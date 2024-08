BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 agosto 2024

Oggi in edicola, 16 agosto 2024

Bonus vacanza e hotel fantasma

Dieci persone sono finite nella rete della guardia di finanza di Rimini. Si tratta di albergatori che avrebbero usufruito dei bonus vacanza di turisti che in realtà, le vacanze nei loro alberghi, a Rimini e Riccione, non le avrebbero mai fatte. Agli indagati, collegati a società che gestiscono 7 note strutture alberghiere, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per oltre un milione di euro. Più di 50 le denunce per truffa presentate in tutto il territorio nazionale che le fiamme gialle sono riuscite a collegare al giro. Gli indagati sono accusati di truffa ai danni dello Stato (ilCarlino, Corriere).

La mucillagine cambia i piani per la spiaggia

Bagnini e albergatori chiedono piscine in spiaggia. E vogliono che siano “quelle più grandi d’Europa, per presentarci all’estero e intercettare clientela straniera”. Ad accelerare un processo già in atto è la presenza costante delle mucillagini sulla costa romagnola. “Si tratta di un’offerta sempre più chiesta dagli stessi clienti, a partire dagli stranieri. Ma in questo piano spiaggia farle è difficile, quasi penalizzante”, spiega Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali. “Chiediamo al Comune di cambiare le regole e farlo in fretta” (ilCarlino). Da Riccione il bagnino Tarcisio Villa spiega che la vasca “non è una alternativa al mare, ma un servizio necessario. Ormai il cliente la dà per scontata soprattutto se straniero” (ilCarlino).

Ferragosto così e così

Potrebbe essere colpa delle mucillagini, ma c’è anche da tenere presente che le vacanze degli italiani sembrano sempre più rare e brevi. Sarà anche per le incertezze delle aste che incombono sulle concessioni balneari, ma i bagni questo ferragosto non sono sembrati molto allegri. “L’anno scorso di questi tempi avevamo il 90 per cento dei lettini occupati, quest’anno saremo intorno al 70. Oggi sicuramente ci sarà il pienone, ma il problema restano gli altri giorni in cui si fatica molto”, spiega Stefano Mazzotti della spiaggia 27 di Rimini. Mancano gli italiani, ci sono gli stranieri. “Ma sono comunque una fetta minore dell’intera torta”, sottolinea Mazzotti (ilCarlino). Comunque a Ferragosto si è festeggiato lo stesso con schiuma party, pirati e sfilate di cani (Corriere).

Il primo giorno di scuola si avvicina, le cattedre sono vuote

Il problema rilevato dalla Cgil non è tanto e non è solo nella mancanza di personale, ma nel sistema di gestione delle graduatorie. Avrebbe creato un surplus di lavoro a carico delle segreteria e un certo clima di caos. “Abbiamo già denunciato la scelta del ministero di sovrapporre l’aggiornamento delle graduatorie Docenti e del Personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata)”, spiega il sindacato. “Non si potrà nominare su tutti i posti vacanti e disponibili ma all’incirca solo su un terzo, in quanto i ruoli autorizzati per il personale docente nella nostra Regione sono 3286, pochissimi rispetto alle esigenze”. Rispetto al personale Ata, “mancano i dati e le scuole non sanno ancora di quale effettivo organico potranno disporre” (ilCarlino).

Riccione, assegnato lo stadio Nicoletti

La gestione è stata affidata alla Riccione Calcio 1926, che ha partecipato attraverso un raggruppamento temporaneo d’impresa. La scarsità di aspiranti gestori è dipesa dalla clausola per cui l’amministrazione comunale chiedeva investimenti: un nuovo anti-stadio in manto sintetico e altre migliorie, per “svariate centinaia di migliaia di euro di investimenti che il privato avrebbe potuto ammortizzare in 14 anni” (ilCarlino).

