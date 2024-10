BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 18 ottobre 2024

Oggi in edicola, 18 ottobre 2024

Balneari “rischio caos”

Mercoledì la commissione finanze della Camera avrebbe dovuto esaminare e approvare il decreto Fitto, il “salva infrazioni”. Ma è successo che l’assemblea si è sciolta dopo mezz’ora senza produrre risultati. “Da Roma arrivano voci poco confortanti. Che ci preoccupano. E anche tanto. Perché il rischio caos è reale”, spiega il presidente di Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni. “Manca meno di in mese e non sappiano ancora nulla sul futuro delle nostre attività. I bandi si faranno? Le proroghe al 2027 resteranno?” (ilCarlino, Corriere).

Riccione vende le spiagge

Il comune ha pubblicato l’avviso relativo a otto lotti. Si tratta di pezzi di arenile in zona sud acquistati dagli eredi Ceschina. Per farsi un’idea, il bagno 5 viene venduto per una superficie di circa 2.700 metri quadrati a 493mila euro. “Con queste vendite andiamo a chiudere un percorso che si era aperto nelle stagioni precedenti con la totalità dei frustoli di terreno acquisiti in precedenza dal Comune dalle proprietà Ceschina. Daremo massima visibilità alla procedura per trenta giorni”, spiega l’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi (ilCarlino).

Tagli in bilancio

“La legge di bilancio 2021 conteneva un taglio di 100 milioni agli enti locali, che si è tradotta per la nostra amministrazione in circa 327mila euro in meno. Nel 2024 il taglio agli enti locali è stato di 200 milioni, che si è concretizzato in 870mila euro in meno per il Comune”. Sono i calcoli affidati al Carlino dall’assessore del comuni di Rimini Juri Magrini in vista della prossima manovra del governo.

Abbandonato nel degrado

Con l’attesa riapertura del teatro Galli in centro, il Novelli a Marina centro è rimasto chiuso e abbandonato. “Adesso la struttura è nel più completo degrado. Un pezzo di storia della città finito in malora”, ricorda il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Gioenzo Renzi. “Ritengo necessario, a questo punto, che la giunta rediga un progetto di recupero che preveda la rimozione completa del cemento, il ripristino dell’antica facciata liberty, e la destinazione del Novelli a teatro per giovani compagnie, con gestione diretta del Comune”, aggiunge il consigliere comunale Carlo Rufo Spina (Corriere).

Maternità surrogata

Il Carlino mette a confronto due opinioni. Da un lato, la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, dall’altro la vicesindaca del Pd Chiara Bellini. “La maternità surrogata è parte di un’industria miliardaria che spesso sfrutta donne in situazioni di vulnerabilità economica. Parliamo di donne povere che vengono usate come mezzo per soddisfare i desideri di altri, in un sistema che alimenta una nuova forma di schiavitù”, ribadisce Spinelli. “Le adozioni dovrebbero essere più accessibili. Se fossero più semplici e aperte anche alle coppie omosessuali, probabilmente si ricorrerebbe meno alla Gpa…In Canada, esiste la cosiddetta “Gestazione solidale”, una pratica senza scopo di lucro, rigidamente regolamentata. Le donne che vi partecipano devono essere economicamente stabili”, risponde Bellini (ilCarlino).

Attenzione ai funghi

Al momento sono 12 in Romagna le intossicazioni causate da funghi. Nel corso dell’intero 2023 sono state 13. “L’intossicazione più grave ha riguardato un uomo sui 50 anni che è già uscito dall’ospedale nonostante avesse mangiato l’amanita falloide, una delle specie più pericolose in assoluto”, anche perché si confonde con una specie commestibile, spiega Silvio Cantori, responsabile dell’ispettorato micologico della Asl. Per evitare danni bisogna quindi studiare, ma anche approfittare degli sportelli per il controllo dei funghi messo a disposizione della Asl in tutte le province. Nel riminese le sedi sono a Montecopiolo, Novafeltria Riccione e Rimini (Corriere).

ELEZIONI

Ugolini, i candidati della lista civica

Presentati i quattro riminesi della lista civica a sostegno di Elena Ugolini presidente della Regione Emilia Romagna. Sono la pediatra Cecilia Argentina, lo chef Robinson Pezzuol, l’avvocato Cristiano Pompili e la presidente del comitato civico ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria Silvana Travaglini. “Elena Ugolini, con la sua civica, si propone di costruire un futuro diverso per l’Emilia-Romagna, dove al centro ci siano le persone e le loro aspirazioni. Perché insieme, possiamo ripensare al modo di governare, rendendo la nostra Regione più vicina ai bisogni reali dei cittadini”, spiegano (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Tagli, rischiamo un milione di euro” | Regina di coppa

CorriereRomagna: Decreto Fitto bloccato. I bagnini: “Rischio caos”

IlPonte: Lettera pastorale. L’Amore si fa con le mani | Elezioni regionali, quale posta in gioco?

Oggi a Rimini

Dalle 10 in sala Ressi il convegno ‘Il futuro del Liscio dopo Romagna Mia’

Alle 17 al Laboratorio Aperto inaugurano le mostre fotografiche ‘Io vivo tra le cose’ e ‘Prometheus’

Alle 18 in biblioteca Gambalunga Giovanni Volponi presenta il libro ‘La corte dei complotti’ con Stefano Pivato

Alle 21 al teatro Galli i solisti della WunderKammer Orchestra diretti da Davide Damiani interpretano l’opera di Arnold Schoenberg (Sagra malatestiana)

Alle 18 in biblioteca a Santarcangelo Bruno Bartoletti presenta il libro ‘La notte ha un sapore di cose lontane (raccolta antologica 1997-2023)’