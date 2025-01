BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 gennaio 2025

Oggi in edicola, 15 gennaio 2025Il progetto del prolungamento del Metromare dalla stazione di Rimini alla fiera può ripartire contando sulla notizia che nelle ultime ore è arrivata dal Ministero: non sarà finanziato attraverso il Pnrr, ma con fondi ministeriali. Quindi cade l’obbligo di inaugurare l’opera entro giugno 2026. Il tutto alla fine dovrebbe slittare di un anno. “Le somme garantite dal ministero restano le medesime”, sottolinea il presidente di Patrimonio mobilità Rimini, Stefano Giannini. “60 milioni di euro complessivi. Per la parte strutturale siamo sui 30 milioni che il consorzio Integra dovrà rispettare, ma su questo ci sono stati già positivi riscontri” ( ilCarlino , Corriere).

Anfiteatro: “Scavare sotto il Ceis”

Il sottosegretario alla cultura Giammarco Mazzi ha promesso che il ministero garantirà “la piena valorizzazione e fruibilità dell’area archeologica” relativa all’anfiteatro di Rimini. L’area è di proprietà del comune che, spiega il sottosegretario, ha ricevuto dalla soprintendenza sollecitazioni per una “presa in carico di un’organica progettualità volta a valorizzare l’area”. La deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo ribadisce innanzitutto la necessità di “trovare un’area alternativa per il Ceis” (ilCarlino, Corriere).

Demografia: Rimini è in contro tendenza

Più culle, meno immigrati. E’ quanto emerge dal report dell’ufficio statistica del comune di Rimini con dati 2024. Lo scorso anno sono stati 917 i nuovi nati, 477 maschietti e 440 femminucce, con una crescita del 5,28% rispetto al 2023. Crescono i nuclei familiari a quota 68.978, 146 in più rispetto al 2023 e 4.084 in più rispetto al 2014. Calano di 80 unità i residenti. Calano i matrimoni, di 21 unità, e anche i cittadini stranieri sono 55 di meno (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

“Smaltimento illecito di rifiuti”, Asl a processo

Sono nove le persone chiamate a rispondere in tribunale per i ‘tritapadelle’ della Asl Romagna. Si tratta di due direttori generali, Marcello Tonini e Tiziano Carradori, e di alcuni dirigenti e funzionari di Asl e di Arpae. L’accusa è “gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi”. E’ contestato il metodo applicato per lo smaltimento dei rifiuti biologici dei pazienti negli ospedali di Rimini, Riccione, Cattolica, Santarcangelo e Novafeltria, che, ridotti in poltiglia insieme ai dispositivi monouso biodegradabili che li contengono, sono infine smaltiti nella rete fognaria (Corriere, ilCarlino). Metodo, tra l’altro, già sostituito nel 2021, spiega Carradori. “Per quanto mi riguarda, quando sono entrato in carica, Asl Romagna aveva ottenuto tutte le autorizzazioni del caso da Arpae, il soggetto preposto”, spiega (Corriere).

Via del Ciclamino, ‘Chi l’ha visto?’ promette rivelazioni

C’è attesa per la puntata di questa sera della trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’. Si tornerà a parlare del delitto di via del Ciclamino, Villaggio San Martino, Rimini, dove la sera del 3 ottobre 2023 è stata uccisa Pierina Paganelli. Si dice che un esperto di Los Angeles abbia guardato le immagini della telecamera della farmacia e che sia arrivato a deduzioni strabilianti. Deduzioni che, al momento, restano illazioni e non elementi di prova (Corriere).

“Vongola romagnola” trademark

Nei giorni scorsi, il marchio territoriale dei Consorzi di gestione molluschi di Ravenna e Rimini ha ottenuto il certificato di registrazione dell’European Union intellectual property office, Euipo. Il vantaggio sarebbe duplice: tutela del marchio e consolidamento dell’identità del prodotto della tradizione marinara romagnola (Corriere, ilCarlino).

Lavoratori ricercati

Secondo il report Excelsior della Camera di commercio sui fabbisogni occupazionali del 2024, il fabbisogno in Romagna di 48.180 lavoratori è stato soddisfatto solo per il 52,7% del totale. Ci sarebbe un restante 47,3% che è stato impossibile reperire. Le cause sono due. “Nel primo caso mancano i lavoratori, non c’è un numero sufficiente di giovani che possa coprire quei buchi d’organico derivanti dai pensionamenti o dalle espansioni aziendali, e nemmeno l’assunzione di immigrati ci riesce”, spiega il segretario generale Roberto Albonetti. Inoltre, “i giovani usciti dalle scuole non dispongono di competenze e conoscenze richieste dalle imprese” (Corriere). I più ricercati: “attrezzisti-operai-artigiani del legno, 93% di irreperibilità, conduttori di veicoli a motore 82%, operai specializzati in rifiniture di costruzioni 79%” (ilCarlino, Corriere).

Prof precario sarà risarcito dal Ministero

Manuel Mussoni, ora dirigente alle Maestre Pie, ma per 20 anni insegnante di religione precario, sarà risarcito dal Ministero dell’istruzione e del merito. Il giudice del lavoro ha verificato che le assunzioni annuali come insegnante di religione all’Istituto Molari, dal 2012 al 2023, hanno abbondantemente superato i 36 mesi consentiti dalle normative (ilCarlino, Corriere). “Mi auguro che questa sentenza possa essere di stimolo per altri colleghi che si trovano ancora in questa situazione”, commenta Mussoni (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Rifiuti ospedalieri, 9 a processo | La 500 sfida l’impossibile

CorriereRomagna: “Illeciti sui rifiuti”. Carradori a processo | Giovanni pianta il cipresso

Oggi a Rimini

Alle 19,45, al Cinema Tiberio, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, l’opera ‘I racconti di Hoffmann’ per la regia di Damiano Michieletto

Alle 20,30 nella sala del consiglio comunale di San Giovanni in Marignano l’incontro ‘Il lupo: conoscerlo per conviverci’