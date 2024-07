BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 19 luglio 2024

Dassilva si dichiara innocente

“Si è dichiarato innocente, come del resto ha sempre fatto”, ha detto ai giornalisti l’avvocato Riaro Fabbri, difensore di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto di Pierina Paganelli, da tre giorni in carcere perché per i magistrati esiste il pericolo che inquini delle prove o che fugga. All’interrogatorio di garanzia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore Daniele Paci e del giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini (ilCarlino, Corriere).

I funerali di Graziana e Manuel

Il vescovo Nicolò Anselmi ha invitato la comunità riminese a rimanere vicina alla famiglia di Graziana Todaro e del piccolo Manuel. E ai santi riminesi, in testa don Oreste e Sandra Sabattini ha chiesto di accoglierli in Paradiso. “In questi giorni c’è la rabbia, c’è il dolore. Ma io, incontrando le due famiglie, ho sentito anche tanto amore. E questa storia d’amore deve andare avanti”. All’uscita dalla cattedrale, la bara bianca di Manuel è stata portata dal suo papà e scortata da due amici dell’uomo travestiti dai supereroi preferiti del bimbo. Presenti alle esequie le sue maestre e i colleghi della sua mamma (ilCarlino, Corriere).

Morto in piazza Cavour

Leonardo Polito aveva 58 anni, era un senzatetto e si trovava da pochi giorni a Rimini. E’ stato trovato morto ieri mattina, verso le 5. E’ stato notato rannicchiato in una posizione inusuale a terra, sotto uno dei tavolini di un bar lungo corso d’Augusto. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte (ilCarlino, Corriere).

Aeroporto, dalle 23 a Rimini non si atterra

Martedì i due aerei da Budapest e Londra avevano accumulato qualche ora di ritardo e per i passeggeri, oltre al danno, anche la beffa di scendere a Bologna e non a Miramare. Perché? Alle 23 i controllori di volo all’aeroporto di Rimini finiscono il turno. “Sono ormai tre anni che chiediamo al ministero la possibilità di avere anche a Rimini una turnazione che consideri tutte e 24 le ore della giornata. Ad oggi invece abbiamo solo la possibilità di chiedere delle estensioni giornaliere in caso ci siano voli in ritardo”, spiega l’ad di Airiminum Leonardo Corbucci (ilCarlino).

Turisti, la darsena cresce

Secondo i dati diffusi da VisitRimini, la Marina di Rimini ha un’occupazione di posti barca dell’85%, con un aumento dei clienti stranieri del 30% sullo scorso anno. Nel corso del 2024 è previsto anche l’aumento dei diportisti stanziali annuali al 70% del totale con un più 2% sul 2023 (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Insegnanti, c’è posto

L’allarme arriva dalla vicesindaca di Rimini Chiara Bellini. Il personale di nidi e scuole d’infanzia comunali è composto da circa 70 educatrici e altrettanti insegnanti, con un’età media elevata: nelle materne un terzo del personale è sopra i 60 anni, nei nidi un quinto. “La mancanza di nuovi laureati nei corsi abilitanti crea difficoltà nel reperire nuovo personale, mettendo a rischio l’apertura delle tre nuove strutture per l’infanzia in costruzione” (ilCarlino, Corriere).

Elezioni regionali, Renata Tosi per Forza Italia

L’ex sindaca di Riccione, ora consigliera comunale d’opposizione, Renata Tosi sarà nella quaterna di candidati nel collegio riminese in corsa per Forza Italia. Stando ai numeri degli azzurri, l’elezione di Tosi è difficile, ma non impossibile (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Louis dal carcere: “Sono innocente” | Lacrime, palloncini e supereroi

CorriereRomagna: Louis sceglie il silenzio. La moglie: siamo con te | L’abbraccio a Graziana e Manuel

IlPonte: Centenario di don Oreste, il Vangelo dei poveri | La Cer è tratta