con Agnese Moro, figlia dello statista Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, e Franco Bonisoli protagonista della lotta armata degli anni ’70 e partecipe del rapimento

Alle 21 al centro sociale Grottarossa corso di danze irlandesi

Alle 21 al cinepalace di Riccione Ginevra Elkann presenta il suo film ‘Te l’avevo detto’

Alle 21 al Cocoricò di Riccione Tommaso Fermariello in ‘R+G’

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica Alessio Boni e Iaia Forte in ‘Iliade. Il gioco degli dei’