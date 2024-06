BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 19 giugno 2024

Oggi in edicola, 19 giugno 2024

Balneari, emendamento fuori dal dl coesione

Oggi alle 9 in commissione Bilancio al Senato va in esame il decreto coesione. I lavori prevedono il voto su alcuni emendamenti. Nel mucchio ci sono anche quelli sullo stop al redditometro, richiesto da Forza Italia, e quello sui balneari richiesto dalla Lega. Questi ultimi due però sono ad alto rischio di essere accantonati (BuongiornoRimini, ilCarlino).

Incidente mortale alla rotonda

L’incidente, ieri pomeriggio alle 18,50 circa, nella rotonda tra viale Principe di Piemonte e via Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte al bagno 150. Il Kymco 125 e la Polo viaggiavano nella stessa direzione lungo viale Principe di Piemonte provenendo da Riccione. Per cause ancora non note si sono toccati, il quarantenne sullo scooter è caduto e forse l’auto gli è andata addosso. L’impatto per l’uomo è stato mortale (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, richiesta di incidente probatorio

Tra la serata di ieri e questa mattina è arrivata la richiesta per l’incidente probatorio da parte del pool difensivo di Louis Dassilva, al momento unico indagato. L’atto, oltre a ottenere che siano periti terzi nominati dal giudice per le indagini preliminari ad eseguire gli accertamenti irripetibili sul dna (che sarà confrontato con tracce rinvenute sulla scena del crimine), garantirà l’acquisizione anticipata dei risultati come prove in vista di un eventuale processo a carico di Dassilva (ilCarlino, Corriere).

Via Ducale i residenti fanno causa al comune

Il comitato ha presentato in tribunale un ricorso urgente per chiedere “tutte le misure necessarie a far cessare le immissioni acustiche provenienti dal traffico di corso d’Augusto, via Ducale, via Clodia”. Dopo ripetute richieste all’amministrazione e manifestazioni di protesta, i residenti sono passati alle vie legali. Prima “abbiamo affidato a una società specializzata (la ’No rumore’ di Forlì) il compito di fare i rilievi nelle nostre case, per accertare il livello di immissioni acustiche causate dal traffico. I rilievi sono andati avanti diversi mesi e si sono conclusi in primavera… è emerso come il livello di decibel registrato all’interno delle abitazioni sia ampiamente sopra i limiti di legge” (ilCarlino).

Ristoranti e hotel, i prezzi rincarano

Secondo le stime di Federconsumatori, a Rimini l’inflazione a maggio si attesta al +1,6% su base annua, il doppio di quella nazionale, con ricadute di 490 euro annui in più a famiglia. Crescono le spese sanitarie del 4,5%, le spese per l’istruzione del 4%, per i trasporti del 3,9% e anche per servizi ricettivi e ristorazione del 2,9% (ilCarlino, Corriere).

Tour de France, il 29 giugno strade blindate

Tutte le strade attraversate dalla gara verranno chiuse al traffico almeno tre ore prima. Tra queste c’è anche via Settembrini, ma prefettura e comune assicurano: l’entrata e l’uscita di ambulanze e pazienti all’ospedale saranno sempre garantite. L’impatto del passaggio del Tour sulla viabilità riminese sarà forte, si pensa addirittura di chiudere il casello di Rimini sud per alcune ore al pomeriggio (ilCarlino).

Hotel, i rischi della riqualificazione

“Il lusso è un target sul quale Rimini deve puntare”. Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, non ha dubbi. Si deve procedere con la riqualificazione del parco alberghi della riviera e soprattutto colmare la scarsità di 5 stelle. Ma ribadisce: “Attenzione alla strategia che si adotta, perché se si decide di privilegiare il residenziale stellato si può rischiare, automaticamente, di deprimere la destinazione turistica della zona mare” (Corriere).

Riccione, “no ai bazar su viale Ceccarini”

I commecianti del Consorzio di viale Ceccarini sono preoccupati. Si è sparsa la voce che potrebbe a breve aprire un supermercato orientale proprio nel “salotto” della Perla, dove stava Bata. “Al momento sono voci, ma la preoccupazione c’è”, sottolinea il presidente Maurizio Metto. “Pare trattarsi di un negozio di caramelle, un temporary shop. È bene attendere per avere un quadro chiaro”, spiega Confcommercio (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 21,30 al teatro Galli di Rimini concerto ispirato alla mostra ‘Il tesoro della Westmorland. Gli acquerelli del Grand Tour’ con Silvio Castiglioni e i testi di Massimo Pulini (Biennale del disegno)

Alle 21 al Rio Grande di Bellaria Igea Marina concerto jazz con Sugarpie and The Candymen

Alle 21,30 al teatro Amici di Monte Colombo ‘Summertime show’ con Gessica Notaro

Dalle 19,45 a San Giovanni in Marignano ‘La notte delle streghe’