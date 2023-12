Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 dicembre 2023

Economia: dati incerti dopo due anni di crescita

Presentati a Rimini i dati dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna. Il segno è positivo, ma la crescita è inferiore alle previsioni. Si parla di +0,6% per la provincia di Rimini e +0,3% per Forlì Cesena, dove comunque ha pesato di più “l’alluvione di maggio” (BuongiornoRimini, ilCarlino).

Violenza sulle donne, in un anno 522 codici rossi

Maltrattamenti in famiglia, molestie, minacce, lesioni, violenze sessuali: a Rimini dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023 i casi sono stati iscritti dalla procura come ‘codice rosso’ sono 522, tra cui 275 di maltrattamento in famiglia, 122 atti persecutori, molestie e minacce, 82 violenze sessuali. Nello stesso periodo, sono state emesse 84 ordinanze di applicazione della misura cautelare, di cui 21 di custodia cautelare in carcere, 15 di arresti domiciliari e le rimanenti di divieto di avvicinamento ed allontanamento dalla casa familiare. Sul Corriere l’intervista alla procuratrice della Repubblica Elisabetta Melotti (Corriere).

Pedopornografia, due arresti nel riminese

Le indagini della polizia postate del Veneto sono arrivate anche in Romagna. Nel riminese in particolare sono finiti in manette un operaio di 49 anni e di un muratore di 38. Nei loro computer sono state trovate 400 immagini (ilCarlino, Corriere).

Sanità: guardia medica contro la riforma

La minaccia è quella delle dimissioni di massa. I medici della continuità assistenziale, un tempo guardia medica, hanno spedito a tutte le istituzioni coinvolte una lettera aperta. Nero su bianco, tutti i loro timori legati al nuovo assetto, 130 le firme in calce. La protesta riguarda in particolare la dismissione da parte dell’Asl Romagna delle centrali mediche di guardia sui territori in favore di un unico centro operativo composto da personale laico sul territorio di Ravenna (ilCarlino, Corriere).

Nautofono, trovati i pezzi

Sembra proprio che la sirena del porto di Rimini potrà tornare a funzionare. La ditta pesarese a cui sono stati affidati i lavori per la sistemazione ha comunicato al comune di aver trovato i pezzi danneggiati dalla mareggiata del dicembre 2022 e di poter procedere con la riparazione (Corriere).

Scuole, il punto sui cantieri

Sul Carlino parla il consigliere delegato Giuliano Zamagni. Si parte dal liceo Einstein. “In estate, prima dell’inizio della scuola, siamo riusciti a svolgere nella sede centrale i lavori più impattanti. Questo ha permesso di non spostare le classi. Ci possono essere disagi dovuti alle lavorazioni in essere, ma non emergenze di spazi”, spiega Zamagni (ilCarlino).

Banca popolare Valconca fusa in Cherry bank

Ieri è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Banca popolare Valconca in Cherry bank. Alla data di efficacia della fusione il capitale sociale di Cherry Bank sarà di 49.597.778 euro. Il 10 per cento sarà detenuto dai soci di Bpv e suddiviso in 105.752.070 azioni ordinarie. Sempre ieri è stato firmato l’accordo tra Cherry bank e i sindacati dei dipendenti di Banca popolare Valconca. Tra le garanzie, non saranno attivati meccanismi di mobilità territoriale extra-regionale e in ogni caso non superiore a 30 km di percorrenza tra domicilio del lavoratore e nuova destinazione (ilCarlino, Corriere).

Tasse a San Marino: l’allarme dei sindacati

Secondo i sindacati del Titano i lavoratori dipendenti e pensionati avrebbero versato 6,6 milioni in più di tasse. A dare la notizia è la Csdl (Confederazione sammarinese del lavoro) valutando i dati disponibili dal 2014 al 2022. Obiettivo della ricerca era verificare l’incidenza dell’inflazione nella tassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati. Per i dipendenti, ad esempio, il reddito imponibile medio è cresciuto del 9,5%, diminuendo del 3,3% rispetto all’inflazione, mentre le imposte sono aumentate dell’1,3% e del 4,6% (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Guardia medica, notti a rischio | Io me ne andrei

CorriereRomagna: Militare morto per uranio, vinto il ricorso al Tar | Nautofono, la ripartenza

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 il film ‘Il male non esiste’ di Ryûsuke Hamaguchi

Alle 21 sul sagrato del duomo ‘Appello all’umano’, sarà presente anche la Fiamma di BetlemmeAlle 21,30 all’Hic Rimini live di Gloria Turrini e Mecco Guidi

Dalle 20 a viale Ceccarini ‘circus party’ con dj Pipper

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione Elio Germano e Teho Teardo nello spettacolo dedicato a Pasolini ‘Il sogno di una cosa’

Alle 21,15 al teatro Corte di Coriano il concerto del coro gospel Florida Fellowship Super Choir