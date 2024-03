Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 marzo 2024

Oggi in edicola, 18 marzo 2024

Bollette alle stelle

Decine di riminesi hanno deciso di chiedere a Federconsumatori assistenza legale dopo aver ricevuto bollette molto costose, “da 1.500 a 2mila euro, se non peggio”, spiega il presidente Graziano Urbinati. Come per esempio nel caso di un’anziana disabile che si ritrova a dover pagare 3mila euro (ilCarlino).

Appello per il cessate il fuoco

Circa 200 le persone che ieri pomeriggio hanno partecipato alla marcia per la pace promossa da ‘Rimini per Gaza’. Il corteo si è snodato per le vie del centro storico. “Giustizia per le donne di Gaza”, “Free Palestine”, “Not War”, “No apartheid israeliana contro il popolo palestinese”, gli slogan sui cartelli (Corriere).

La sirena può tornare a cantare

Mercoledì il nautofono sarà reinstallato sul molo di levante del porto di Rimini, l’11 aprile tornerà a funzionare. Si avicina il lieto fine dopo il danneggiamento nel 2022 a causa di una mareggiata. L’impianto resterà dov’era, ma sarà spostato in un luogo più riparato l’apparato elettrico, quello che si era rotto (Corriere).

“Mio figlio sparito da 20 anni”

Maurizio Alessandrini è il presidente dell’Associazione familiari vittime delle sette. Riminese, 76 anni, venti anni fa suo figlio 23enne incontra una santona a Santarcangelo e si unisce alla sua setta dopo un periodo difficile. La segue a Treviso, dove vive tuttora (Corriere).

Antiquaria riminese nei guai

La donna è indagata per ricettazione. Ha venduto un quadro del 1750 rubato 46 anni fa, il ‘Ritratto di fanciulla’ del Raffaellino. E’ stata la curiosità dell’acquirente a far scattare le indagini. Si è scoperto che il dipinto era autentico, ma che era stato rubato (ilCarlino, Corriere).

San Marino, Repubblica Futura vuole le elezioni

“Una maggioranza che non riesce a convocare il Consiglio grande e generale e non ha i voti per nominare la Reggenza ritrovandosi spesso in difficoltà sui provvedimenti legislativi dovrebbe aver l’onestà di ammettere la fine di una fase politica e dare la parola ai cittadini”, fanno notare i vertici del partito (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17,30 alla Fondazione Righetti incontro con Piergiorgio Grassi ‘Liberi insieme nella società tecnologica. Orizzonti di solidarietà’

Dalle 19 a Viserba e Torre Pedrera le fogheracce

Alle 21 sulla spiaggia di piazzale Boscovich la fogheraccia

Alle 18 a Santarcangelo il ‘Capodanno contadino al Met’

