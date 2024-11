BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 novembre 2024

Oggi in edicola, 16 novembre 2024

Delitto Paganelli, verifiche sul video in tre mosse

Ieri il tribunale di Rimini ha incaricato Sebastiano Battiato di compiere gli accertamenti sul filmato della cam3 della farmacia ‘San Martino’, quello che alle 22,17 del 3 ottobre 2023 mostra il passaggio di una figura. Secondo la procura si tratta di Louis Dassilva, secondo un abitante del quartiere, invece, si tratta di se stesso. L’incidente probatorio si svolgerà in tre fasi. La fase 1 scatterà il 26 novembre alle 16 con un primo sopralluogo nella farmacia di via del Ciclamino. Scopo: ripristinare le condizioni di luce e dispositivi della sera del delitto. La fase 2 chiamerà in scena Dassilva e il testimone: con gli abiti indossati la sera del 3 ottobre 2023, o simili, dovranno ripassare davanti la telecamera della farmacia. La fase 3 corrisponde allo studio antropometrico e delle pigmentazioni del colore della pelle e alle analisi sulla camminata e sulla postura del braccio destro dei soggetti (ilCarlino, Corriere).

Blanco visita i neonati dell’Infermi

Tutto è partito dalla lettera inviata dalla figlia della psicologa del reparto alla star giovanile. La ragazza paragonando l’irrequietezza creativa di Blanco a quella dei piccoli ospiti del reparto è riuscita a catturare l’interesse del cantante che ieri è arrivato a Rimini per incontrare i bimbi, il genitori e il personale sanitario (ilCarlino, Corriere).

Aeroporto, “cinque voli a settimana non bastano”

“Al di fuori della summer season l’aeroporto di Rimini effettua cinque voli a settimana: non basta, così il Fellini non può reggere, né tutelare i lavoratori”. Lo sostiene il responsabile Filt Cgil Massimo Bellini all’indomani della presentazione dei due nuovi voli estivi a cura di Easyjet. Bellini ricorda anche altre problematicità come la mancanza di parcheggi e la scarsità di collegamenti del trasporto pubblico (ilCarlino).

Camera di commercio, gli investimenti dell’ultimo biennio

Nel periodo 2023-24, la Camera di commercio della Romagna ha riversato sul territorio investimenti milionari in particolare a sostegno del settore imprenditoriale. Nel dettaglio, tra gli altri, 3,8 milioni sono stati destinati all’erogazione di risorse in seguito all’alluvione del maggio 2023, 1,8 milioni circa all’agricoltura, 1,5 al commercio e al turismo, oltre 3,2 milioni a manifattura e servizi (Corriere).

A Riccione nuova rotonda alle Conchiglie

Il cantiere per la nuova rotatoria all’incrocio tra i viali D’Annunzio e Angeloni sarà avviato entro la fine dell’anno. L’intervento prevede una spesa di 450mila euro. I lavori dovranno terminare entro la primavera del 2025. Salvo imprevisti (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Omicidio Pierina, sorpresa in aula | Il dono di Blanco

CorriereRomagna: L’incidente probatorio si svolgerà in tre fasi | Triangolone, arrivano le archistar

IlPonte: Politica a misura dei più deboli | E’ il voto, bellezza!

Oggi a Rimini

Dalle 8 nei supermercati riminesi Giornata nazionale della colletta alimentare

Dalle 10 in piazza Malatesta la mostra mercato Cioculeda

Alle 17 alla Befane Stefano Tacconi presenta il libro ‘L’arte di parare’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Una spiegazione per tutto’ di di Gábor Reisz

Alle 17,30 in cineteca incontro sui cambiamenti climatici con il fisico e climatologo Antonello Pasini

Alle 18,30 all’agenzia Nfc Claudio Uguccioni presenta il suo giallo ‘Nel pozzo profondo’

Dalle 23 alla discoteca Altromondo finale del contest ‘JagerMusic lab 2024’

Alle 17,30 al teatro Castoro in scena ‘Bianco’

Alle 21,15 al teatro Corte di Coriano Fabio Concato in concerto

Alle 21, 15 al teatro Villa di San Clemente in scena ‘Sacchi di sabbia’ con Sandokan

Alle 17 in biblioteca a Misano l’incontro dedicato a Guareschi ‘Non muoio neanche se mi ammazzano’ con Emiliano Procucci e Tommaso Bianco

Alle 21 al teatro Astra di Bellaria ‘Robe dell’altro mondo | Cronache di un’invasione aliena’ di Carrozzeria Orfeo

Alle 21 al teatro Petrella di Longiano ‘Sposerò Biagio Antonacci’ di e con Milena Mancini

Domenica a Rimini

Dalle 10 in piazza Malatesta la mostra mercato Cioculeda

Alle 15,30 al teatro Galli in scena l’opera di Rossini ‘Il turco in Italia’

Alle 16,30 (vos) al cinema Tiberio il film ‘Una spiegazione per tutto’ di di Gábor Reisz

Alle 17 alla sala Africa di Riccione lo spettacolo di burattini ‘Il buono, lo gnomo, il cattivo’

Alle 16,30 al teatro Corte di Coriano in scena ‘La principessa e il drago’

Alle 11 in biblioteca a Misano la lettura spettacolo ‘Il litigio’ a cura di Cuore 21

Dalle 9,30 in piazza Primomaggio a Cattolica mostra di auto e moto d’epoca

Dalle 17 in piazza don Minzoni a Bellaria djset con Teo Mandrelli