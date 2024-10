BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 ottobre 2024

Oggi in edicola, 16 ottobre 2024

Attacco hacker alla Teddy

E’ internazionale il gruppo di pirati informatici che il 7 ottobre ha lanciato un attacco al server del centro di distribuzione logistica che il gruppo ha a Gatteo. L’arma usata è il ransomware, programma che infetta il dispositivo e ne impedisce l’accesso (ha bloccato le vendite online) e che in genere gli hacker ritirano in cambio di denaro. Al momento, però, alla Teddy la richiesta di riscatto non sarebbe arrivata (ilCarlino).

Fiamme sul tetto del Gros

Verso le 17,45 di ieri la colonna di fumo si è levata dal tetto del blocco 87, uno dei capannoni del Gros di Rimini, in via Coriano, immediatamente evacuato. Non si segnalano casi di intossicazione o ustione. Sembra che le fiamme si siano sprigionate inizialmente nel piano terra, dove si trovano i magazzini di un’azienda di informatica e di un’azienda di abbigliamento. Sono state necessarie alcune ore ai vigili del fuoco per spegnere il rogo (ilCarlino, Corriere).

Riscaldamenti, slitta al 22 ottobre l’accensione delle caldaie

Nonostante il cielo grigio e qualche sbuffo umido, fa ancora caldo: le temperature sono superiori rispetto alla media del periodo, spesso sopra i 20 gradi. Per questo l’amministrazione comunale di Rimini ha disposto lo slittamento dell’accensione dei riscaldamenti dal 15 al 22 ottobre (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli

La procura di Rimini sta per depositare la richiesta di incidente probatorio per il video della farmacia del Villaggio San Martino, la prova per cui Louis Dassilva, unico indagato, si trova agli arresti ai Casetti. “Dal risultato delle perizie e degli esperimenti sul video della farmacia dipende anche l’eventuale scarcerazione”, spiega oggi il Corriere, ma è necessario tempo, per gli esiti. Il 24 ottobre il tribunale del riesame, depositerà le motivazioni della sentenza con cui ha confermato la detenzione preventiva. Solo successivamente saranno nominati i periti per analizzare il video (Corriere).

Sigismondo d’oro al Maccolini

Quando nacque nel 1900, l’istituto aveva il compito di accogliere “vecchie abbandonate”, persone senza famiglia che vivevano in condizioni di mendicanza nella città e avevano bisogno di assistenza. Nel 1916 fu mezzo distrutto dal terremoto, nel 1943 dai bombardamenti, oggi ospita casa di riposo, casa di cura e Cra. “Una bella storia di Rimini, che ha molte di queste storie, e che per questo credo meriti di essere onorata” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Rimini capitale delle serie tv

E’ prevista in riviera a giugno 2025 la prima edizione del festival della fiction. L’annuncio era stato già dato in occasione del Festival del cinema di Venezia dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano e dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni. L’evento prevederà anteprime, anche di Netflix e Amazon, e incontri con registi e attori. Si svolgerà presumibilmente tra Rimini e Riccione, tra Fulgor, teatro Galli e palacongressi. Tra le serie girate in riviera romagnola negli ultimi anni, si possono ricordare Fedeltà, ispirato al romanzo del riminese Marco Missiroli, Summertime, dal romanzo di Federico Moccia, e proprio in questi giorni a Rimini ‘La ragazza dietro il bancone’ con Cristiana Capotondi (ilCarlino).

Riccione, acque agitate al Club Nautico

Ieri la notizia delle dimissioni anticipate del presidente Sebastiano Mascetti e di tutto il direttivo, oggi arrivano le spiegazioni. “Soci scesi da cento a sessanta, iscrizioni in calo alla scuola vela e mancato coinvolgimento dell’assemblea nelle decisioni”, spiegano i soci che da tempo chiedono un cambio di passo, tra cui Maurizio Damerini (ilCarlino, Corriere).

ELEZIONI

I civici per De Pascale, e anche Emilia Romagna futura

Verrà presentata oggi la lista ‘Civici con De Pascale’. Tra i candidati Daniela Montagnoli, che per diverso tempo ha guidato il comitato dei residenti del V Peep. Sempre oggi verrà presentata la lista Emilia Romagna Futura, con i candidati di Azione, Più Europa, socialisti e repubblicani. Capolista è Cristiana Maceroni, Psi, seguono Aldo Sampaolo, Pri, consigliere a Coriano, la giornalista Letizia Magnani, lo chef Yuri Maccario Napolitano per Più Europa (ilCarlino).

La Lega completa la sua lista

Dopo l’annuncio della candidatura di Angelita Conte, direttrice del poliambulatorio Athena di Rimini, e di Piero Canarini, consigliere comunale a Verucchio, ecco gli altri due candidati: il segretario comunale della Lega Gilberto Giani e la commercialista a San Marino Sabrina Rodà (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Teddy colpita da un attacco hacker | Riviera per fiction

CorriereRomagna: Nuovi accertamenti sul video della farmacia | Sigismondo d’oro al Maccolini

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film Junipe di Matthew Saville

Alle 21 all’hotel Azzurra incontro ‘Per… Il cielo. Homenaje pour le Tombeau de Claude Debussy’ a cura di Aldo Vianello