Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 16 novembre 2023

Oggi in edicola, 16 novembre 2023

Delitto di Rimini, l’ascensore

Nell’audio registrato dalla telecamera presente in uno dei box del condominio di via del Ciclamino a Rimini, dove il 3 ottobre alle 22,15 è stata uccisa la signora Pierina, non risultano presenti solo le grida della vittima e il saluto dell’assassino. Subito dopo le urla, infatti, si sente il rumore dell’ascensore, che quindi ripartirebbe dopo il blocco rilevato negli attimi precedenti l’omicidio da una condomina. Proprio per verifiche sull’ascensore i poliziotti della squadra mobile sono tornati sulla scena del crimine l’altro ieri (ilCarlino, Corriere).

Covid, positivo uno su cinque tra i presunti influenzati

Il dato è relativo ai tamponi effettuati per gli accessi in ospedali e pronto soccorso. «Sul campione di pazienti che tamponiamo perché presentano sintomi influenzali un buon 20%, uno su cinque, risulta positivo al Covid”, spiega la direttrice del Dipartimento di salute pubblica dell’Asl Romagna, Raffaella Angelini. Una percentuale, secondo Angelini, “molto superiore agli esiti per le altre sindromi influenzali, di cui ancora in questo periodo non abbiamo una rilevanza particolarmente incisiva” (ilCarlino).

Concessioni balneari

Il Corriere oggi parla di due novità che potrebbero arrivare a breve. Le concessioni sono in scadenza a fine anno. Da parte dell’Europa c’è chi si aspetta un ultimatum all’Italia: o si attivano i bandi o scatta la procedura d’infrazione. Dal governo ci si aspetta l’indicazione di mettere a bando le aree libere, pari al 67 per cento sul totale della risorsa spiaggia realmente presente in Italia (Corriere).

Alberghi evasori, licenze sospese

L’atto del comune di Rimini ha riguardato i gestori di due attività. Dopo lettere di sollecito e ingiunzioni di pagamento (relative a un totale di 170mila euro tra imu, tari e tassa di soggiorno non versate nel 2019) e gli orecchi da mercante dei destinatari, l’amministrazione ha deciso di ricorrere alle maniere forti. “E’ proprio grazie al recupero dell’evasione fiscale che il Comune di Rimini, negli ultimi 15 anni, è riuscito a finanziare un bel pezzo dei suoi interventi di rigenerazione urbana e di promozione del sociale e della scuola”, ricorda l’assessore Juri Magrini (ilCarlino, Corriere). “Ben vengano i controlli”, è il commento di Patrizia Rinaldis di Federalberghi (Corriere).

Domenica è la giornata mondiale dei poveri

La diocesi di Rimini propone diverse iniziative per aiutarsi a mettere in pratica il tema scelto quest’anno: ‘Non distogliere lo sguardo dal povero’. Si inizia già sabato con l’invito a partecipare e contribuire alla ‘Giornata nazionale della colletta alimentare’. I volontari saranno presenti in tantissimi supermercati di tutta la provincia (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

“Uno di noi”

Ieri è stata ufficialmente intitolata a Lucio Battisti la rotonda del Grand Hotel. “Battisti era uno di noi. Col barchino ormeggiato a San Giuliano, il surf, i riminesi che lo consideravano riminese e non il più grande artista pop del dopoguerra italiano”, ha detto tra le altre cose il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, accompagnato dalla vedova di Battisti, la signora Grazia Letizia Veronese (ilCarlino, Corriere).

Riccione, al via i lavori al porto canale

Da ieri mattina ruspe in azione su viale Bellini. Per la prima parte di lavori si prevede una spesa di 1,8 milioni, di cui un milione dalla Regione e 800mila euro dal Comune. Con questi soldi si sistemeranno le banchine con aiuole e panchine in legno e si estenderà la zona pedonale e ciclabile (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Caso Pierina, il killer sull’ascensore | Rotonda sul mare, omaggio a Battisti

CorriereRomagna: Pierina, dopo l’omicidio ascensore al terzo piano | Battisti, una rotonda sul mare

IlPonte: Chiesa, apri le porte

Oggi a Rimini

Alle 9,30 e alle 11,30 al teatro Galli matinée per le scuole dell’opera buffa ‘La serva padrona’

Dalle 10 in piazza Cavour la mostra mercato ‘Cioculeda’

Alle16 al cinema Astoria presentazione del ‘Progetto Luna’

Alle 17 e alel 21 al cinema Tiberio il docufilm ‘Io, noi e Gaber’ di Riccardo Milani

Alle 18,30 al cinema Astoria il laboratorio ‘Arte in movimento’

Alle 19 e alle 21,30 al cinema Fulgor il nuovo film di Ken Loach ‘The Old Oak’, il regista presenterà il film in videocollegamento alle 21

Alle 21 al cinema Fulgor sarà Giorgio Cavazzano riceverà il premio ‘Un felliniano nel mondo’ (Amarcort)

Alle 9,30 al Supercinema di Santarcangelo l’incontro ‘Una stanza tutta per sé. Dialogo batte violenza 3-0’di sensibilizzazione contro la violenza di genere