Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 gennaio 2025

Sigep al via

Al via oggi in fiera a Rimini il Sigep, salone del gelato, della pasticceria e dell’arte bianca. Prevista alle 11,30 l’inaugurazione in hall sud con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni e il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Lino Stoppani. È intanto atterrato nel tardo pomeriggio di ieri all’aeroporto Federico Fellini il primo di una serie di voli speciali che nei giorni della manifestazione collegherà la riviera con la Germania (Corriere, Quotidiano nazionale).

Interventi straordinari per gli alberghi dismessi

Intervista del Corriere Romagna all’assessora Valentina Ridolfi. A tema Piano urbanistico generale e Piano dell’arenile. “L’obiettivo di questa amministrazione è di arrivare entro fine mandato all’assunzione del Pug”, spiega. “Prioritaria la riqualificazione degli hotel, 160 quelli chiusi. Ex colonie, patrimonio importante: monitoriamo i movimenti dell’imprenditoria” (Corriere).

Alcoltest gratis nei ristoranti

‘Cene sicure’ è l’idea della Strada dei vini e dei sapori dei colli riminesi presentata ieri. Obiettivo è ‘mettere un freno alla psicosi’ da nuovo codice della strada. “Appena uscito, a tavola non si parlava d’altro”, spiega Enrica Mancini. “Osserviamo un netto calo delle vendite di vino, stimiamo perdite intorno al 20%”. A pranzo, racconta, “non si beve più quel calice in accompagnamento alla portata. E i digestivi a fine pasto sono ormai impossibili da piazzare, anche gratis”. A fornire i dispositivi, con una precisione del 90%, sarà la farmacia Cantelli, reperendone circa 350 da un’azienda di Pesaro (Corriere, ilCarlino).

Stacca luce e gas al figlio, condannata

Rimini, scena da tragicommedia familiare: una madre 79enne, esasperata dal figlio 53enne che non lascia il nido, passa alle maniere forti. Gli stacca le utenze, sabota la caldaia, insulta la nuora e buca le ruote dello scooter con una mazza chiodata. Risultato? Sfratto “fai da te”, ma anche 7 mesi di condanna (pena sospesa) e 800 euro di risarcimento. Il figlio, esasperato, chiama i carabinieri e poi abbandona la casa prima dell’ufficiale giudiziario (ilCarlino, Corriere).

Cattolica, Belluzzi lascia per la Regione

Il vicesindaco e assessore al turismo di Cattolica Alessandro Belluzzi lascia per andare in Regione Emilia-Romagna. Ricoprirà il ruolo di capo della segreteria di Roberta Frisoni, assessora al turismo. Al posto di Belluzzi in giunta a Cattolica entra Elisabetta Bartolucci (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Dispetti al figlio, madre condannata | Alcol test gratis nei ristoranti

CorriereRomagna: Toglie luce e gas al figlio, condannata 79enne | Decolla il Sigep

IlPonte: Il tumore della democrazia | Poste in fuga

Oggi a Rimini

Alle 16,30 alla Libreria di Alice la presentazione del giallo di Filippo Bini ‘Al prezzo della morte’

Alle 16,30 in cineteca ‘Uniti per Gianluca Vialli’

Alle 16,30 al Centro della pesa di Riccione Rodolfo Francesconi presenta il suo libro ‘Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945’

alle 18 in biblioteca a San Giovanni in Marignano il fumettista e sceneggiatore Sergio Algozzino presenta il suo ultimo fumetto per Dylan Dog intitolato ‘Maschere’

Alle 21 al teatro Malatesta di Montefiore lo spettacolo di musica e parole ‘The Golden Parts’ con Mauro Drudi e Gabriele Bianchi

Alle 16,30 a Santarcangelo il laboratorio per bambini ‘Abc dialetto!’

Domenica a Rimini

Alle 17 al teatro degli Atti ‘LiberAlice’ di Alcantara Teatro (Educazione alla memoria)

Alle 11 in biblioteca a Misano ‘Aaa Lupi cercasi!’ narrazioni per bambini e famiglie con Alessia Canducci

Alle 16,30 al salone Snaporaz di Cattolica lo spettacolo ‘Il cielo degli orsi’