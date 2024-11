BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 novembre 2024

Oggi in edicola, 15 novembre 2024

Ecco la ‘Casa del calcio’ al posto della Ghigi

Presentato ieri al palacongressi il progetto del gruppo Responsible per “Health & Performance Center”, che sarà realizzato alla Gaiofana, o meglio nell’area ex Ghigi in abbandono. A rendere noti i dettagli è stato il presidente del gruppo che si è aggiudicato il bando, Stefano Petracca, marito di Stefania Di Salvo, presidente della Rimini Calcio. Prevista la realizzazione di sette campi da calcio, pista ciclo podistica, palestra coperta polivalente, foresteria, ristorazione, un’ area dedicata alla salute e alla riabilitazione, 300 parcheggi (Corriere, ilCarlino).

Aeroporto, atterra Easyjet

L’anno nuovo porta al Fellini due novità: Basilea e Londra Gatwick. Saranno attivi dal 16 aprile i collegamenti con la città svizzera e con il secondo aeroporto della capitale britannica. A Miramare da e per Londra si vola già su Stansted, il quarto aeroporto attorno alla city (ilCarlino, Corriere). “Ora ci aspettiamo i voli dalla Germania”, è il commento di Patrizia Rinaldis di Federalberghi e di Marina Lappi di Destination services (ilCarlino).

Fiera: ricavi su del 20%

Nei primi nove mesi del 2024 Italia exhibition group ha raggiunto i risultati dell’intero 2019, l’anno pre covid. Questo dice il rendiconto di gestione al 30 settembre approvato ieri dal cda: ricavi + 20%, pari a 179,4 milioni, adjusted Ebitda + 32,5%, pari a 42,8 milioni, adjusted Ebit + 49,4%, pari a 30 milioni (ilCarlino, Corriere).

Gruppo Aeffe: 500 in cassa integrazione

La crisi mondiale colpisce anche il groppo di Alberta Ferretti. “Abbiamo aperto una procedura di cassa integrazione per 500 dipendenti con durata 1 ottobre-20 dicembre. E, d’intesa con Cgil-Cisl-Uil e con le Rsu, si è optato per un percorso di turnazione a rotazione che, fino ad oggi, ha coinvolto almeno 280 lavoratori, e che non graverà, individualmente, per più di 6 settimane”, conferma il direttore risorse umane Fausto Bacchini (Corriere).

Baby stupro

Ieri mattina un 17enne e un 18enne del pesarese sono stati arrestati. L’accusa, della procura di Rimini, è stupro nei confronti di una sedicenne riminese. L’atto si sarebbe consumato quest’estate. La versione dei ragazzi è che con la vittima avessero concordato di fare sesso in cambio di 300 euro. Si sarebbero conosciuti su Telegram, dove lei avrebbe messo in vendita foto di nudo e prestazioni occasionali. L’incontro tra i tre sarebbe avvenuto tra il 5 e il 6 agosto. Lì, la ragazza pare abbia cambiato idea insospettita da una certa aggressività dei clienti. Il rifiuto avrebbe inasprito l’atteggiamento dei due e provocato la violenza (ilCarlino, Corriere).

Riccione, gli albergatori dicono no all’eolico

Federalberghi Riccione ha studiato u progetto alternativo a quello dell’impianto eolico off shore che Energia Wind sarebbe in procinto di realizzare al largo della costa riminese. Si chiama ‘Riccione Solare’. Propone “un aumento dell’energia solare integrata e condivisa con pannelli distribuiti sui tetti e sui balconi delle imprese, dei privati e su suolo pubblico, salvaguardando il paesaggio e garantendo un impatto minimo sull’ambiente” (Corriere).

San Leo, addio ad Alfredo Carli

Fondatore nel 1960 assieme ai fratelli Andrea e Ernesto del Gruppo Carli, è morto ieri Alfredo. L’imprenditore aveva 91 anni. “La vita ci ha insegnato che la famiglia è una “cosa grande” e quando la legano amore, rispetto e solidarietà, le energie di tutti sono moltiplicate e possono diventare creative per la società. Perché le più grandi soddisfazioni sono quelle condivise”, è una delle cose che amava dire (Corriere, ilCarlino).

Elezioni, l’ultimo faccia a faccia al teatro Duse

I due principali sfidanti per la guida della Regione Emilia Romagna si sono incontrati ieri al teatro Duse di Bologna. Elena Ugolini e Michele De Pascale sono stati intervistati dalla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini e dal vice Valerio Baroncini. A tema, in particolare, alluvione e sanità (Quotidiano Nazionale, Corriere).

Giornata mondiale dei poveri

Domenica sarà la Giornata mondiale dei poveri. Tra le iniziative previste, sabato c’è l’anteprima offerta dalla possibilità di partecipare alla Colletta alimentare. La diocesi di Rimini ha inoltre messo su un ricco programma con momenti di preghiera, i pranzi di condivisione organizzati dalla Caritas e approfondimenti televisivi (Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 11 in Provincia il Forum del terzo settore

Alle 17 a palazzo Buonadrata Simonetta Nicolini e Vittorio D’Augusta riceveranno il Premio Pruccoli 2024

Alle 18 in biblioteca Gambalunga Piero Meldini e Oreste Delucca presentano il libro ‘Piade e piadine.Sette secoli di storia’

Alle 20 al teatro Galli l’opera di Rossini ‘Il turco in Italia’

Alle 20,30 al cinema Tiberio l’incontro ‘Il mare di Lampedusa’ con Pietro Bartolo

alle 20,45 al teatro Massari di San Giovanni in Marignano il monologo ‘Sitembre de ’44′ di Mauro Vannucci