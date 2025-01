BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 2 gennaio 2025

Oggi in edicola, 2 gennaio 2025

Terrore a Villa Verucchio

Muhammad Sitta è il 23enne egiziano che la notte di Capodanno a Villa Verucchio ha aggredito con un coltello quattro persone (che non risultano in pericolo di vita) prima di essere fermato dalla pattuglia dei carabinieri, intervenuta a seguito delle segnalazioni. Quando sono arrivati sul posto, l’aggressore continuava a minacciare i passanti. Più volte non ha risposto all’alt imposto dai militari. Il colpo esploso dal comandante della stazione di Verucchio, Luciano Masini, ora indagato come “atto dovuto”, lo ha ucciso. Sitta era arrivato in Italia nel 2022 come rifugiato (ilCarlino, Corriere).

“C’è solo da ringraziare i militari”

“C’è solo da ringraziare i militari, poteva andare peggio”, dice la sindaca di Verucchio Laura Gobbi. “Quello che è successo ci ha sconvolto tutti”. A Villa Verucchio, quest’anno, il veglione in piazza nella notte di San Silvestro era tornato dopo tanti anni di assenza e aveva generato grandi attese e partecipazione da parte dei residenti (ilCarlino, Corriere).

Capodanno a Rimini

Oltre 40mila persone hanno partecipato alla festa in centro storico per il Capodanno a Rimini, prendendo parte ai vari appuntamenti, tra il concerto di Capossela in piazza Malatesta, la discoteca in piazza Cavour e gli eventi nei teatri, in biblioteca, alla domus e al museo. “Dietro a questo successo c’è anche il lavoro di tanti riminesi che hanno garantito che tutto si svolgesse in piena sicurezza e che, già alle prime ore di questa mattina (ieri, ndr), la città fosse bella, pulita”, ha sottolineato, tra l’altro, il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).

Ryan è il primo nato del 2025

Si chiama Ryan, pesa 2.770 grammi ed è nato all’1,24 del 1 gennaio 2025 all’ospedale Infermi di Rimini. Costanza, 3.305 grammi, invece, è l’ultima nata del 2024, alle 22,44 del 31 dicembre 2024 (ilCarlino, Corriere).

Vecchie e nuove tradizioni del primo dell’anno

Ieri mattina centinaia di persone a Rimini, Riccione e Cattolica si sono date appuntamento in spiaggia per il primo tuffo in mare dell’anno. “La risposta della gente è stata straordinaria”, sottolinea il presidente del Comitato turistico di Torre Pedrera (ilCarlino, Corriere). Nel pomeriggio, dal ponte di Tiberio a Rimini è partita la marcia della pace fino in cattedrale, dove il vescovo Nicolò Anselmi ha celebrato la messa. Tappa in piazza Cavour, con le testimonianze dalla Siria e da Gaza (Corriere).

In provincia…

A Riccione migliaia di persone hanno partecipato alla ‘Discoteca romantica’ per celebrare la storia di Aquafan (ilCarlino, Corriere). A Santarcangelo, prima della festa a cura di Bradipop, Melodj Mecca e Afrofellonike, il sindaco Filippo Sacchetti ha ricordato le vittime del Gran Sasso, Cristian Gualdi e Luca Perazzini. Oggi i funerali (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Paura e morte a Capodanno | L’ultimo abbraccio a Luca e Cristian

CorriereRomagna: Terrore a Capodanno | Ubriaco alla guida, 70enne denunciato

Oggi a Rimini

Alle 16 al museo Tonini la visita guidata teatralizzata ‘Spezie in Oriente, furore in Occidente: ricette e preparati nella cucina di Sigismondo’

Alle 20,30 al teatro Galli l’opera lirica ‘Elisir D’Amore’ di Gaetano Donizetti

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Tofu in Japan’

Fino a sabato al palasport Flaminio ‘IBSA NextGen Cup 2024/25’