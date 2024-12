BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 dicembre 2024

Inciampa e porta in tribunale il Comune

Il 30 aprile del 2021, la donna era in corso Cavour per fare shopping. Non vedendo un dislivello nella pavimentazione inciampa, cade e finisce in ospedale per varie lesioni e la frattura scomposta dell’omero destro. Viene operata d’urgenza e da allora porta nella spalla una placca di titanio che rinsalda l’osso. “Ha subito danni permanenti”, spiega l’avvocato Alessandro Buzzoni. Vedendosi negare il risarcimento da parte dell’assicurazione del Comune, la donna ha deciso di denunciare l’amministrazione e qualche giorno fa è stato deciso il rinvio a giudizio del funzionario responsabile della manutenzione stradale (ilCarlino, Corriere).

Torre Pedrera, venduta la Colonia bresciana

La colonia realizzata negli anni Trenta era finita all’asta nell’ambito del concordato per ‘Il villaggio dei ragazzi’ fondato da don Salvatore D’Angelo a Maddaloni (Caserta). La prima asta, nel febbraio 2023 partiva da 2,5 milioni. Sempre nel 2023 si sono svolte le due aste successive, senza esito. Qualche giorno fa la colonia è stata venduta per 788mila euro. L’intenzione è realizzare un resort turistico (ilCarlino).

Sanità e liste d’attesa

Prenotare oggi una colonscopia con la mutua significa trovare posto non prima di agosto 2026. Vale a dire mettersi in coda in una lista lunga un anno e otto mesi, quando secondo le linee guida regionali, non si dovrebbe andare oltre i 60 giorni. “Altre branche critiche sono l’oculistica e la dermatologia, che soffrono per la mancanza di specialisti. Oltretutto questa problematica esiste anche nel privato accreditato, nonostante lì ci siano molti meno vincoli per l’assunzione di medici”, spiega il direttore delle Attività socio sanitarie di Ausl Romagna, Mirco Tamagnini (Corriere).

Verucchio, le luminarie della discordia

A Verucchio quest’anno l’amministrazione comunale ha fatto installare (e poi rimuovere) luminarie che riportavano l’abbreviazione tradizionale inglese di Christmas (Natale), vale a dire la scritta Xmas che ricorda molto la “decima mas”, il corpo militare della Repubblica di Salò, che dall’8 settembre 1943 si schierò al fianco dei nazisti occupanti. L’augurio completo, inoltre, sarebbe ‘Merry Xmas’ (Buon Natale), ma nella luminaria hanno preferito tenere solo la seconda .“Troviamo legittimo che questa parola susciti reazioni… Il nostro paese e molti, troppi innocenti hanno conosciuto i soprusi e le atrocità perpetrate da quella funesta flottiglia chiamata X Mas”, interviene Annarita Tonini, presidente Anpi provinciale. “Xmas è un simbolo antichissimo, creato quando non esistevano né la destra né la sinistra. Sono inorridito da chi vede i fascisti dappertutto o finge di conoscere la storia”, è risposta del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Manuela voleva un figlio da Louis” | Cade in strada e fa causa

CorriereRomagna: Cade, danni permanenti. Il comune va a processo | Un paese in strada per Natale

IlPonte: La vita è vita, sempre | Scuola per tutti

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca l’incontro ‘Arte e devozione nella Rimini del Trecento’ con Elisa Tosi Brandi e Alessandro Giovanardi

Alle 21 al teatro Galli di Rimini La Crus in concerto con Cristina Donà e Paolo Benvegnù

Alle 21 al cinema Fulgor il film ‘Libere, disobbedienti, innamorate’ di Maysaloun Hamoud