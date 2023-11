BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 17 novembre 2023

Oggi in edicola, 17 novembre 2023

“Forse il mio Dna nel garage”

A oltre un mese dal delitto a Villaggio San Martino, a dichiararlo è il fratello della nuora della signora Pierina, uccisa nella serata del 3 ottobre nel garage del condominio dove abitava. Lo stesso della nuora che il fratello proprio quella sera era andato a trovare per cena. “Mi vengono i brividi, sono sempre stato convinto che non potessero trovare il mio Dna là sotto. In quel garage non ci passavo da una vita, invece forse ci sono passato proprio quel giorno”, ha detto l’uomo a ‘Chi l’ha visto?’ (ilCarlino, Corriere).

Aggredito dai rapinatori, muore dopo 16 giorni

L’87enne Ennio Quadrelli era un noto albergatore bellariese. E’ stato aggredito il 1 novembre alle 21,30 circa, mentre faceva rientro nel suo hotel di viale Pinzon. Due malviventi lo hanno picchiato fino a lasciarlo sfinito in strada, minacciandolo con una pistola affinché aprisse loro le porte dell’hotel e della cassaforte. Di quest’ultima l’uomo non aveva le chiavi e per questo i malviventi si sarebbero accaniti su di lui. Sarà l’autopsia a dire con chiarezza se la morte è stata causata da traumi e ferite inferti dai rapinatori, fuggiti via rubando un telefonino e 200 euro (ilCarlino, Corriere).

Molotov contro il bar

Il fatto, ieri notte. Una persona incappucciata ha spaccato una vetrata laterale, forse con una mazza, per poi lanciare attraverso il varco dentro il locale un oggetto incendiario. “Forse una molotov o forse una bomba carta, questo non lo sappiamo ancora”, spiegano i gestori dell’attività di via della Fiera. “Siamo qui da circa due anni, non abbiamo mai ricevuto minacce o intimidazioni, la nostra è una clientela tranquilla”, commentano. Le fiamme sono rimaste circoscritte all’interno del locale, provocando danni che in ogni caso già da una prima occhiata sembrano ingenti (ilCarlino, Corriere).

Concessioni balneari, avviata la procedura d’infrazione

Nella lettera della commissione europea al governo italiano si contestano le proroghe sulle concessioni e si impone di procedere coi bandi per le il demanio marittimo. L’Italia ha due mesi per per rispondere. “E’ urgente una norma concordata con l’Ue che tenga conto dei dati emersi dalla ricognizione delle spiagge, da cui risulta che le aree libere non sono scarse. Occorre una legge di riordino, per la quale servirà un periodo più lungo per gli attuali concessionari attuali, e poi i bandi per le nuove concessioni”, commenta il presidente di Confartigianato imprese demaniali, Mauro Vanni (ilCarlino, Corriere).

Comune a bilancio, “le tasse non aumentano”

Via libera al percorso che porterà all’approvazione del bilancio di previsione 2024 da parte del consiglio comunale entro Natale. La manovra da 217 milioni di euro in spesa corrente e 90 di investimenti è stata presentata ieri dalla giunta del comune di Rimini. Secondo il sindaco Jamil Sadegholvaad la proposta è “ambiziosa” e “coniuga lo sviluppo all’oculatezza del buon padre di famiglia”. Secondo l’assessore Juri Magrini si tratta di un bilancio “solido” che reggerà “all’urto dei possibili tagli che arriveranno da Roma con la legge di bilancio nazionale, stimati in 2,3 milioni”. Le priorità: sviluppo economico, nessun aumento tributario, investimenti sul sociale (ilCarlino, Corriere).

La manovra in numeri

Il debito del comune di Rimini al 31 dicembre 2024 scenderà di 19 milioni passando a 54 milioni dai 73 di inizio mandato nell’ottobre 2021. Addizionale irpef: confermate soglia di esenzione sotto i 16mila euro e rimodulazione delle aliquote. Welfare e scuola: la voce più corposa con 40 milioni. Sicurezza: 13 milioni, prevista anche l’assunzione di 30 agenti. Turismo: le entrate dalla tassa di soggiorno saranno destinate a interventi straordinari su Rimini (ilCarlino, Corriere).

Il cinema Fulgor è in vendita

Sarà il comune di Rimini ad acquistarlo dall’Asp Valloni per la cifra di 12,4 milioni. Nella convenzione con cui l’Asp ha concesso il cinema al comune in diritto di superficie per 27 anni dietro al pagamento di un canone annuo, si prospetta già la possibilità di acquisto. Il Comune ha deciso di esercitarla. Alla cifra si è arrivati sommando 8,4 milioni di euro che il Comune avrebbe dovuto versare al Valloni come canone ai 4 milioni cui è stata valutata la nuda proprietà del palazzo. Sarà versata in tre rate: 6 milioni entro fine anno, utilizzando l’avanzo di bilancio 2022, 3,9 milioni entro il 2024, il resto nel 2025 in unica rata (ilCarlino).

Ambasciatori di pace

Ieri pomeriggio il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi ha fatto avere ai campioni riminesi del Motogp Enea Bastianini e Marco Bezzecchi una lettera con una richiesta speciale. “Fra il popolo israeliano e quello palestinese purtroppo sta crescendo l’odio, terribile seme di quella divisione che porta alla disunione. In questi giorni di prove, di sprint race, di gara, tantissime persone vi seguiranno e vi osserveranno in pista e nel paddock, e ascolteranno con tanta attenzione e interesse le vostre interviste. Sono certo che saprete comunicare atteggiamenti e parole di pace. Possiate essere ambasciatori di pace”. Ora c’è attesa per la risposta del campioni (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Rapina violenta, morto albergatore | Motori di pace

CorriereRomagna: Loris: “Forse su Pierina tracce del mio dna” | Irruzione con la molotov

IlPonte: Chiesa, apri le porte

Oggi a Rimini

Alle 17 al museo Tonini Elena Vezzosi presenta il suo romanzo giallo ‘Dora Cordoni e la capitale del balletto’ scritto con Mirta Pollari Ballotta

Dalle 23,30 al Peter Pan di Misano ‘A-Woman’ serata dedicata alle donneAlle 21 al Teatro nuovo di San Marino Enrico Brignano nello spettacolo ‘Ma … diamoci del tu!’