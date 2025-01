Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 17 gennaio 2025

Oggi in edicola, 17 gennaio 2025

Alcol test a ruba

Viaggio nel Carlino tra le farmacie del centro storico. Con il nuovo codice della strada vanno a ruba gli alcol test. Per i farmacisti di Duprè è un “atto di responsabilità” da parte delle persone. “Dai più giovani agli anziani tutti sono alla ricerca di questi kit”, conferma Fabrizio Bagnolini, della farmacia Cantelli, dove la ‘caccia’ all’alcol test “ha riguardato in egual modo donne e uomini”. I dispositivi, ormai, sono talmente ricercati che sono diventati “effettivamente difficili da trovare sul mercato”, nota Alessandro Cola della farmacia Vallesi (ilCarlino).

Rincari

Nel corso del 2024 l’inflazione a Rimini è cresciuta dell’1,6% guadagnando per la capitale della riviera il terzo posto sul podio delle città più care d’Italia. L’energia elettrica prevede aumenti del 18% nelle tariffe, il gas del 2,5% (senza contare l’aumento dei consumi delle famiglie causa freddo). Federconsumatori segnala aumenti anche per i carburanti. Nella nostra provincia, spiega il presidente Graziano Urbinati, “segnano oggi un rincaro, rispetto a inizio gennaio, del +1% per la benzina e del +2,5% per il diesel. In provincia la benzina sfiora quota 1,80 euro al litro in media al self service, e il gasolio supera quota 1,72 euro al litro” (ilCarlino, Corriere).

Caffè a 1,40

Il caro bollette finisce nei listini di bar e caffetterie. A Rimini alcune realtà hanno già ritoccato il prezzo della tazzina di espresso al rialzo, portandola a 1 euro e 40. “E’ stata una scelta obbligata”, spiegano dal bar Vela. “A novembre il fornitore del caffè ci ha comunicato un aumento del prezzo dei 15%. A dicembre ci è arrivata una bolletta della luce da 1.400 euro” (Corriere).

La situazione alla mensa di Santo Spirito

Alla mensa dell’Opera di Sant’Antonio di via della Fiera gli utenti continuano a crescere. “Sono diventati 79 nell’ultimo anno, il 15 per cento in più del 2023”, spiega padre Giordano Ferri, rettore dell’adiacente convento dei frati cappuccini. “Uno su tre è italiano”, nota padre Giordano. “Sono sempre di più i lavoratori stagionali che vengono da noi per il cibo e le medicine” (ilCarlino).

Stefano non vuole tornare a casa

Scomparso da Riccione 20 anni fa, è stato ritrovato nelle scorse settimane a Conegliano Veneto, dove viveva come clochard. La sua famiglia non ha mai smesso di cercarlo, anche grazie all’aiuto e al sostegno dell’associazione Penelope. Lui, una volta identificato e salutata la madre, ha scelto di rimanere a Conegliano (Corriere).

Padel al porto: bando per gli impianti

L’area dell’ex pattinaggio sul lungomare Tintori andrà a bando. Scaduta la proroga della concessione alla società Fiji, che ne ha fatto una serie di campi per il padel, l’amministrazione comunale aveva deciso di riaffidarla tramite bando, ma i vecchi gestori hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo. Mercoledì il Tar ha rigettato il ricorso (Corriere).

‘Tutti uniti per Gianluca Vialli’

Oggi Rimini sarà il palcoscenico di una giornata di celebrazioni dedicata al campione cremonese, venuto a mancare due anni fa a causa di un cancro al pancreas. Sarà l’occasione di celebrare un grande uomo e di raccogliere fondi in favore di ‘Oltre la ricerca’. Evento clou della giornata, che inizierà questa mattina all’ospedale Infermi, è quello dalle 16,30 in cineteca, con il nipote Riccardo, amici e colleghi a raccontare Vialli. Alle 18, brindisi al Primo Bracio (ilCarlino).

Reddito di libertà

Nel 2024, 17 donne vittime di violenza nella provincia di Rimini hanno usufruito del reddito di libertà, l’assegno mensile che aiuta le donne ad affrontare le spese necessarie per intraprendere un percorso di autonomia, come l’affitto, il mantenimento dei figli o la formazione professionale. Stanziati inoltre ulteriori fondi per i servizi di accoglienza e ospitalità, che comprendono 8 case rifugio, 3 centri antiviolenza e 2 strutture per uomini maltrattanti (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Patente a rischio, alcoltest esauriti | “Niente tifosi, derby senz’anima”

CorriereRomagna: Trasferta vietata, si tratta per concedere una deroga | Caro bollette, caffè al bar a 1,40

IlPonte: Il tumore della democrazia | Poste in fuga

Oggi a Rimini

Dalle 15 alla palazzina Roma le letture di ‘Parole pronte: conoscersi a Rimini’

Alle 16,30 in cineteca ‘Tutti uniti per Gianluca Vialli’

Alle 18 in cineteca Maura Maioli presenta il suo libro ‘Copper’

Alle 21 al teatro Galli in scena ‘Rosmerholm’ di Ibsen

Alle 21 al teatro Castoro in scena ‘Sciabbadai’

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione in scena la commedia dialettale ‘E curnud cuntent’

Alle 21,15 al teatro Astra di Misano Debora Villa in ‘Venti di risate, re-creation’