Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 2 luglio 2024

Oggi in edicola, 2 luglio 2024

Quartieri, comitati delusi

“Con grande disappunto del coordinamento, le risposte del sindaco, talvolta espresse con toni di irascibilità inaspettata, hanno evidenziato un divario significativo di vedute manifestando il proprio rifiuto a cambiare le attuali modalità di comunicazione con i cittadini”. Così il coordinamento dei comitati civici che il 26 giugno aveva incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad e altri assessori per porre la questione della reintroduzione dei quartieri come forma di partecipazione (BuongiornoRimini, Corriere).

“Farai la fine di Pierina”

Nuove scritte sono comparse l’altro giorno sui muri del condominio del Villaggio San Martino, dove la sera del 3 ottobre è stata uccisa la signora Pierina Paganelli. Erano lungo le scale che conducono al piano seminterrato della palazzina del civico 31, a pochi metri di distanza dalla scena del crimine. Non ci sono più perché Louis Dassilva, l’unico indagato per la vicenda, che vive ancora nel condominio con la moglie, le ha cancellate prima dell’arrivo dei poliziotti, allertati da una residente (ilCarlino, Corriere).

Le mucillagini aumentano

La situazione sembra si stia aggravando soprattutto al largo. Ieri, “il grosso della flotta peschereccia è rientrata in porto senza pescato”, rende noto il direttore della cooperativa dei pescatori, Massimo Pesaresi. Solo una forte burrasca, come in passato, “potrebbe dissolvere tutta quella mucillagine”. Per questo i pescatori chiedono aiuto alle istituzioni e l’’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Alessio Mammi, si impegna a chiedere al governo, tra l’altro, l’anticipo del fermo pesca già questa settimana (Corriere).

L’osservatorio di Daphne

“La qualità delle acque lungo le nostre coste è buona, nonostante la temporanea ricomparsa delle mucillagini”, ribadisce Cristina Mazziotti, biologa responsabile della Daphne, struttura oceanografica dell’Emilia Romagna. “Abbiamo banchi di mucillagini sparsi: ci sono giorni in cui se ne vedono pochi e altri in cui, per effetto del vento e delle correnti, sono più visibili, anche a riva”, spiega. Secondo le previsioni di Daphne tra qualche giorno la marea melmosa si sposterà più a sud (ilCarlino).

Anche un ortofrutta e una pelletteria tra gli evasori totali

Sono 48 gli evasori totali scoperti dalla guardia di finanza nel riminese negli ultimi 17 mesi. Il dato è stato reso noto in occasione della festa per i 250 anni del corpo. Le verifiche fiscali hanno consentito di individuare anche 228 lavoratori irregolari, di cui 118 completamente in “nero”. Centotre le persone denunciate per reati tributari, tra cui una in arresto, pari a oltre 10,5 milioni di euro il valore dei beni sequestrati. Tra gli evasori totali, anche un negozio di ortofrutta e un ingrosso di pelletteria che hanno evaso rispettivamente 270mila e 800mila euro (ilCarlino, Corriere).

Rinforzi estivi

Sono a Rimini per il tirocinio pratico 37 marescialli allievi dei carabinieri. Effettueranno servizio in particolare fino alla metà di agosto 2024, presso le stazioni carabinieri di Rimini Principale, Rimini Miramare, Rimini Porto, Viserba, Bellaria – Igea Marina e Santarcangelo di Romagna. Da metà agosto saranno sostituiti da altrettanti colleghi fino al termine della stagione (ilCarlino).

“Adesso le Olimpiadi”

“Anche il Tour de France sembrava un sogno quasi irrealizzabile quando abbiamo iniziato a lavorarci”, spiega l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Per cui se qualcuno gli chiede: adesso le Olimpiadi? Lui risponde: “Perché no?”. Intanto, però, il successo del tour de France “va capitalizzato per fare della Romagna una terra ancora più attrattiva” (Corriere).

Il sì di Simona Ventura

La conduttrice televisiva sposerà il suo compagno Giovanni Terzi sabato sera al Gran Hotel di Rimini. Tra gli ospiti la duchessa di York Sarah Ferguson, Giancarlo Giannini, Ricky e Gianmarco Tognazzi, Lino Banfi, Enzo Iacchetti, il cantante Den Arrow. Testimoni Paola Perego per la sposa e Marco Di Terlizzi per lo sposo, 250 gli invitati attesi. “Prima e poi speriamo di venire ad abitare a Rimini”, rivelano Ventura e Terzi (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Finanza, scovati 48 evasori totali | Calciomercato, affari e sogni

CorriereRomagna: “E ora le Olimpiadi” | Ingiurie sul luogo del delitto

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera Ginnastica in festa

Alle 21 al cinema Tiberio il regista Marco Santarelli presenta il film ‘Samad’

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini Unplugged Cafè live

Alle 22 a piazzale Kennedy djset di Claudio Guerrini

Alle 21 a viale Gramsci musica con Summer Trio, orchestra di Filippo Dionigi

Alle 21,30 in piazzale Ceccarini a Riccione Marco Bellocchio presenta la versione restaurata del suo film ‘Sbatti il mostro in prima pagina’ (Cinè)

Alle 21 al parco del sole di Misano cerimonia di apertura del Festival della pallamano

Alle 21 in piazza del mercato a Cattolica musica da ballo con l’orchestra La Storia di Romagna

Alle 21 in piazzale Perugia a Bellaria il ventriloquo Samuel (Bellaria comics)

Alle 21 al parco Panzini di Bellaria letture estive tratte dalle opere più celebri di Alfredo Panzini con intermezzi musicali

Alle 21,15 in piazzetta Santa Margherita a Igea musica da ballo con Patrizia Ceccarelli