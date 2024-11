BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 2 novembre 2024

Oggi in edicola, 2 novembre 2024

Halloween, assedio a Ospedaletto

La notte tra giovedì e venerdì circa 200 ragazzi, molti minorenni, si sono dati appuntamento a Ospedaletto per festeggiare Halloween. Qualcuno è arrivato armato di potenti petardi, molotov e una tanica di benzina, usati quando, complice l’alcol ingerito, ha pensato di spostare in mezzo alla strada una balla di fieno e darle fuoco. Dopo, una bottiglia incendiaria è finita su un’auto (si scoprirà poi che il proprietario è un disabile). A quel punto sono intervenuti i carabinieri, che fino a quel momento avevano vegliato sulla ‘festa’ da lontano, e i vigili del fuoco. I vandali più violenti saranno denunciati (ilCarlino, Corriere).

Prova regina sotto accusa

Louis Dassilva, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, si sottoporrà a un test per verificare la validità della prova regina che secondo la procura di Rimini lo incastrebbe, il video della telecamera della farmacia del Villaggio San Martino. Consigliato dai suoi avvocati lo farà, ovviamente, per scredirarla. In pratica dovrà ripercorrere lo stesso tratto di strada e farsi riprendere nuovamente dalla telecamera. “Vogliamo capire se la scena è ricostruibile in tutto e per tutto. In quel caso daremo l’ok”, spiegano gli avvocati. “Abbiamo le nostre idee da verificare”, aggiungono (ilCarlino, Corriere).

‘Borgo Marina si cura’

Il progetto dell’amministrazione riminese nasce da una collaborazione con la regione e partirà da piazza Ferrari con la riqualificazione degli spazi e degli arredi, con il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione della video sorveglianza. Il verde sarà particolarmente curato e ridefinito per favorire la fruibilità del luogo e la visibilità. Il progetto ‘borgo Marina si cura’ costerà complessivamente 220mila euro, di cui 176mila da finanziamento regionale (ilCarlino, Corriere).

Musei, si è dimesso il direttore

Arriva a conclusione dopo un paio di anni l’avventura di Giovanni Sassu alla direzione dei musei comunali di Rimini. Nel mezzo c’è stata la riqualificazione e il riallestimento espositivo del primo piano del museo Tonini, riaperto al pubblico lo scorso aprile. Il sostituto sarà nominato in gennaio, grazie a una procedura già avviata. Sassu “continuerà a collaborare con i nostri musei per alcuni progetti speciali”, spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).

Tragedia a Montescudo

Gilberto Tonini, il presidente della pro loco, è morto schiacciato dal muletto nel suo campo. A ritrovare l’uomo ormai senza vita sono stati i carabinieri in pattuglia. Hanno notato il muletto ribaltato poco distante dal trattore parcheggiato e fermo e sono andati a controllare, facendo la tragica scoperta. Tonini aveva 71 anni ed era noto anche perché da anni alla guida dell’associazione di promozione locale (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 8,30 in piazzale Boscovich Malle Mutor, rievocazione della Parigi-Dakar

Alle 11 e alle 15 al cimitero monumentale lo spettacolo di Alessandro Renda ‘Nephesh, proteggere l’ombra’ (Tra, festival delle anime tra due mondi)

Dalle 15 alle Befane il laboratorio Lego ‘Halloweek’

Alle 15,30 dal Visitor center Rimini (corso d’Augusto) partenza della visita guidata ‘Le Meraviglie di Rimini’

Alle 17 in biblioteca Gambalunga incontro ‘Come le foglie. La poesia greca e il senso del mortale’ con Carmine Catenacci e Davide Rondoni (Tra, festival delle anime tra due mondi)

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘L’amore secondo Kafka’ di Judith Kaufmann e Georg Maas

Alle 19 al cinema Tiberio, e alle 19,50 e 20,45 alle Befane, il film ‘Il pazzo di Dio’ di Kristian Gianfreda (Centenario don Oreste Benzi)

Alle 20,45 dall’edicola del ponte di Tiberio partenza della visita guidata ‘Rimini oscura’

Alle 21 al teatro Galli l’Orchestra nazionale Pizzico diretta da Raffaele Napoli (Sagra musicale malatestiana)

Domenica a Rimini

Dalle 8,30 a piazzale Boscovich Malle Mutor, rievocazione della Parigi-Dakar

Alle 10 al cinema Fulgor film e colazione (in sala ‘Trainspotting’ e ‘Una giornata particolare’)

Dalle 15 alle Befane il laboratorio Lego ‘Halloweek’

Alle 15,30 al cinema Tiberio il film di Kristian Gianfreda ‘Il pazzo di Dio’, sarà presente il regista; proiezioni anche alle Befane alle 18,50, presente il regista, e alle 20,45 (Centenario don Oreste Benzi)

Alle 17 al teatro Galli concerto dell’Orchestra sinfonica nazionale Suzuki diretta da Federico Ferri (Sagra musicale malatestiana)

Alle 17, 19 e 21 (vos) al cinema Tiberio il film ‘L’amore secondo Kafka’ di Judith Kaufmann e Georg Maas

Alle 17,30 all’Augeo concerto con Massimo Manzi 4tet e Daniele di Gregorio

Dalle 20,30 alle 21,30 al teatro Castoro ‘Stand up poetry’

Alle 17 allo Spazio Z di Cattolica incontro ‘Caravaggio tra arte e cinema, viaggio nei capolavori del pittore milanese’ con Paolo Montanari e Federico Ciceroni